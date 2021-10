Sabías Que...

Cómo quitarse la papada con cirugía o reducirla con estos 6 ejercicios

¿Quieres acabar con la papada de una vez por todas? Si te acompleja tener este exceso de grasa en el cuello, en este artículo te detallamos todo lo que puedes hacer para eliminarla y reducirla, desde ejercicios y tratamientos naturales hasta una operación de menos de 20 minutos.

Con estas técnicas podrás decir adiós a la papada de forma definitiva y lucir tu cuello sin complejos.

Por qué sale la papada

No hace falta tener sobrepeso para tener papada. Aunque sí es cierto que las personas que tienen una mayor acumulación de grasa en todo el cuerpo también la tienen en el cuello y como consecuencia, aparece la papada.

Pero también hay personas delgadas que tienen papada. Esta acumulación de grasa en una zona determinada puede deberse a una mala herencia familiar, a la genética.

Además, otros factores que pueden provocar la aparición de este horrible exceso de grasa que afecta a hombres y mujeres es la flacidez de la piel o el envejecimiento.

Cómo quitar la papada sin cirugía

No hay una única fórmula para quitar la papada sin cirugía. Por ello, a continuación te vamos a explicar los principales métodos y ejercicios que puedes poner en práctica para acabar con ella o reducirla.

Ejercicios para reducir la papada

La papada surge por la concentración de células grasas en el cuello. Por tanto, al igual que sucede con otras zonas del cuerpo, una técnica infalible para reducir la grasa es haciendo ejercicio. A continuación te dejamos algunos ejemplos de ejercicio para poner en forma la zona del cuello.

Levanta la cabeza y mira hacia el techo. Cuando estés en esa posición estira la mandíbula inferior hacia fuera. Tienes que conseguir que el labio inferior llegue más hacia fuera que el superior. Al hacer este ejercicio notarás como se estira toda la zona de la papada. Otro ejercicio que puedes poner en práctica consiste en mirar al techo y simular que vas a dar un beso exagerando un poco el movimiento. Tienes que hacer repeticiones de la acción de dar el beso. De esta forma notarás como estiras la papada. Pon los labios como si fueras a decir una palabra que empiece por la letra o y acto seguido mete los labios hacia dentro sin cerrar la boca. El ejercicio consiste en hacer repeticiones de este movimiento. Al masticar ejercitamos los músculos de la mandíbula y la boca. Además de las comidas diarias, puedes probar a masticar chicles sin azúcar durante algunos minutos para ejercitar los músculos. También puedes probar a hacer estiramientos de toda la zona del cuello. Mueve la cabeza de forma lenta hacia arriba hasta mirar al techo y vuelve a bajar hasta mirar al frente. Repite el movimiento. Siéntate con la espalda recta y los brazos estirados en cruz. Ahora gira el cuello hacia la izquierda y luego a la derecha. Debes hacer el movimiento despacio, para notar cómo ejercitas la zona de la papada.

Todos estos ejercicios pueden hacerse de todos los días dedicando unos 10 o 15 minutos en total a hacer repeticiones de todos ellos. No hay una fórmula mágica o combinación de ejercicios con la que desaparezca la papada, pero sí va a contribuir a reducirla y a dejar toda esa zona con una piel más tersa.

Además de los ejercicios, es importante cuidar la alimentación puesto que no hay que olvidar que la papada es una concentración de grasa acumulada. Por tanto, si tu objetivo es quitarte la papada intenta controlar el consumo de alimentos muy grasos y de bollería industrial.

Cremas para combatir la papada

La papada también puede aparecer en personas que han experimentado cambios bruscos de peso. La piel necesita un proceso para adaptarse, por eso cuando una persona pierde muchos kilos de forma muy rápida la piel tiende a quedarse flácida y medio colgando. Y ocurre lo mismo con la papada.

Si notas la piel de la zona del cuello flácida, puedes probar con cremas específicas para el antienvejecimiento y contra la flacidez para intentar recuperar la elasticidad y firmeza de tu piel. Junto con la aplicación de cremas, puedes darte automasajes a través de productos masajeadores o con tus propias manos para favorecer que la piel vuelva a colocarse en su sitio y recupere su firmeza.

Eliminar la papada con cirugía

Si ya has probado todo tipo de ejercicios y tratamientos naturales y ninguno consigue quitarte esa grasa acumulada, puedes probar con la liposucción de papada o minilipo.

Liposucción de papada o minilipo

Si tu objetivo es reducir la papada en una semana, o en un día, puedes conseguirlo con la minilipo.

Esta intervención quirúrgica tiene como objetivo es eliminar las células de grasa acumuladas en el cuello mediante cánulas. Tal y como explica el doctor Moisés Martí Anaya, especialista en cirugía plástica y estética el Hospital Virgen de la Paloma (Madrid), no requiere ingreso en el hospital porque es una operación muy rápida, de menos de media hora, con anestesia local y sedación.

Además el proceso de recuperación es muy sencillo. El paciente sólo tendrá que llevar una venda facial durante un periodo de 15 días tras la intervención. Y no necesita reposo, al día siguiente de someterse a la operación puede incorporarse al trabajo.

En hombres

Para conseguir un mayor efecto estético en los hombres, el doctor Martí Anaya explica que la minilipo puede combinarse con una remodelación del mentón con el objetivo de equilibrar ambas zonas de la cara.

Esta técnica de remodelación del mentón, que consiste en inyectar la grasa de la papada en el mentón, está recomendada para pacientes con micrognatia. Esta patología hace referencia a los hombres que tienen el mentón retraído, que parece tienen la mandíbula hundida hacia dentro.

Otras técnicas

Hay otras técnicas para acabar con la papada que no son intervenciones quirúrgicas, pero tampoco remedios naturales.

Radiofrecuencia

Siempre que la papada no sea muy excesiva ni la piel esté muy flácida, es posible combatirla con radiofrecuencia. Esta técnica consiste en la aplicación en la zona de ondas de frecuencia que ayudan a reducir la grasa y contribuyen a devolver la firmeza de la piel.

Belkyra

Belkyra es un tratamiento específico para quitar la grasa del mentón. Es un tratamiento sin cirugía, pero consiste en infiltraciones del fármaco Belkyra en la zona de la papada. Este líquido hace que las células de grasa se descompongan poco a poco y el cuerpo los metabolice de forma natural.

Los resultados no son instantáneos porque esta técnica requiere de hasta cuatro sesiones de infiltración, dependiendo de la cantidad de grasa que tenga el paciente. Tras las infiltraciones la zona procede a inflamarse, pero después se reduce y es cuando podrás ver los resultados.

