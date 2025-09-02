¿Cómo pueden los jóvenes españoles acceder a una vivienda? Casi 20 años de ahorro para comprar

NOTICIA de de Javi Navarro

Los precios de vivienda en máximos son una dura realidad para menores de 35 años. Los jóvenes españoles están enfrentando un arduo camino hacia la compra de una vivienda, ya que, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), necesitan casi 20 años de ahorro para poder adquirir un hogar. En concreto, el precio medio de una vivienda de 100,5 metros cuadrados se sitúa en 226.226 euros, un récord histórico que agrava la situación de emancipación tardía en el país.

Datos alarmantes sobre precios y salarios

El estudio revelado por los Registradores de la Propiedad en el segundo trimestre de 2025 muestra que los menores de 35 años en regiones como las islas Baleares y la Comunidad de Madrid deben ahorrar, de media, casi 30 años para poder comprar una vivienda. En contraste, en comunidades como Castilla y León y Extremadura, este período se reduce alrededor de 8 años.

Un análisis más exhaustivo indica que los salarios de los jóvenes son insuficientes para enfrentar el alto coste de la vivienda. De acuerdo con el INE, los jóvenes españoles que están por debajo de los 35 años perciben un salario medio bruto anual de 19.185 euros. Si aplicamos la célebre regla del 50/30/20, donde el 20% del ingreso anual se destina al ahorro, los jóvenes necesitarían casi dos décadas para reunir los 67.868 euros requeridos —correspondientes al 30% del precio de la vivienda— que cubren la entrada y los gastos de compraventa.

La opinión de la industria

Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, señala que “los salarios están estancados y los precios de la vivienda no dejan de subir. Este es el gran problema de la de emancipación tardía en España”. Este fenómeno pone de manifiesto la tensión entre los ingresos de los jóvenes y el aumento incesante de los precios en el mercado inmobiliario.

Aunque existen productos financieros específicos dirigidos a jóvenes que permiten obtener financiaciones superiores al 80% del precio de compraventa, Colombelli advierte que “incluso así tendrían que aportar una parte de ahorros para que les concedieran la hipoteca”—sugiriendo la necesidad de contar con un avalista o un familiar que apoye el proceso.

Estos desafíos en el acceso a la vivienda hacen eco de una realidad compleja, en la que los jóvenes españoles necesitan adaptarse a un contexto económico cada vez más exigente para poder acceder a su propio hogar.