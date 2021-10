Vivienda

Cómo solicitar el título de familia numerosa y qué ayudas puedes pedir

de Jessica Pascual

En España, las familias numerosas pueden disfrutar de distintas ventajas entre las que destacan, por ejemplo, las ayudas específicas de la Seguridad Social o la de la Agencia Tributaria. Pero no son las únicas, puesto que a estas se pueden sumar otros muchos beneficios que conviene tener claros. Así, podrás empezar a disfrutar de ellos cuanto antes.

Familia numerosa general

Antes de nada, lo primero es explicar cómo tiene que ser una familia para ser considerada numerosa. Una familia tiene esta condición cuando uno o dos cónyuges tienen a su cargo tres hijos o más, o cuando sean dos, pero uno de ellos tenga algún tipo de diversidad funcional. A este tipo se la conoce como familia numerosa general.

Familia numerosa especial

Las familias numerosas de categoría especial tienen esta condición en las siguientes situaciones:

Familias de 5 hijos o más.

Familias de 4 hijos en las que sus ingresos anuales divididos por el número de miembros no superan el 75% del salario mínimo interprofesional.

Cada hijo discapacitado contará como dos, así que habrá que hacer los cálculos en base a esto.

Si bien todas las familias numerosas podrán disfrutar de distintos tipos de ayudas, las de categoría especial tendrán ventajas aún mayores. Pero para que el Estado o cualquier otro organismo les conceda cualquier tipo de ayuda, es necesario que éstas tengan el título que les acredite como familia numerosa, independientemente de su categoría.

Descuentos por familia numerosa

Además de las ayudas que detallamos en apartados posteriores, las familias numerosas (tanto de categoría especial como general) pueden beneficiarse de un gran catálogo de descuentos específicos en alimentación, moda y material escolar. Algunas empresas que tienen promociones exclusivas y descuentos para las familias numerosas son:

El Corte Inglés

El Corte Inglés ofrece a las familias numerosas cupones por un valor de 10 euros cada mes canjeable en compras superiores a 50 euros en alimentación, limpieza y perfumería. Los cupones son canjeables en El Corte Inglés o en los Supermercados Hipercor.

Para beneficiarse de estos descuento todas las personas interesadas tienen que registrarse a través de este enlace. Una vez esté completado el registro, recibirás los cupones de forma mensual.

Carrefour

En Carrefour tienen la tarjeta ‘Superfamilias‘. Esta promoción descuenta el IVA en todos los productos frescos de la compra, en concreto, en compras de productos de carnicería, charcutería, pescadería, panadería, fruta y verdura, platos cocinados, queso y huevos y pastelería.

Para solicitar la tarjeta es obligatorio presentar el título de familia numerosa en vigor y solicitarlo en cualquiera de los centros. El trámite es gratuito y te dan la tarjeta en el instante.

La Sirena

Congelados La Sirena ofrece un 5% de descuento en todas las compras que realicen las familias numerosas. Este descuento no se aplica en los productos que estén en oferta o promoción. Además, la empresa ofrece el servicio a domicilio gratuito a las familias numerosas que realicen una compra superior a 49 euros a través de la web.

Si quieres solicitar la tarjeta La Sirena para beneficiarte de estos descuentos, tienes que completar este formulario y presentarlo junto con el título de familia numerosa.

McDonald’s

En McDonald’s las familias numerosas pueden disfrutar de un 10% de descuento en las consumiciones. El descuento no se aplica en tickets para canjear productos o premios así como en promociones concretas.

Para beneficiarse de esta promoción hay que presentar el título de familia numerosa en el momento de la compra de las consumiciones.

Material Escolar

La web material escolar ofrece descuentos a las familias numerosas del 7% en todas las compras de papelería. Para disfrutar de este descuento tienes que enviar la fotocopia del título al servicio de atención al cliente de la compañía.

Merkal

La tienda de calzado Merkal ofrece descuentos y promociones específicas para las familias numerosas. Si tienes el título de familia numerosa o estás en situación de desempleo, puedes beneficiarte de hasta un 10% de descuento del importe total de tus compras.

Para disfrutar de la promoción tienes que darte de alta en Merkal. Puedes pedírselo a cualquiera de los trabajadores de alguna de las tiendas o hacerlo por Internet a través del servicio de atención al cliente.

Kiabi

Las familias numerosas que tengan la tarjeta de fidelidad de la tienda de ropa Kiabi pueden beneficiarse además de un 10% de descuento en el importe total del ticket. Este 10% se suma al 15% de ahorro por ser cliente de la tarjeta de fidelidad de la marca.

Para disfrutar de estos descuentos es imprescindible presentar el título de familia numerosa y la tarjeta de fidelidad en el momento de la compra.

Solicitar el título de familia numerosa

El trámite para solicitar el título de familia numerosa tiene que hacerse a través de la comunidad autónoma en la que resides. En este apartado te dejamos los enlaces directos para que puedas iniciar la gestión por Internet en cada una de las comunidades de España.

En cada una de las páginas que te enlazamos a continuación para cada comunidad autónoma tienes el detalle de los documentos, requisitos y procesos para solicitar el título de familia numerosa:

Ayudas de la Seguridad Social

Una vez estés en posesión del título, puedes pedir las ayudas de la Seguridad Social para familias numerosas. Esta entidad ofrece hasta cuatro tipos de ayuda para las familias que acrediten la condición de numerosas.

Bonificación del 45% si contratas un cuidador. Si los dos cónyuges de la pareja están trabajando o se encuentran incapacitados para trabajar, podrán acceder a esta ayuda. Para pedirla, tendrás que presentar tu solicitud en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social. Allí tendrás que presentar los DNIs de la pareja, el carnet de familia numerosa y un documento que acredite que el cuidador está dado de alta en la Seguridad Social.

Ayudas a familias numerosas con un hijo a cargo . Es importante tener en cuenta que no se puede superar un cierto umbral de renta para acceder a esta prestación. Por supuesto, esta cifra será proporcional al número de hijos.

. Es importante tener en cuenta que no se puede superar un cierto umbral de renta para acceder a esta prestación. Por supuesto, esta cifra será proporcional al número de hijos. Ayuda de 1.000 euros a las familias numerosas . Ésta se da cuando se tiene un nuevo hijo y no se superan ciertos niveles de renta. Así, en estos casos, se entregan 1.000€ por cada hijo que nazca o se adopte.

. Ésta se da cuando se tiene un nuevo hijo y no se superan ciertos niveles de renta. Así, en estos casos, se entregan 1.000€ por cada hijo que nazca o se adopte. Permiso ampliado de paternidad. Su permiso se amplía frente al del resto de familias. Para solicitarlo habrá que acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y presentar la documentación que allí te indiquen.

De la Agencia Tributaria

¿Existe alguna ayuda para las familias numerosas por parte de Hacienda? Sí. La Agencia Tributaria también ofrece ciertas deducciones e incentivos a las familias numerosas. Entre ellas, podemos destacar el cheque familiar. Con él, este tipo de familias se pueden llegar a deducir hasta 1.200€ y, en el caso de las de categoría especial, hasta 2.400€. Por otra parte, si lo prefieren, podrían optar a recibir este abono mensual de manera anticipada.

Cómo solicitar la prestación por nacimiento de familias numerosas

Todas las familias numerosas pueden solicitar la prestación por nacimiento o adopción múltiple por Internet, a través de la web de la Seguridad Social y sin certificado digital.

Para iniciar este trámite tienes que acceder a la web de la Seguridad Social y seleccionar el trámite ‘Prestación por nacimiento o adopción múltiple (familias numerosas, monoparentales o madres con discapacidad)’

Al seleccionar esta opción, se abre una nueva pestaña en la que aparece explicado con detalle el objeto de la prestación y se adjunta un formulario que el solicitante debe completar de forma electrónica.

Tras cumplimentar el modelo, hay que seleccionar el botón que dice ‘Envía tu solicitud‘ que se encuentra al final de la página. A partir de este momento se inicia el trámite de la solicitud. Para ello, sólo tienes que introducir una dirección de correo electrónico y los datos personales.

