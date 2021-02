Vivienda

Cómo solicitar una de las 11 viviendas de alquiler social en Guipúzcoa

El Ayuntamiento de Astigarraga, en Guipúzcoa, ha iniciado el proceso de adjudicación de once viviendas dirigidas a fines sociales, de las cuáles seis son viviendas libres y las cinco restantes son de protección oficial. Todas las personas interesadas pueden presentar la solicitud para acceder a estas viviendas sociales hasta el 12 de marzo. A continuación te explicamos cómo optar a estas viviendas y los requisitos que debes cumplir.

Categorías de las viviendas

Las 11 viviendas se han clasificado en cuatro categorías y cada solicitante sólo puede optar a una de ellas.

Categoría 1: Se incluyen tres viviendas de dos habitaciones dirigidas a personas en situación social de especial protección. ara mayores de 70 años, personas con discapacidad psíquica, unidades monoparentales con hijo a cargo, víctimas de violencia de género, divorciados y viudos. Categoría 2: Son tres viviendas de tres habitaciones para familias numerosas. Categoría 3: Dos viviendas, una de dos habitaciones y otra de tres para jóvenes menores de 35 años. Categoría 4: Tres viviendas de tres dormitorios para unidades familiares de dos o más miembros.

Las once viviendas se reparten en la calle Kontxa Etxeberria en los portales 7,8 y 9 y en la calle Urumea en los número 6 y 10. De las once, siete viviendas tienen tres habitaciones y las otras cuatro tienen dos. Todas las viviendas tienen cocina completa y los baños vienen equipados con ducha y mampara así como garaje y trastero.

Las seis viviendas localizadas en Urumea son viviendas de venta libre y las cinco restantes de la Kontxa Etxeberria son viviendas de protección oficial de régimen de cesión de alquiler social.

Todas las personas que quieran optar a estas viviendas tienen la obligación de destinarlas a la residencia habitual y deben empadronarse en ellas.

Requisitos

Para poder acceder a las viviendas sociales de esta convocatoria es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Personas físicas mayores de edad Ni los solicitantes ni los miembros de la unidad familiar pueden tener deudas con el Ayuntamiento de Astigarraga. En caso de optar a una vivienda de protección oficial deben indicarlo en la solicitud. Estar empadronado en Astigarraga durante dos años ininterrumpidos desde la fecha de publicación de las bases. Deben presentar el certificado de empadronamiento. O en su defecto, haber estado empadronado en el municipio como mínimo 10 años ininterrumpidos o haber estado como mínimo 15 de manera ininterrumpida o alterna. Hay que presentar el certificado de empadronamiento. La obligación de estar empadronado se puede sustituir por mantener una vinculación laboral con el municipio. Demostrar que durante los últimos cinco años se ha trabajado 3 en Astigarraga y que tenga contrato en vigor. Acreditar la vida laboral. Los solicitantes no pueden tener otra vivienda en propiedad Acreditar ingresos anuales ponderados entre 3.000 y 39.000 euros. Tendrán prioridad aquellos con ingresos inferiores a 25.000 euros. Las personas extranjeras pueden inscribirse en el Registro Municipal de personas solicitantes de vivienda de protección oficial en régimen de alquiler social siempre que se ajusten a los requisitos.

Límites económicos

Todas las personas solicitantes deben acreditar los ingresos computables al año fiscal de 2019. Para poder participar en el sorteo de las viviendas sociales los solicitantes deben tener unos ingresos ponderados anuales entre 3.000 y 25.000 euros.

No deben acreditar ingresos mínimos las personas discapacitadas de movilidad reducida de invalidez, personas discapacitadas física y víctimas de violencia de genero.

Las personas que no superen los 25.000 euros de ingresos anuales tendrán prioridad. Esta cantidad se incrementará en 1.000 euros hasta que haya suficientes solicitudes con un límite máximo de 39.000 euros.

Documentación

Para que se estudie la solicitud se deben presentar los siguientes documentos:

La hoja de solicitud que puedes descargar este enlace señalando la categoría de vivienda a la que se quiere optar. El título de familia numerosa. El certificado de empadronamiento actualizado de la persona solicitante y de las beneficiarias. Fotocopia de la declaración del IRPF de 2019, la pensión o nómina de todos los miembros con ingresos. Si alguno de los miembros se encuentra en paro, acreditarlo. Además presentar el informe de vida laboral y justificante de ingresos. Sentencia judicial en caso de divorcio. Listado de miembros de la unidad familiar que van a vivir e la vivienda especificando la edad y los ingresos. Declaración responsable de cumplir con los requisitos y documentación.

Solicitud

Todas las solicitudes deben presentarse en el Registro del Ayuntamiento de forma presencial o telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Para poder efectiva la presentación de la solicitud debe realizarse hasta el día 12 de marzo y presentar el modelo de solicitud así como los documentos que hemos detallado en el apartado anterior.

Las viviendas se van a adjudicar mediante un sorteo público y las listas se van a publicar en la web del Ayuntamiento.

Renta del alquiler

La cuantía a pagar por el alquiler se establece en función a los ingresos de cada persona solicitante en relación a unos porcentajes según los metros cuadrados de la vivienda. Como mínimo se deben pagar 30 euros al mes y se debe depositar 300 euros de fianza.

El tramo 1 hasta 3.000 euros anuales se abona el 13% en una vivienda de menos de 70 metros cuadrados y si tiene más metros un 17%. El tramo 2 desde 3.001 euros hasta 9.000 un 14% hasta 70 metros cuadrados y un 18 para superficies mayores. El tamo 3 desde 9.001 hasta 15.000 euros un 15% hasta 70 metros cuadrados y un 19 para superficies mayores. El tramo 4 entre 15.001 hasta 21.000 un 16% hasta 70 metros cuadrados y un 20% para mayores. El tramo 5 entre 21.001 hasta 25.000 un 16% hasta 70 metros cuadrados y un 20% para mayores. El tramo 6 entre 25.001 y 30.000 euros un 16,50% hasta 70 metros cuadrados y un 20% para superficies mayores. El tramo 7 entre 30.001 y 35.000 un 16,50% hasta 70 metros cuadrados y un 20% para mayores. El tramo 8 entre 35.001 y 39.000 un 16,50% asta 70 metros cuadrados y un 20% para mayores.

Duración del contrato

Los contratos de alquiler se van a formalizar a partir del 28 de febrero en el caso de Kontxa Etxeberria y en el caso de las viviendas Urumea a partir del 31 de mayo. El contrato del alquiler tiene una duración de un año prorrogables automáticamente a no ser que se especifique lo contrario.

Para las personas de más de 70 años y con discapacidad el plazo limitado a 7 años se extiende por el mismo plazo con solicitud expresa.

