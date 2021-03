Trabajos

Jubilación y Pensiones

Cómo saber que pensión voy a tener con el simulador de la Seguridad Social

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te gustaría saber en cuánto se te va a quedar la pensión cuando te jubiles? A medida que se acerca la fecha de la jubilación, lo primero que pensamos es en calcularla para saber si merece la pena retirarse en ese momento o no en función de la cantidad en la que se te quede la pensión.

Sin embargo, tener que hacer todos estos cálculos puede suponer una tarea complicada y aburrida, por eso, en este artículo te explicamos cómo puedes saber cuánto te va a quedar de pensión de una forma muy sencilla y ahorrarte todos estos quebraderos de cabeza. ¿Cómo? Con la herramienta gratuita ‘Tu Seguridad Social‘ que te permite realizar un cálculo aproximado de la cuantía que vas a recibir de pensión seas autónomo o trabajador por cuenta ajena.

Quién puede utilizarlo

Este simulador lo puede utilizar todo el mundo que tenga un certificado digital o un sistema de identificación con Cl@ve y que haya estado o esté en ese momento dado de alta en la Seguridad Social. La herramienta hace la simulación y el cálculo tanto para personas que trabajen por cuenta propia como los autónomos como personas que trabajen por cuenta ajena.

Para qué sirve

La Seguridad Social a través de esta herramienta te permite conocer las fechas a las que puedes acceder a tu jubilación ordinaria o anticipada así como la cuantía que se te va a quedar. Es importante tener en cuenta que los datos que te ofrece esta herramienta son una simulación, un cálculo aproximado. No tienen ningún tipo de validez legal y tan sólo sirven para hacerte una idea de la cantidad y fechas de tu futura jubilación.

Para hacer esta simulación la Seguridad Social tiene en cuenta la información real de la persona solicitante, incluso considera la fecha en la que se realiza la simulación. Por ello, si todavía te queda tiempo para jubilarte, pero quieres ir haciéndote una idea, a través del simulador también puedes especificar distintos escenarios de futuro en los periodos de cotización.

Cómo calcular la pensión

Para hacer la simulación es necesario tener o bien un certificado digital o acceso con Cl@ve. Si no tienes ninguno de estos sistemas de identificación digital, no puedes tener acceso a la herramienta de la Seguridad Social. Puedes iniciar el proceso de la simulación a través de este enlace.

La primera pantalla que nos aparece según accedemos a la herramienta ‘Tu Seguridad Social’ nos pregunta si queremos acceder a este trámite como interesados o como representantes. En este caso vamos a simular un ejemplo en el que vamos a acceder como interesados.

En la siguiente pantalla es necesario proceder a la identificación a través del certificado digital o del sistema Cl@ve.

Si elegimos la identificación con Cl@ve se abre esta pantalla en la que nos piden el DNI y la contraseña.

En el caso del certificado digital, sistema de identificación con el que vamos a hacer la simulación, si lo tenemos instalado en el ordenador, se abrirá una pestaña en la parte superior de la pantalla para que seleccionemos el certificado digital con el que queremos proceder a hacer la simulación.

Nada más entrar con tu certificado digital, acuérdate de darle al botón ‘Permitir‘ de la ventana que te aparece para que el navegador que estés usando te permita utilizar tus datos del certificado digital. En la primera pestaña que aparece la Seguridad Social nos piden el número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que el organismo te pueda enviar notificaciones. Si lo deseas, tienes que darle a ‘Aceptar‘.

Una vez nos hemos identificado, en la siguiente pantalla aparece la cantidad de años que hemos cotizado hasta la fecha de simulación. En el botón verde que aparece a la derecha de la pantalla que dice ‘Ver tus cotizaciones’ puedes consultarlas con detalle.

Para proceder a hacer la simulación de la jubilación tenemos que seleccionar el segundo cuadro que nos indica la cantidad de tiempo que nos queda para la jubilación ordinaria. En ese mismo recuadro aparece un botón verde a la derecha que dice ‘Simular tu jubilación‘.

Al empezar con la simulación nos piden que confirmemos las circunstancias personales que posee el sistema de la persona que hace la solicitud. Tenemos que verificar si son ciertas o no y en caso de haber modificaciones, corregirlas.

En esta pantalla de circunstancias personales aparecerán datos como si tienes hijos, discapacidad, si has trabajado en el extranjero o si has tenido trabajos que permitan la jubilación anticipada. Si tienes que modificar los datos, tienes que hacerlo uno o uno tal y como se muestra en la imagen. Una vez los hayas completado todos, debes seleccionar el botón ‘Aceptar‘ para proceder con los siguientes apartados.

Al seleccionar este botón se abre una nueva pantalla en la que tienes que especificar uno a uno los periodos de cotización que hayas tenido a lo largo de tu vida de forma manual tal y como aparece en la imagen.

Una vez hayas añadido todos los periodos, tienes que darle al botón ‘Aceptar’ para hacer la simulación. Si en el último paso para hacer la simulación te da error, tienes que cambiar la fecha de jubilación porque según especifica el sistema, tienes que seleccionar como día de jubilación el último día del mes.

Cuando has terminado la simulación, aparecerá en la pantalla los datos sobre el día que te jubilarás y la pensión inicial que tendrás. Además, también tendrás el importe del valor deflectado, que es el valor estimado de tu pensión en la fecha de jubilación, teniendo en cuenta la evolución previsible que tendrá el coste de la vida el día que te jubiles. Este valor deflectado es menor que la simulación que te aparece como pensión inicial. Además, en esta página aparece una opción en la que puedes ver la pensión máxima. Si tienes varias pensiones, a este máximo se les aplicará la suma de todas ellas.

La aplicación permite que exportemos el informe a PDF. Se trata de un documento detallado en el que se muestra tu informe personalizado de simulación de jubilación donde aparece la edad que tendrás el día que te jubiles, el importe que vas a cobrar, tus cotizaciones con los días acreditados en tu vida laboral, las bonificaciones que se te aplican, la base reguladora, los porcentajes que se aplican en caso de jubilación anticipada y el importe con el cálculo de la pensión en función de la base reguladora multiplicada por el porcentaje total.

Cómo saber que pensión voy a tener con el simulador de la Seguridad Social was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo saber que pensión voy a tener con el simulador de la Seguridad Social, te recomendamos que entres en la categoría de Jubilación y Pensiones.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES