¿Cómo puedo saber si mis inquilinos me van a pagar el alquiler?

Si bien existen empresas que aportan información financiera que permite discriminar entre malos y buenos pagadores, en muchos casos es difícil de acceder y está únicamente al alcance de las empresas y no de personas particulares. Por eso, desde la empresa Alquiler Seguro dan las claves ante el aumento de impagos de las rentas del alquiler.

Consejos para detectar a un moroso profesional

Un moroso profesional es un estafador especializado en presentarse como el inquilino ideal. Sin embargo, existen una serie de patrones que se repiten en este tipo de casos y que pueden resultar de gran utilidad para identificarlos.

Sin problemas económicos y con prisas

Cuando un inquilino moroso trata con un propietario, insiste en que tiene mucha prisa por entrar en la vivienda cuanto antes, generalmente con excusas como un traslado laboral o la matrícula de un hijo en un colegio. Lo hacen para tratar de que el arrendador se identifique con su situación e intente ayudarles. Además, aseguran que el dinero no es problema, y están dispuestos a pagar lo que corresponda, sin negociar bajadas de precio.

Pago de meses por adelantado

Una de las estrategias más comunes es pagar varios meses por adelantado para aparentar solvencia y ganarse la confianza del propietario. Esta es una de las tretas más utilizadas, por lo que conviene no fiarse de este tipo de comportamientos. Para ello, lo mejor es ceñirse a lo estipulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, y solicitar un mes de fianza, que se debe depositar en el organismo correspondiente, y una garantía adicional si se considera necesaria.

Retrasos e irregularidades en la presentación de la documentación

Es frecuente que los inquilinos morosos den largas a la hora de entregar la documentación solicitada por los propietarios, como un contrato de trabajo en vigor o las tres últimas nóminas. Además, en caso de presentarla, es habitual que carezca de coherencia o que falte algún documento que prometen adjuntar más adelante. De cualquier manera, suelen presentar un perfil socioeconómico muy bueno, para resultar más atractivos frente a otros candidatos.

Insistencia en cerrar el contrato de forma verbal

Otro indicio es la insistencia del moroso profesional en formalizar el contrato de forma verbal, para no dejar ningún tipo de documento por escrito. Siempre se debe desconfiar de este tipo de prácticas e insistir siempre en la necesidad de formalizar el contrato con todas las garantías.

No quieren cambiar la titularidad de los suministros

Otra señal de alerta es que el inquilino insista en dejar los suministros a nombre del propietario, en vez de llevar a cabo el cambio de titularidad, lo que puede ser un indicio de que pretende transferir deudas futuras al arrendador. Muchas veces tan solo se hace un cambio de la domiciliación bancaria y no del titular, lo que puede suponer un problema en caso de impago, ya que el responsable subsidiario de la deuda será el casero.

Más residentes de los que figuran en el contrato

También es habitual que el moroso profesional registre el contrato de alquiler a nombre de una sola persona y luego entre a vivir mucha gente al inmueble. Puede llegar a cederla e incluso a subarrendarla, por lo que el propietario deberá cerciorarse de que este tipo de prácticas queden claramente prohibidas en el contrato.

Excusas y dificultades para comunicarse con el inquilino

Cuando un estafador profesional deja de pagar el alquiler, comienza dando excusas que puedan parecer convincentes, con el fin de alargar la situación y dilatar que el propietario pueda emprender medidas judiciales. En estos casos, también es muy común que existan dificultades para contactar con el inquilino, como que tenga el móvil siempre comunicando, apagado o fuera de cobertura.

Otras alternativas, previas al impago, si no se puede saber si van a pagar o no la renta del alquiler, contratar un seguro de impago de alquiler o a una empresa que asegure el cobro de la renta cada mes. Estos servicios que cubren a los propietarios si no paga el inquilino, incluso el de empresas que tienen locales alquilados.

Estos seguros tienen como principal objetivo resarcir al propietario de una vivienda o local en régimen de alquiler de posible impago por parte del inquilino, así como cubrir todos los costes que conlleva la defensa jurídica del propietario.

Cuando ya es demasiado tarde y ya no se puede hacer nada para evitarlo, es bueno saber cómo actuar ante un inquilino que no paga el alquiler.