Cómo vender en Facebook cualquier cosa

¿Tienes objetos en casa que no usas? ¿O algún regalo que no puedes devolver y que no vas a utilizar? Si la respuesta es sí, en este artículo te contamos cómo sacarte un dinerillo extra con ellos. ¿Cómo? Muy sencillo, a través de Facebook.

La red social tiene diferentes métodos para que los usuarios vendan sus cosas siempre y cuando se cumpla la legalidad puesto que hay una serie de cosas que no se pueden vender y que se detallan en las normas de Facebook. Elegir uno u otro dependerá de si lo que quieres es vender un producto de forma esporádica o de si quieres montar tu propia tienda virtual. Los más comunes son a través del propio marketplace de la plataforma y a través de los grupos de compraventa.

También existen otros mercados en línea, además de Facebook, desde donde puedes publicar anuncios gratis para vender tus cosas.

Existen cinco formas distintas para vender productos en Facebook.

A través de un marketplace Mediante grupos específicos de compraventa A través de los comentarios en grupos Creando una tienda Creando un catálogo de productos

Cada método funciona de forma diferente. Elegir uno u otro va a depender directamente de si quieres poner en marcha un negocio virtual y dedicarte a ello o si simplemente quieres vender productos de forma ocasional. A continuación te contamos el funcionamiento de cada uno de ellos y sus principales ventajas.

Marketplace

El marketplace de Facebook es una tienda online propia de esta red social a la que se puede acceder desde la página principal de Facebook. Si un usuario entra en el marketplace lo primero que aparece es un listado de ofertas de venta de productos que están próximos a su ubicación.

La forma de vender es muy sencilla, los usuarios se anuncian para que otras personas que puedan estar interesadas puedan encontrarles y contactar. A la hora de publicar un anuncio en un marketplace de Facebook, debes tener en cuenta dos aspectos:

Cuando vendes algo en Marketplace creas un anuncio público que quiere ver cualquier persona dentro y fuera de Facebook. Facebook no gestiona la compraventa y el pago es algo que queda en la responsabilidad de los usuarios.

Cómo crear una publicación en el marketplace

Si quieres vender un producto en el marketplace de Facebook, tienes que seguir estos sencillos pasos:

Entra en la sección ‘Marketplace’ de Facebook

Selecciona el botón que aparece arriba de la página que dice ‘Vender’

Selecciona lo que quieres vender. Puedes elegir entre artículos, vehículos, vivienda en venta o alquiler o publicar ofertas de empleo.

Empieza a publicar el anuncio. Crea una publicación con información relevante y precisa par que los compradores tengan mas datos del artículo que vas a vender, añade fotos, incluye una descripción detallada y ofrece un precio.

En el marketplace no puedes vender animales, servicios o artículos falsos o engañosos

Por último contacta con los compradores interesados y empieza a gestionar la venta.

Vender en grupos de compraventa

En Facebook podemos distinguir dos tipos de grupos, por un lado los normales y por otro los de compraventa. Ambos grupos se diferencian en que en estos últimos los usuarios pueden publicar artículos para vender, marcar aquellos que se han vendido y buscar otros nuevos para comprar.

Para convertir un grupo normal en uno de compraventa tan sólo tiene que modificarse esta opción en la configuración del mismo, pero sólo puede hacerlo el administrador del grupo. Existen dos formas de vender en estos grupos de compraventa:

Crear el grupo de compraventa y poner tus productos Poner productos en grupos ya creados que traten de productos relacionados

Los pasos que debes seguir para vender un producto en un grupo son:

En la propia sección de noticias tienes que ir a ‘Grupos’. Después seleccionar ‘Vender algo’. A la hora de crear tu publicación debes escribir toda la información necesaria sobre tu artículo. Elige a tu audiencia. Puedes publicar la oferta en otros grupos a los que pertenezcas o crear un anuncio en un marketplace para venderlo.

Facebook no es responsable de lo que se vende en un grupo de compraventa o en el marketplace. Los responsables son los compradores y vendedores.

Lo que no se puede vender en los grupos de compraventa

En los grupos de compraventa está prohibida la venta de los siguientes artículos:

Productos para adultos

Alcohol

Animales

Partes del cuerpo y fluidos corporales

Medios digitales y dispositivos electrónicos

Publicaciones discriminatorias

Documentos, divisas o instrumentos financieros

Juegos de apuestas

Artículos y materiales peligrosos

Promoción de explotación de personas y servicios sexuales

Suplementos orales

Empleo

Productos médicos y de salud

Publicaciones engañosas

Productos con recetas o drogas

Productos con contenido sexual

Productos retirados

Servicios

Artículos robados

Suscripciones

Tabaco

Armas, munición y explosivos

Vender en grupos

La venta de productos a través de comentarios en grupos es la más sencilla puesto que no es necesario que realices ningún trámite específico para ello. Tan sólo tienes que publicar un comentario en un grupo que creas que puede interesar ese producto y expliques que quieres venderlo.

Por ejemplo si estás metido en un grupo de mamás primerizas y tienes muchos accesorios y complementos que valen para bebés recién nacidos y que tu ya no vas a usar, puedes ponerlos a la venta por si a alguna mamá le interesa. En este ejemplo hemos tomado el supuesto de un artículo de segunda mano pero el proceso es el mismo para aquellos productos nuevos.

En el comentario puedes adjuntar imágenes y escribir todos los detalles del producto. Si hay personas interesadas puedes interactuar con ellas a través del hilo de la conversación y acordar la venta.

Esta fórmula de venta es la más sencilla y convencional. Todo el proceso de compra y venta así como el envío entre ambos es de forma particular y los gastos corren a cargo de las dos partes. Sin embargo no es la opción ideal si lo que buscas es poner a la venta varios productos con la finalidad de generar unos ingresos de forma habitual. Para ello, es mejor que optes por una de las tres opciones que te explicamos a continuación.

Para empresas

Si tienes una empresa, puedes utilizar canales de Facebook para llegar a más público y dar a conocer tu marca. Existen dos vías de venta de productos a través de Facebook, por un lado a través de una tienda y por otro a través de un catálogo de productos. Para crear cualquiera de los dos canales hay que hacerlo a través de la plataforma Commerce Manager.

Crear una tienda

Las tiendas online de Facebook son una plataforma específica para vender productos dentro de la red social. Las tiendas de Facebook funcionan como un escaparate. Son ideales si por ejemplo tienes tu propia tienda web para darte a conocer y llegar a más público. Con las tiendas de Facebook podemos mostrar y vender productos tanto en Facebook como en Instagram. Sirve para dar a conocer tu marca, por ello, para poder crear una tienda debes tener previamente una página de empresa en la red social.

Catálogo de productos

El catálogo muestra toda la información de artículos que quieres vender en Facebook e Instagram. También es necesario tener una página de empresa para poder crear un catálogo y vender los productos a través de esta vía.

