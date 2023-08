Ocio - Tecnología

Google

Cómo tararear una canción a Google para que te diga cuál es

NOTICIA de de Jessica Pascual

A todo el mundo le ha pasado alguna vez. Hay una canción que no para de sonar en tu cabeza, pero no recuerdas el nombre ni encuentras la manera de localizarla en internet para escucharla. Pero no puedes sacártela de la mente y es un fastidio. O lo era hasta ahora. Porque Google tiene una herramienta que permite que los usuarios que se encuentren en esta situación puedan tararear la canción tal y como suena en la cabeza para averiguar qué título tiene o de qué artista es. Y poder ponerla a todo volumen para disfrutar de ese temazo.

En qué consiste el servicio de buscar canciones de Google

Averiguar, al fin, una canción que lleva sonando en la mente durante un largo rato es toda una alegría. Por ello, esta herramienta de Google es tan útil y práctica, porque permite salir de dudas con tan solo un tarareo. Es un servicio gratuito y muy fácil de usar. Lo único que hace falta es dejar de lado la vergüenza para cantar al teléfono esa canción que no recuerdas muy bien. Es suficiente con un tarareo de la melodía, puesto que cada canción tiene unos ritmos o tonos que se diferencian del resto, y ello es precisamente lo que usa esta herramienta para ofrecer una respuesta.

Cómo activar la función de buscar canciones en Google

El proceso de búsqueda de la canción solamente tarda 15 segundos y para empezar a usarla solamente hay que abrir el propio buscador en el teléfono mediante la app de Google, dado que esta es una función que se encuentra en la propia barra de búsqueda de Google. Para activarla, solamente hay que pulsar el icono del micrófono que aparece en esta barra de búsqueda.

A continuación, decirle al móvil ‘Cuál es esta canción’ y empezar a tararear. Es fundamental que digas esta frase tal y como aparece escrita, porque si no la función de reconocimiento de la canción no funciona.

Al decir esa frase, aparece una pantalla en blanco con una barra de sonido que detecta el sonido de la canción que estás silbando o tarareando.

Una vez finalizada la interpretación, se muestran en pantalla las diferentes opciones de canciones que coinciden con lo que has interpretado. Solamente tienes que escucharlas hasta encontrar la que no para de sonar en tu cabeza.

También existe otra forma para activar esta función y es a través del asistente del dispositivo. Para ello, solamente hay que decir, ‘Ok Google, cuál es esta canción’ y tararear un fragmento.

Cómo cantarle la canción a Google

Tal y como se detalla en las propias características del servicio de Google, el usuario puede buscar la canción mediante una reproducción de la misma, a través del tarareo, con silbidos o hasta cantando la canción.

En el caso de reproducir la canción, el asistente de Google va a identificarla y a reproducirla en ese momento.

Mientras que con el silbido, canto o tarareo de la melodía, el asistente va a buscar posibles resultados y ofrecerle al usuario para que pueda escuchar las opciones seleccionadas y averiguar cuál de todas es.

