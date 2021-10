Trabajos

Cómo presentarse a las oposiciones de Guardia Civil, pruebas y temario

Si quieres formar parte del Cuerpo de la Guardia Civil, tienes que aprobar unas oposiciones. En esta guía encontrarás toda la información necesaria para que sepas cómo inscribirte al proceso para presentarte a los exámenes y pruebas para ser Guardia Civil, el temario y los requisitos para formar parte del cuerpo.

Y si ya estás opositando y lo que quieres es saber las fechas de las nuevas convocatorias, en esta otra información puedes consultar de forma actualizada la oferta de empleo público para Guardia Civil.

Cómo ingresar en la Guardia Civil

Para ser Guardia Civil tienes que presentarse a las oposiciones para acceder a la Escala de Cabos y Guardias, que es el rango más básico. Hay tres formas de ingresar en esta escala:

Acceso libre Acceso a plazas restringidas a militares profesionales Acceso a plazas para alumnos del colegio de Guardias Jóvenes

Para el primero de los casos, una vez los solicitantes superan el proceso de admisión, deben inscribirse y realizar un curso formativo que se imparte en la Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza, en Jaén, de 1.060 horas y después superar un periodo de formación en las Unidades Territoriales de la Guardia Civil. Éste periodo de prácticas tiene una duración de 40 semanas.

Requisitos

Todas las personas que quieran ingresar en la Escala de Cabos y Guardias Civiles deben reunir los siguientes requisitos:

Tener la nacionalidad española

No estar privado de los derechos civiles

No tener antecedentes penales

No encontrarse en ningún proceso judicial por delito doloso como procesado, investigado o acusado

No haber sido separado por expediente disciplinario de las Administraciones Públicas ni estar inhabilitado para ejercer funciones públicas

Tener, al menos, 18 años

Tener una altura mínima de 160 cm en el caso de los hombres y de 155 para las mujeres. En ningún caso la altura puede superar los 203 centímetros.

Tener la forma física necesaria para llevar a cabo las pruebas necesarias exigidas

Tener los niveles de estudios requeridos para poder acceder a las enseñanzas de FP de Grado Medio

No tener un expediente de insuficiencia de facultades profesionales

Adquirir un compromiso para llevar armas

Carecer de tatuajes con expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares

Exclusiones

No podrán formar parte del cuerpo las personas que tengan alguna de las siguientes patologías o enfermedades. En esta información están incluidas algunas de las exclusiones. Puedes conocer al detalle todas y cada una de ellas en el Anexo I de las bases publicadas en el BOE.

El Índice de Masa Corporal (IMC) debe estar entre 17 y 30

Personas que hayan perdido de forma total o parcial cualquier parte del cuerpo que dificulte la eficacia del desarrollo de funciones

Enfermedades o anomalías genéticas, hereditarias o adquiridas que supongan una limitación

Enfermedades infecciosas o parasitarias que provoquen trastornos funcionales o que sean contagiosas

Enfermedades inmunológicas que dificulten el desarrollo de funciones

Enfermedades alérgicas que puedan verse agravadas por el servicio

Enfermedades reumáticas con trastornos funcionales

Tumores malignos

Evidencia de consumo de cualquier sustancia psicotrópica o droga

Enfermedades de la piel que puedan comprometer el desarrollo de las funciones

Enfermedades y trastornos neurológicos

Trastornos psiquiátricos

Enfermedades del aparato digestivo

Enfermedades endocrinometabólicas

Enfermedades del aparato respiratorio

Del aparato circulatorio

Del aparato locomotor

Problemas de la vista

Patologías otorrinolaringólogas

Enfermedades de la sangre

Del aparato urogenital

Proceso de inscripción

Para participar en alguna de las convocatorias de empleo público, todos los solicitantes tienen que realizar la inscripción vía telemática a través de la Sede electrónica de la Guardia Civil. Puedes acceder de forma directa a través de este enlace.

Pero antes de iniciar el proceso, debes saber que necesitas tener algún tipo de identificación digital, ya sea DNI electrónico, certificado digital o clave PIN. Además de apuntarte, a través de la sede electrónica puedes realizar el pago de tasas, que cuesta unos 12 euros, firmar la solicitud y obtener el justificante del registro.

Proceso de selección

Después de realizar la inscripción, comienza el proceso selectivo que se compone de dos fases:

Fase de concurso, en la que se valoran los méritos según los baremos de cada convocatoria. Entre los méritos que son objeto de valoración, se encuentran:

Méritos profesionales, con una ponderación del 30% Méritos académicos, con una ponderación del 60% Otros, con una ponderación del 10%

Fase de oposición, en a que los opositores tienen que supera las pruebas escritas y psicofísicas para ser Guardia Civil. Esta fase se compone de varias pruebas:

Exámenes teóricos Psicotécnicos, para valorar la habilidad mental general y las variables de personalidad Aptitud psicofísica, compuesta de pruebas físicas, reconocimiento médico y una entrevista personal

Temario

En cada una de las convocatorias anuales se publicará el temario sobre el que se elabore las preguntas y pruebas de examen. Aunque a rasgos generales, los conocimientos que deben adquirirse tratan sobre:

Derechos Humanos

Desigualdad

Prevención de Riesgos Laborales

Derecho Constitucional

Derecho de la Unión Europea

Instituciones Internacionales

Derecho Civil

Derecho Penal

Derecho Procesal Penal

Derecho Administrativo

Protección de Datos

Extranjería

Inmigración

Seguridad Pública y Seguridad Privada

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Guardia Civil

Materias Socio-Culturales

Materias Técnico-Científicas

Ortografía de la Lengua Española

Tipos de empleo

Formarse e ingresar en el Cuerpo de la Guardia Civil abre las puertas a muchos tipos de empleo:

Personal de Tráfico

Protección de la Naturaleza

Servicio Marítimo

Montaña

Policía Judicial

Información, atención y servicio al ciudadano

Escalas y categorías de la Guardia Civil

Los guardias civiles están considerados como militares de carrera de la Guardia Civil, debido a la naturaleza militar del Instituto para el que trabajan. Por ello, en las siguientes escalas y categorías que componen el Cuerpo, podemos encontrar los relativos al servicio militar.

Todo el personal de la Guardia Civil se divide en Escalas, que a su vez se subdividen en categorías y, en último término, en diferentes puestos de empleo. El cuerpo de la Guardia Civil está compuesto por tres escalas:

Escala de oficiales Escala de suboficiales Escala de cabos y guardias

Dentro de estas tres escalas, podemos distinguir las siguientes categorías y puestos de empleo:

Categoría de oficiales generales

Teniente General

General de División

General de Brigada

Categoría de oficiales

Coronel

Teniente coronel

Comandante

Capitán

Teniente

Categoría de suboficiales

Suboficial mayor

Subteniente

Sargento Primero

Sargento

Categoría de cabos y guardias

Cabo mayor

Cabo Primero

Cabo

Guardia Civil

