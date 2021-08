Sabías Que...

Cómo quitar las varices de las piernas y 12 consejos para aliviar el dolor

Las varices son venas hinchadas de color azul intens que aparecen por una acumulación excesiva de sangre. Es una patología que sufren en gran medida las mujeres y cuya presencia se localiza, sobre todo, en las piernas. Y aunque en la mayoría de los casos las varices no suponen un problema grave más allá de la dolencia e incomodidad constante, si no se tratan de forma adecuada, pueden provocar la aparición de enfermedades como las úlceras venosas.

En esta guía te detallamos una serie de consejos que puedes poner en práctica para aliviar el dolor provocado por las varices, sobre todo en verano, que es cuando más molestias generan. Y también los diferentes tratamientos médicos que hay para quitar las varices, desde los productos de farmacia hasta la intervención quirúrgica.

Qué son las varices

Las varices son venas dilatadas del organismo en las que se produce una acumulación excesiva de sangre, de ahí que tengan forma abultada. Se concentran sobre todo en las piernas, en la zona del gemelo y en la parte interior de los muslos. Y las personas más propensas a desarrollarlas son las mujeres.

También conocidas como venas varicosas, se caracterizan por tener una forma bastante peculiar, puesto que son venas retorcidas que sobresalen de la piel y que tienen un color de tonos azules oscuros y púrpuras. No hay que confundir las varices con las arañas vasculares, un tipo de variz que es mucho más pequeña y de tonos rojos y azulados.

Cómo aliviar el dolor

Si lo que buscas es prevenir la aparición de las varices, debes saber que no hay ninguna fórmula que evite que estas venas se hinchen. Pero lo que sí puedes hacer es mantener un estilo de vida saludable para controlar el desarrollo de las varices.

Por otra parte, puedes intentar aliviar el dolor y las molestias que te provocan a través de actuaciones muy sencillas en tu día a día:

No pasar muchas horas de pie seguidas. Esta posición dificulta la circulación de la sangre hacia el corazón y, como consecuencia, se acumula más sangre en la vena, se hincha más y provoca más dolor. Tampoco es recomendable permanecer mucho tiempo sentado. La clave está en cambiar de posición y mantenerte activo para fomentar la circulación de la sangre. Incentiva el uso de agua fría en las piernas para aliviar la sensación de dolor. Tanto en la ducha como en la piscina o en el mar. El agua fría va a ayudarte a aliviar la sensación de hinchazón y de dolor. Pon los pies en alto al final del día, durante un ratito, para fomentar el flujo de la sangre en dirección al corazón. No lleves una vida sedentaria. No hacer deporte y pasar las horas sin moverte del sofá no va a ayudarte con las varices, de lo contrario, empeorarán. Haz deporte. La práctica de ejercicio no consiste en un entrenamiento duro, sino en ejercicios que impulsen la movilidad y actividad del cuerpo. Algunos de los que puedes poner en práctica son montar en bici, hacer yoga, andar o correr. Evita, en la medida de lo posible, el calor. Busca sitios fresquitos y a la sombra. Mantén un peso adecuado. La obesidad empeora y fomenta el desarrollo de las varices. Los zapatos ni muy altos ni planos. Lo mejor es que optes por zapatos con un poquito de altura que fomentan el trabajo de los músculos del gemelo y favorecen el movimiento de la sangre por las venas. Si sientes dolor, puedes darte masajes en la zona en dirección hacia la cabeza, para dirigir a la sangre. Puedes aplicarte estos masajes con geles fríos o sin nada. Evita ropa muy ajustada, porque reduces y empeoras la circulación de la sangre. Evita la exposición continuada al sol. El calor provoca que las venas se dilaten y, si encima estás con las piernas extendidas, sin moverlas, las varices te pasarán factura porque experimentarás un mayor dolor.

Todos estos consejos sirven tanto para paliar el dolor. Pero además mantener un estilo de vida saludable contribuye a que, en caso de que una persona sea propensa a desarrollarlas, estén más controladas.

