Cómo saber si mi gato me quiere con estas 8 señales

Todo el mundo piensa que los gatos son ariscos por naturaleza, pero lo cierto es que pueden ser animales muy cariñosos. Eso sí, ellos eligen con quién serlo. Por eso te desvelamos algunas de las señales que debes conocer para responder a la pregunta del millón: Cómo saber si mi gato me quiere.

Lametazos

Casacochecurro.com Los felinos pasan muchas horas al día lamiéndose el pelo para mantenerse limpios y aseados. Si tu gato te ha cogido cariño, también intentará lamerte a ti, así que si lo hace es una señal de que te quiere con locura.

Compañero de cama o sofá

Seguro que alguna vez te has preguntado: ¿Por qué mi gato duerme en mi cama? Si duerme contigo significa que no quiere separarse de ti. Dormir a tu lado es una muestra más de confianza, puesto que ellos se sienten más vulnerables cuando están dormidos.

Ronroneos

El ronroneo es la forma que tienen los gatos de comunicarse entre ellos, así que si notas que ronronea cerca de ti es que está relajado y feliz de tenerte al lado.

Cabezazos

Por raro que parezca, si tu gato te da cabezazos o restriega su cabeza contra ti te estará diciendo que te quiere mucho y te considera un miembro de su familia. Este comportamiento se debe a que los felinos tienen unas glándulas en las mejillas con las que marcan todo lo que tocan.

Panza arriba

Si tu felino se tumba panza arriba para que le acaricies la tripa, significa que confía en ti totalmente, pues esta postura es de absoluta sumisión.

Cola enroscada

Los gatos también son capaces de dar abrazos, pero a su manera. Si enrosca su cola en ti, te estará mostrando su afecto. Además, si la levanta mientras le acaricias quiere decir que le gusta que le toques y que está contento con tus muestras de cariño.

Parpadeo

Si tu felino parpadea lentamente mientras te mira, es buena señal. Estos parpadeos se conocen con el nombre de ‘besos del gato’ y los utilizan para transmitir calma y relajación.

Regalos

Los felinos son animales muy detallistas con las personas que quieren. Por eso no debe extrañarte si tu peludo te lleva regalos en forma de pájaros o ratones muertos. Él pensará que te está ofreciendo alimento como muestra de agradecimiento. Así que no le regañes ni rechaces su ‘regalo’ o no se volverá a repetir.

