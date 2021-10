Trabajos

Cómo solicitar el Bono Social de electricidad y requisitos

¿Necesitas una ayuda para pagar la luz? Aunque no va a solucionar el problema, un granito de arena que puede ayudarte a superar la falta de ingresos es pedir el Bono Social de electricidad con el que puedes reducir hasta un 40% el coste final de la factura de luz. Colectivos como pensionistas que cobran el mínimo, familias numerosas y otras unidades familiares con pocos recursos pueden ser beneficiarios de esta rebaja. A continuación te explicamos cómo pedir el Bono Social y beneficiarte de un descuento de entre el 25 y 40% en la factura de la luz.

Cómo solicitar el Bono Social

Para solicitar el Bono social es necesario tener contratada la tarifa TUR con alguna de las Comercializadoras de Último Recurso. Si no es así y tienes contrato con una comercializadora en el mercado libre, comprueba que no tienes una penalización importante por rescindir el contrato, y contrata la TUR con alguna de las comercializadoras que la ofrecen. La nueva compañía indicará la documentación a entregar para justificar su situación.

Si tienes este tipo de tarifa y quieres pedir esta ayuda, tan sólo tienes que llamar teléfono, enviar un correo electrónico o un correo ordinario a alguna de las comercializadoras que la ofrecen para que gestionen tu petición.

Quién puede solicitar el Bono Social

En todos los casos, los beneficiarios del Bono Social deberán estar acogidos a la Tarifa de Último Recurso y el suministro ha de estar referido al de sus viviendas habituales.

Ésta es una ayuda que pueden solicitar tres tipos de colectivos. En el siguiente cuadro puedes ver de forma gráfica los distintos límites de ingresos y grupos que pueden pedirla:

Consumidores vulnerables. Se incluyen en este grupo a las familias numerosas sin límite de renta, a los pensionistas que perciban el mínimo, a las familias con un nivel máximo de renta, a los autónomos por cese de actividad por la Covid-19 y a los autónomos con una reducción de facturación del 75% por la Covid-19. A este colectivo se le aplica una rebaja del 25% en la factura de la luz.

El límite de ingresos para las familias de este grupo es el siguiente:

Sin menores a cargo 1,5 veces el IPREM Con un menor a cargo 2 veces el IPREM Con dos menores a cargo 3 veces el IPREM En circunstancias especiales (con familias monoparentales o con algún miembro con discapacidad igual o superior al 33%, grado de dependencia II o III o víctima de violencia de género o de terrorismo) el límite asciende hasta 3 veces el IPREM

Colectivos vulnerables severos. En este grupo se incluyen a las familias numerosas con unas rentas máximas de 2 veces el IPREM, a los pensionistas que no perciben más de 1 vez el IPREM y a las familias cuyas rentas no superen un límite de ingresos que varía en función del número de hijos a cargo. En estos casos el bono social aplica una rebaja de hasta el 40% en la factura de la luz.

El límite de ingresos para las familias de este grupo es:

Sin menores a cargo 0,75 veces el IPREM Con un menor a cargo 1 vez el IPREM Con dos menores a cargo 1,25 veces el IPREM En circunstancias especiales 1,5 veces el IPREM

Personas en riesgo de exclusión social. En este colectivo se incluyen a las personas que cumplan con los requisitos del grupo anterior y que esté siendo atendido por los servicios sociales de la Administración pública que pague al menos el 50% de la factura, no tendrá que hacer frente a este cargo de electricidad.

Además, debido a la pandemia por la Covid-19, también podrán solicitar una rebaja del 25% los siguientes grupos:

Personas en desempleo Afectados por un ERTE Empresarios que haya visto reducida su jornada y, como consecuencia, una pérdida sustancial de ingresos

En estos casos el conjunto de los ingresos de la unidad familiar correspondientes al mes anterior de la presentación de la solicitud del bono social debe ser inferior a:

1,5 veces la doceava parte del IPREM anual en 14 pagas. Para sacar los cálculos en euros, tenemos que realizar la siguiente operación:

Si el IPREM anual en euros es de 7.908,60 euros y lo dividimos entre 12 es igual a 659,05 euros. Si multiplicamos esta cantidad por 1,5 es igual a 988,57. Por tanto, el límite de ingresos para una familia sin menores a cargo es de 988,57 euros al mes.

En el caso de que haya un menor en la unidad familiar, el límite asciende a 2 veces la doceava parte del IPREM en 14 pagas . Es decir, 7.980,60 entre 12 es igual a 659,05. Si multiplicamos esta cantidad por 2, nos da como resultado 1.318,1 euros al mes .

. Es decir, 7.980,60 entre 12 es igual a 659,05. Si multiplicamos esta cantidad por 2, nos da como resultado . Y si hay dos menores en la unidad familiar, el límite asciende a 3 veces la doceava parte del IPREM anual en 14 pagas. En euros, la cuantía asciende a 1.647,62 euros mensuales.

Los beneficiarios del bono social de electricidad además cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores. En concreto, disponen de un periodo de cuatro meses desde la primera notificación, frente a los dos meses de plazo general. Además, a los hogares acogidos a este bono con menores de 16 años en la unidad familiar o con personas con discapacidad no se les puede interrumpir el suministro de electricidad.

