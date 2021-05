Vivienda

Alquileres

Cómo solicitar una vivienda protegida de alquiler en Canarias

Visocan, la empresa encargada de la gestión de viviendas de protección oficial en la Comunidad Autónoma de Canarias, lanza una nueva convocatoria de pisos protegidos en alquiler por 230 euros al mes. Para poder acceder a esta promoción o a cualquiera de las viviendas de la entidad, todas las personas interesadas tienen que estar inscritas en el Registro de Demandantes de la Vivienda. A continuación te explicamos todos los detalles para conseguir acceder a una vivienda protegida en alquiler en Canarias.

Convocatoria Junio 2021

Visocan lanza una oferta de 109 viviendas de protección oficial en alquiler por 230 euros al mes. La empresa ha anunciado la convocatoria de este paquete de pisos, que pertenecen a dos promociones de VPO en régimen especial, ubicados en la localidad de Icod de los Vinos, en el camino de las Charnecas.

Los pisos de esta convocatoria tienen entre 70 y 90 metros cuadrados además de garaje y trastero. En los siguientes apartados te explicamos cómo solicitar estas viviendas protegidas en Canarias a través de Visocan.

Quién puede acceder a una VPO

Las viviendas protegidas que gestiona Visocan están dirigidas a personas que no puedan hacer frente al pago de una vivienda del mercado libre en la CCAA de Canarias, pero tampoco puedan acceder a viviendas de alquiler social o pedir las ayudas al alquiler de Canarias porque superan los límites económicos exigidos.

Requisitos

Todas las personas interesadas en solicitar una vivienda protegida en alquiler de Visocan tienen que ajustarse a los siguientes requisitos:

No tener una vivienda en propiedad en todo el territorio español.

en todo el territorio español. Inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en la modalidad de Alquiler de Promoción Privada.

en la modalidad de Alquiler de Promoción Privada. La unidad familiar debe tener unos ingresos suficientes para poder hacer frente al pago de la renta.

Registro de Demandantes

Inscribirse en el Registro de Demandantes de la Vivienda es un requisito obligatorio para poder optar a cualquier vivienda de protección oficial en Canarias, para alquilar como para comprar. Para formalizar la inscripción hay que cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Los ingresos de la unidad familiar no pueden ser mayores a 1,5 veces el IPREM .

. Ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser beneficiario de alguna vivienda protegida.

Tampoco pueden tener otra vivienda en propiedad.

Deben haber residido en la Comunidad Autónoma de Canarias durante, al menos, siete años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Cómo inscribirse

Todas las personas interesadas en solicitar una VPO de alquiler en Canarias, que cumplan con los requisitos que acabamos de detallar, pueden proceder a la solicitud de la inscripción. Para ello hay que descargarse y completar este modelo de solicitud y presentarlo junto con la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar.

Fotocopia del certificado de empadronamiento de todos los miembros.

Documentación acreditativa de la unidad familiar a través del libro de familia o el certificado de convivencia.

Copia de la última declaración del IRPF.

Declaración responsable de la necesidad de vivienda.

Certificación catastral de los bienes de la unidad familiar.

Declaración responsable que certifique que el solicitante no tiene otra vivienda en propiedad.

Declaración responsable de los ingresos.

Autorización del solicitante para que las entidades puedan recabar información necesaria de otras administraciones.

La inscripción en el Registro sólo puede hacerse de forma presencial. Para que te atiendan en las oficinas es obligatorio pedir cita previa llamando al 012 y acudir en la fecha y hora indicadas a alguna de las oficinas de Registro del Gobierno de Canarias para iniciar el trámite.

Si la solicitud es aceptada, el solicitante ya estará inscrito en el Registro de Demandantes. A partir de este momento puede optar a las viviendas de protección oficial que publique Visocan y participar en los sorteos de adjudicación de las viviendas.

Cómo acceder a un alquiler

Si tras la realización y participación en un sorteo de viviendas, te han adjudicado un piso, tienes que presentar la siguiente documentación para formalizar el contrato del alquiler:

Copia de la resolución de la inscripción en el Registro de Demandantes.

2 fotocopias del DNI de los miembros de la unidad familiar mayores de edad.

Fotocopia del Libro de Familia.

Certificado del lugar de empadronamiento.

Certificado del Catastro.

Justificante de los ingresos mensuales.

Vida laboral actualizada.

Certificado de titularidad de la cuenta donde van a pasar los recibos del alquiler.

Por último, antes de entrar a vivir, hay que ingresar la fianza en la cuenta de la entidad y firmar el contrato del alquiler.

Ayudas para pagar el alquiler de una VPO

Todas las personas que residan en una vivienda de protección oficial en alquiler de Canarias pueden solicitar una ayuda para hacer frente al pago de la renta. La cuantía de las ayudas consiste en el pago de una parte del alquiler (en porcentaje) que depende del número de miembros de la unidad familiar y de los ingresos. Esta ayuda tiene una duración de dos años.

En la siguiente tabla detallamos qué porcentaje de la renta te pueden dar de ayuda según tus ingresos (que se miden en función del número de veces del Salario Mínimo Interprofesional) en relación a los miembros de la unidad familiar.

Ingresos mensuales (veces SMI) / Número miembros unidad familiar Menor o igual que 1 veces SMI Entre 1 y 1,15 Entre 1,15 y 1,30 Entre 1,30 y 1,45 Entre 1,45 y 1,60 Entre 1,60 y 1,75 Entre 1,75 y 1,90 Entre 1,90 y 2,05 Entre 2,05 y 2,20 Entre 2,20 y 2,35 Más de 2,35 1 miembro 4% 6% 8% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 2 3% 5% 7% 9% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 3 2% 4% 6% 8% 10% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 4 1% 3% 5% 7% 9% 10% 11% 12% 12% 12% 12% 5 1% 2% 4% 6% 7% 8% 10% 11% 12% 12% 12% 6 1% 1% 3% 4% 5% 6% 8% 10% 11% 12% 12% 7 o más 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10% 11% 12%

Para acceder a estas ayudas el solicitante debe presentar todos los documentos que dejamos enlazados a continuación en la Dirección General de la Vivienda junto con la misma documentación que hemos detallado en el apartado anterior.