¿Por qué salen las varices?

Una variz aparece porque las válvulas de la vena encargadas de devolver el flujo de la sangre hasta el corazón, no funcionan bien y no son capaces de realizar esta acción con normalidad. Por este motivo, se genera un cúmulo de sangre en esa zona de la vena, lo que provoca que se hinche y duela. Esto quiere decir que además del dolor, una de las consecuencias directas que sufren las personas con problemas de varices es la mala circulación de la sangre.

El fallo o mal funcionamiento de estas válvulas puede deberse a un factor hereditario que provoca el debilitamiento de las mismas así como de las paredes de las venas. Como consecuencia, se dilatan con facilidad. Aunque también son causas de su desarrollo otros factores como el sobrepeso o etapas concretas como el embarazo.

Síntomas

Por norma general, las varices no suelen provocar problemas graves de salud más allá de la incomodidad constante y dolor que producen estas venas hinchadas. Uno de los síntomas más comunes que sufren las personas que tienen varices es la sensación de pesadez y dolor constante en la zona. Aunque es el más común, no es el único:

Ardor

Pulsaciones

Hinchazón o edema

Picor

En algunos casos pueden provocar calambres en las piernas durante la noche, cuando están en reposo

En casos graves en los que no se haya realizado un tratamiento o cuidado de las varices, pueden provocar úlceras venosas o problemas de la piel, como la dermatitis.

Y además de estos síntomas físicos, el principal complejo que sufren las personas que las desarrollan es a causa de la estética, puesto que se encuentran en una zona bastante visible, sobre todo en verano y, tanto su tamaño, como su forma y color, provocan que sea muy difícil que pasen desapercibidas.

Tratamientos

Los tratamientos para eliminar las varices son progresivos. Es decir, que el médico comienza proponiéndote un cambio en tu estilo de vida así como el uso de productos de farmacia y, si nada es efectivo y las varices empeoran, pasará a valorar otras opciones como la operación de varices.

En cualquier caso, antes de llevar a cabo ningún tratamiento específico, el médico debe realizarte una exploración para hacer un diagnóstico lo más preciso posible.

Además de adoptar un estilo de vida saludable y activo, uno de los tratamientos más accesibles para las varices son las medias de compresión, un tipo de pantalón ajustado que comprime la zona de las varices de manera firme para ayudar a las venas a mover la sangre con mayor eficiencia. Y aunque pueden resultar incómodas y dar calor, su uso es especialmente recomendable en verano, cuando las venas son más propensas a dilatarse a causa de las altas temperaturas.

Si no te funciona, el médico puede proponerte otros tratamientos para tratar las venas varicosas, como por ejemplo la intervención quirúrgica con cirugía para extirparlas. En la actualidad hay otros tratamientos que sirven para eliminarlas, como el que se realiza con láser y la escleroterapia. Ésta última consiste en inyectar una solución a la venta para que cicatrice y la sangre se distribuya.

¿Tengo que ir al médico si me sale una variz?

Como hemos explicado, tras una primera revisión médica, el especialista te recomendará que pongas en práctica un estilo de vida saludable para intentar paliar el dolor y controlar el desarrollo de tus varices. Y, en caso de no funcionar, recurrirá a otros métodos y tratamientos más específicos.

Así que la decisión de ir al médico si te aparecen varices dependerá de si te preocupa su aspecto o notas síntomas raros. En los casos en los que las varices te impidan realizar tu vida con normalidad, es urgente que acudas a un médico para que te realice un diagnóstico y te proponga un tratamiento.

¿Cuánto cuesta quitar las varices?

Los tratamientos para quitar las varices pueden realizarse por dos motivos:

Por cuestiones estéticas

Por necesidad al suponer un riesgo para la salud

En el primero de los casos tendrás que hacer frente al coste del tratamiento de forma íntegra, que dependerá directamente de la clínica. En el segundo caso, es posible solicitar que te operen por la Seguridad y ahorrarte los costes de la intervención.

