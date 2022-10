Cómo salir de la lista de morosos

Vivienda

¿Estás en un fichero de morosos y quieres saber cómo salir? Antes de realizar cualquier trámite es importante comprobarlo. ¿Pero, cómo saber si estoy en una lista de morosos?. El proceso es muy sencillo y puedes consultar todos los pasos a dar en la información que te hemos dejado enlazada. Una vez averigües en cuál de estos listados te han metido, puedes iniciar el procedimiento para salir.

¿Cómo se hace? Para salir de una lista de morosos hay que cancelar la deuda y pagar lo que se debe. Esta es la principal vía para salir del fichero y borrar los datos de estas listas cuanto antes. A continuación te explicamos cómo salir de una lista de morosos y hacer que tus datos desaparezcan.

Procedimiento para salir de cualquier fichero de morosos

El primer paso que hay que dar para iniciar el proceso y salir del fichero de morosos es pagar la deuda y saldar así lo que se debe. Después, solicitar a la entidad específica que borre los datos para que desaparezcan de esa base de datos.

Sin embargo, puede suceder que, tras hacerlo, los datos sigan apareciendo en el fichero de morosos. Es más, casi siempre es el propio afectado el que tiene que pedir salir de este fichero. Cuando lo hace, en un plazo de diez días, el fichero debe eliminar los datos. De no ser así, se puede denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Es muy importante tener este dato en cuenta porque hasta que no hayas salido de la lista oficialmente, no podrás pedir un préstamo o solicitar cualquier servicio bancario. Por ello, es recomendable acceder a las listas de ASNEF y RAI periódicamente para comprobar si tu nombre sigue estando en la lista de morosos y evitar problemas mayores.

Pasos para salir de un fichero de morosos: Cómo cancelar la deuda

El primer paso para salir de una lista de morosos particulares es pagar la deuda. Tras el pago, la empresa acreedora debe comunicar al fichero de morosos que se ha saldado la deuda, para que esta borre los datos personales que tenía antes publicados.

Hay que tener en cuenta que la ley permite conservar los datos de antiguos morosos varios años. En concreto, se puede salir de ASNEF a los seis años, al igual que de otros ficheros de morosos. Por eso es fundamental confirmar que los datos se han borrado. Para ello, bastará con acceder a algunos de los ficheros españoles más habituales, como ASNEF o RAI, y solicitar información con los datos personales.

Qué hacer si he pagado la deuda y no me han sacado del fichero

Si, aun así, no consigues salir de una lista de morosos, podemos interponer una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos solicitando que modifiquen estos datos al haber cancelado el impago. Además, también se puede interponer una demanda por vía judicial, reclamando una indemnización por daños y perjuicios al aparecer en una lista de morosos cuando ya no existe ninguna deuda.

Cómo salir de una lista de morosos sin pagar

Si te estás preguntando cómo salir de la lista de morosos gratis, debes saber que, aunque pueda parecer un milagro, es posible. Eso sí, para que esto se produzca debe existir una prueba de que la inclusión en el fichero de morosos se debe a un error o a un malentendido.

Conseguir que se ha producido un fallo para que nos incluyan como morosos costará bastante trabajo lograrlo, puesto que la empresa que demanda el pago no querrá asumirlo y tendremos que realizar trámites burocráticos oficiales para lograr su confirmación. Como en el caso anterior, se puede denunciar si consideramos que tenemos pruebas de que no existe tal impago.

Con pruebas, paciencia y mucho empeño es posible salir de una lista de morosos, pero si existe deuda, lo mejor es que se abone cuanto antes. No cabe duda de que pagar la cantidad demandada, aunque no estés de acuerdo con ello, es mejor solución que pasar seis años de lucha y de limitaciones bancarias.

Recuerda que existen opciones previas antes de que te incluyan en una lista de morosos y que te permiten cubrir los pagos de las cantidades de dinero pendientes como reunificar deudas o aplazar los pagos para salvar el ‘bache’ si se trata de hipotecas. Bien negociando con los bancos o las entidades financieras de crédito si se trata de préstamos personales.

¿Tengo derecho a una indemnización si estoy indebidamente en un fichero de morosos?

Sí, siempre y cuando, tal y como ya hemos explicado, en su caso concreto hayan incluido sus datos personales en un registro de morosos sin haberse cumplido los requisitos necesarios para ello. Es decir, de manera incorrecta y cuando este hecho le haya supuesto un perjuicio que pueda probar. Entonces, usted estará en su derecho de demandar ante los tribunales una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, debiendo demostrar y cuantificar el perjuicio sufrido. Si el importe a reclamar es por una cantidad inferior a 2.000 euros, no es necesario contratar a un abogado ni a un procurador gracias a que puede realizar las pertinentes acciones legales con un Juicio Verbal.

En cualquier caso, para cantidades mayores, puede acudir a un abogado o a una asociación de consumidores.

¿Me pueden meter en una lista de morosos si no estoy de acuerdo con la deuda?

Una sentencia del Tribunal Supremo ha dictado que no puede incluirse a una persona en una lista de morosos si no está de acuerdo con la deuda y presenta una reclamación. Es decir, que hasta que no se solucione el conflicto entre las partes, la empresa no puede incluir a la persona que considera deudora en el fichero de morosos.

