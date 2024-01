Vivienda

¿Cómo saber si estoy en ASNEF?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Tienes alguna deuda pendiente y quieres saber si estás en una lista de morosos? Si has recibido un cobro inesperado, no has conseguido llegar a fin de mes y has dejado de pagar alguna que otra cuota, es fundamental estar al tanto de los ficheros de morosos para consultar si estás incluido en alguno de ellos y tomar las medidas necesarias. En esta guía, puedes consultar el proceso a seguir por pasos sobre cómo saber si estás en ASNEF.

Pasos para consultar si estoy en ASNEF

Lo primero que hay que hacer para conocer esta información es contactar con esta entidad. Este es un paso fundamental para saber si estás incluido en un fichero de morosos o no y que puede hacerse íntegramente por internet, a través del envío de un correo electrónico, o mediante el envío de una carta por correo postal.

Hecho esto, solamente queda verificar los datos para saber si estás metido en estos listados. En caso afirmativo, realizar todos los trámites pertinentes para salir de ASNEF de forma fácil y sencilla y borrar esta mancha del historial crediticio.

Es importante tener en cuenta que ASNEF se nutre con los datos que aportan los bancos, empresas de telecomunicaciones o compañías de seguros, entre otros. Por ello, con los datos personales, la dirección postal y la documentación relativa a la deuda. Es posible acceder a su página web y solicitar la información.

Vías consultar si estoy en ASNEF

Para consultar si estás incluido en una lista de moroso de ASNEF, hay que contactar con Equifax, responsable de la empresa. Para hacerlo, hay varias vías disponibles:

Por correo electrónico

Por correo postal

Cómo saber si estoy en ASNEF por correo electrónico

Las personas interesadas en saber si están incluidas en ASNEF, pueden hacer esta consulta de forma rápida, a través del envío de un correo electrónico. En concreto, el proceso a seguir por esta vía consiste en cumplimentar este formulario de solicitud oficial. Después, firmar y enviar el documento adjuntando en el email una fotocopia del DNI a la siguiente dirección de correo: sac@equifax.es.

Cómo saber si estoy en ASNEF por correo postal

Es otra opción. Las personas que quieran consultar estos datos pueden solicitar la información a través del envío de una carta al Apartado de Correos 10.546, 28080, Madrid. Para ello, deben enviar un documento en el que hay que especificar la siguiente documentación:

El nombre y apellidos o la razón social de la empresa

El DNI, NIF o CIF

El domicilio al que pueda remitirse una repuesta

Especificar en el documento el derecho que se desea ejercitar

Fecha de envío y firma

Una vez redactado, hay que enviarlo junto con una fotocopia del DNI a esta dirección de correo postal.

Cuánto tiempo tardan en contestar a la solicitud

En cualquiera de los casos, la normativa establece un plazo máximo de contestación a todas las solicitudes de un mes a contar desde que se recibe la solicitud. Un plazo que, como mucho, puede prorrogarse otros dos meses en caso de ser necesario. Aunque previo aviso a la persona interesada de cualquiera de las prórrogas dentro del primer mes tras la recepción de la solicitud e indicando los motivos de esta demora.

¿Y si no estoy de acuerdo con la inclusión?

Tras comprobar los datos, si no estás de acuerdo con esta inclusión, la entidad Equifax recuerda a los usuarios que tienen la posibilidad de consultar la información actualizada acerca de sus datos incluidos en los ficheros de morosos. Se trata de un servicio completamente gratuito para los usuarios que quieran solicitar cualquier tipo de ‘Derechos Arcol’ que hacen referencia a las siguientes actuaciones:

A- Acceso

R – Rectificación

C – Cancelación

O – Oposición

L – Limitación

