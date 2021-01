Cómo solicitar una línea de crédito ICO si eres autónomo

Trabajos

Si eres autónomo o tienes una pyme y has visto cómo han descendido los ingresos de tu negocio a causa de la crisis sanitaria, puedes solicitar una línea de crédito ICO. El Gobierno, a través del Real Decreto Ley 8/2020, ha aprobado una Línea de Avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros con el objetivo de facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos de la pandemia que será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Estas líneas de crédito están dirigidas a trabajadores por cuenta propia que se ajusten a una serie de requisitos.

A quién está dirigido

Las líneas de crédito ICO están dirigidas principalmente a empresas y autónomos que tengan domicilio social en España y que se hayan visto afectados por la crisis sanitaria de 2020.

Distribución de las líneas de créditos

Los 100.000 millones de euros totales de la línea de avales se distribuyen en las siguientes áreas:

67.500 millones a pymes y autónomos .

. 25.000 millones de euros a empresas que no son pymes.

2.500 millones de euros a sector turístico y actividades conexas (autónomos y pymes)

(autónomos y pymes) 500 millones de euros para la adquisición o arrendamiento financiero u operativo de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional (pymes y autónomos)

Plazos de solicitud

Esta línea de créditos ICO se puede solicitar hasta el próximo 1 de junio de 2021, plazo que puede ampliarse si se produce acuerdo del Consejo de Ministros.

Cómo solicitar un préstamo ICO

Las empresas y autónomos pueden solicitar un préstamo ICO a través de las diferentes entidades financieras siempre que formalicen nuevas operaciones de financiación o renueven las existentes.

Para solicitar una línea de crédito ICO la persona interesada tiene que acudir a cualquier entidad que esté registrada por el Banco de España y que tengan suscrito un contrato que le permita participar en este tipo de ayuda con el Instituto de Crédito Oficial. Esta entidad será la encargada de conceder o no el préstamo.

Qué entidades pueden financiarlo

Las líneas de créditos ICO los pueden financiar las siguientes entidades:

Entidades de crédito

Establecimientos financieros de crédito

Entidades de dinero electrónico

Entidades de pago

Ninguna de estas entidades financieras pueden condicionar la aprobación de un préstamo a que el autónomo o pyme contrate algún servicio o producto.

Requisitos

A través de estas líneas de crédito se pueden avalar nuevos préstamos, modalidades de financiación y renovaciones de operaciones a autónomos y empresas de todos los sectores de actividad que se ajusten a las siguientes condiciones:

Que los préstamos y operaciones se hayan formalizado o hayan sido renovados a partir del 18 de marzo de 2020. No estar incluido en las listas de morosos de los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CRIBE). No estar sujetos a un proceso concursal a fecha de 17 de marzo de 2020. Demostrar una reducción de ingresos a consecuencia de la pandemia y demostrar que no tiene que ver con crisis anteriores. Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.)

La financiación avalada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes y las empresas y autónomos no podrán aprovechar estructuras en paraísos fiscales para reducir sus obligaciones tributarias.

Cuantía de los préstamos

La cuantía se divide en dos grandes grupos:

Por un lado financiaciones de hasta un máximo de 1,5 millones de euros para autónomo y empresas. Se trata de préstamos o renovaciones para una o varias operaciones. En estos casos la empresa necesita presentar una declaración responsable y debe informar sobre otras cuestiones relacionadas con el aval. En estos casos se aplica el régimen de ayudas de minimis de la UE. Por otra parte financiaciones de más de 1,5 millones de euros o para cantidades inferiores en las que no se aplique el régimen minimis, que se dirigen a pymes y a empresas que no se consideran pymes.

Del total del importe financiado, se subvencionan los siguientes porcentajes:

En el caso de autónomos y pymes se subvenciona el 80% del total. Para el resto de empresas que no tengan consideración de pyme se cubre el 70% de la financiación para nuevas operaciones. Si se trata para renovaciones se subvenciona el 60%.

En el caso del sector turístico el importe de un préstamo no puede superar los 1,5 millones de euros por empresa o autónomo y se cubre un 80%.

En el caso de los vehículos de motor para las pymes se cubre el 80% y para no pymes el 70%.

Plazo de amortización

La línea de avales ICO tiene un plazo de amortización de máximo cinco años. Sin embargo, se contempla que el plazo de vencimiento de los avales de operaciones formalizadas ante del 18 de noviembre, se puede extender por un máximo de tres años, siempre que el total de la operación avalada no supere los ocho años desde la operación inicial.

En cuanto al plazo de carencia, es de un año pero se puede ampliar en un máximo de doce meses adicionales.

Qué cubren los préstamos ICO

Estas líneas se dirigen a cubrir los nuevos préstamos y otras formas de financiación así como las renovaciones concedidas por entidades financieras para empresas y autónomos. Con las líneas de crédito ICO no se pueden financiar todo tipo de actividades. Las operaciones que se pueden financiar a través de esta línea de crédito son:

Pagos de salarios. Facturas de proveedores pendientes de liquidar. Alquileres de locales, oficinas e instalaciones. Gastos de suministros. Necesidad de circulante. Otras necesidades de liquidez.

Qué no se puede financiar con los préstamos ICO

No se puede utilizar el dinero de los préstamos ICO para financiar unificación y restructuración de préstamos así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes. Tampoco al pago de dividendos.

Además, estos avales no cubren conceptos distintos al principal de la operación como pueden ser el pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones.