Beneficios para familias numerosas

Como decíamos al principio, no hay una única ayuda para las familias numerosas en España, sino que el número de beneficios que reciben puede llegar a ser muy elevado. Así, entre otras ventajas podemos destacar las siguientes.

Ayudas a la hipoteca

Existen ayudas para las familias numerosas que quieran comprar una vivienda. Éstas, normalmente, se hacen mediante ayudas financieras como los subsidios de préstamos, por ejemplo. Además, estas familias también gozan de cierta protección en caso de tener dificultades a la hora de pagar la hipoteca.

En todo caso, conviene mencionar que además de ayudas enfocadas a la compra, las hay de otras naturalezas, como la del alquiler social.

Facturas

Las familias numerosas también pueden solicitar una ayuda para hacer frente al pago de la luz a través del Bono Social de la electricidad. Por otra parte, a nivel autonómico, en el caso de la Comunidad de Madrid, existen descuentos en la factura del agua o de la luz para este tipo de unidades familiares.

Educación

Las familias numerosas pueden solicitar una serie de descuentos en las tasas educativas correspondientes a las matrículas universitarias o a los derechos de examen. Además, aquellas familias que tengan hijos con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o incapacidad, podrán solicitar un subsidio. Esta prestación se convoca de forma anual a través del Ministerio de Educación y todas las solicitudes se tramiten en la Unidad de Becas de las Direcciones provinciales de educación.

Comprar un coche

Si tu familia es numerosa y acabáis de compraros un coche, también debes saber que podéis disfrutar de una deducción en el impuesto de matriculación. Aquí te dejamos toda la información que debes saber sobre las ayudas para comprar un coche para familias numerosas.

Descuentos en gasolina

El combustible es uno de los productos más caros del mercado. Por ello, gasolineras como Cepsa, Shell o Galp tienen ofertas enfocadas a las familias numerosas. Eso sí, en la mayoría de los casos estos descuentos se canjean con el uso de determinadas tarjetas de la compañía.

En el transporte público

Casi todas las empresas de transporte público ofrecen un descuento familia numerosa. Renfe, por ejemplo, lo tiene del 20% y de un 50% en el caso de las familias de categoría especial. Además, en ciudades grandes esto adquiere especial importancia. Por ejemplo, en Madrid destaca la ayuda en los bonos transporte, dado su elevado precio y su utilidad, por supuesto.

DNI y pasaporte

La renovación y expedición de estos documentos, tanto del DNI como del pasaporte, es completamente gratuita para los miembros de este tipo de familias.

Actividades de ocio y tiempo libre

Teatro, cine e instalaciones deportivas, entre otros. Son muchos los espacios en los que habrá descuentos para familias numerosas. Así, por ejemplo, si quieres pasear por un museo, disfrutarás de un 50% de descuento presentando tu tarjeta de familia numerosa.

Si bien estas son algunas de las ayudas más importantes, cabe destacar que existen muchas otras en materia de educación, cultura o viajes, por ejemplo. Por ello, lo ideal es que antes de abonar cualquier producto o servicio, preguntes si dispones de algún descuento por familia numerosa.

Consulta legal

En una situación de familia numerosa y custodia de hijos de mi exmujer, ¿puedo beneficiarme del título? Según indica la abogada María del Mar Lesmes Arenas, “para poder beneficiarse usted mismo de las ventajas del título de familia numerosa, tendría que ser el titular del documento, por lo que usted sólo se puede beneficiar de sus ventajas en lo que respecta a sus hijos. Puesto que es su exmujer la que ostenta la custodia de sus hijos, es ella la titular, por lo que es la que se puede beneficiar de las ventajas en lo que se refiera a ella, como titular y en lo que respecte a sus hijos”.

Ahora bien, “he de puntualizar que ante cualquier cambio en las circunstancias familiares, se debe renovar el título de familia numerosa aunque no haya vencido su período de validez. Por ejemplo, en el caso de que ustedes acordaran la custodia compartida mediante los trámites legales correspondientes, tendrían que renovar el título. La titularidad sería alternativa en el tiempo correspondiente a los períodos de custodia que les fueran otorgados.

