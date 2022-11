Ocio - Tecnología

Cómo pasar datos de un móvil Android a otro

¿Te acabas de comprar un móvil nuevo? La cámara, los ajustes, las nuevas funciones y hasta el diseño de este nuevo dispositivo van a ser el nuevo entretenimiento durante los próximos días. Pero tener que pasar todos los datos de un teléfono a otro puede resultar muy tedioso. O no. A continuación te explicamos cómo pasar todos los datos de un móvil Android a otro en minutos y de una forma muy sencilla. Para que no pierdas ninguna de las aplicaciones, contactos, o contenido guardado en tu antiguo teléfono.

1. Desde la información de la cuenta de Google

El traspaso de los datos entre teléfonos con cuentas de Google es una auténtica maravilla, gracias a su facilidad y rapidez. Se trata de un proceso que no tiene complicación y que apenas tarda unos minutos. El procedimiento para transferir los datos por esta vía es el siguiente:

Antes de cambiar la tarjeta SIM y apagar el teléfono antiguo, hay que hacer una copia de seguridad del teléfono en la cuenta de Google. Para ello, hay que acceder a los Ajustes del teléfono y seleccionar la pestaña específica que dice ‘Copia de seguridad’. Una vez hecha, apaga el teléfono antiguo y cambia la tarjeta SIM de móvil. Enciende el nuevo y, durante el proceso de configuración, en la pantalla va a aparecer un mensaje sobre si quieres hacer un traspaso de datos y por qué método. Entre estas opciones, se encuentra la específica para restaurar los datos desde una cuenta de Google. Al seleccionar esta opción y escribir la cuenta y contraseña de la cuenta de Google, comienza el proceso de transferencia de datos. En cuanto al tiempo que puede demorarse, variará en función de la cantidad y peso de archivos y datos que haya que pasar. Cuando termine, el teléfono lucirá la misma pantalla y aspecto que tenías configurado en el móvil anterior.

2. Transferir datos desde el teléfono antiguo

Es otra de las fórmulas para hacer la transferencia de datos de una forma directa, rápida y sencilla. Al encender tu teléfono nuevo, además de preguntarte el idioma y otros detalles de la configuración, va a aparecer un mensaje en la pantalla en el que se indica si quieres copiar todos los datos de otro móvil Android antiguo.

El proceso es muy sencillo, puesto que solamente hay que seleccionar esta opción y el teléfono empieza a buscar por red wifi el móvil antiguo para hacer la transferencia de datos. Claro está que para hacer este traspaso de datos es fundamental que los dos teléfonos estén encendidos. Puedes tener la tarjeta SIM puesta en el nuevo y tener el viejo encendido, conectado a la red wifi de casa, pero sin tarjeta SIM. El proceso durará unos minutos y de ello dependerá la cantidad de archivos que tengas que transferir. Es importante que ambos teléfonos tengan conexión a internet, ya sea por datos o por red wifi y que estén relativamente cerca para garantizar el buen traspaso de los datos. Una vez finalice el proceso, el teléfono nuevo tendrá las mismas aplicaciones, contactos, imágenes y ajustes básicos que tenías configurado en el modelo anterior.

Qué datos se pueden transferir de un teléfono a otro

Los datos que puedes pasar de tu teléfono antiguo al nuevo en poco tiempo y de manera casi automática son muy variados. Desde la lista de contactos y hasta el historial de mensajes de texto. También pueden transferirse los registros de llamadas, las notas que tuvieras guardadas en el móvil, las aplicaciones descargadas y, por supuesto, todo el contenido multimedia y la configuración de los ajustes.

¿Las conversaciones de WhatsApp también se transfieren? No

Si no quieres perder las conversaciones de WhatsApp, no te olvides de hacer una copia de seguridad dentro de la aplicación. Aunque al pasar los datos de un teléfono a otro sí se guardan los distintos grupos en los que estás metido, no sucede así con el historial de las conversaciones. Lo que significa que, o haces una copia de seguridad de WhatsApp antes de instalarlo en el nuevo teléfono o no habrá vuelta atrás.

Si quieres saber más, en esta otra información te explicamos cómo volver a instalar WhatsApp sin perder las conversaciones al cambiar de móvil.

