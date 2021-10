Sabías Que...

Gratis

Mejores páginas para publicar gratis un anuncio y vender mis cosas

NOTICIA de de Jessica Pascual

Internet se ha convertido en la plataforma perfecta para publicitar aquellas cosas de las que nos queremos deshacer en un momento de nuestra vida, pero también existe la posibilidad de publicar anuncios gratis con las que queremos adquirir. Es una vía idónea que funciona en ambas direcciones, con gran éxito a la hora de cumplir las expectativas de los usuarios. La clave de publicar anuncios gratis en Internet es la inmediatez y el impacto que se consigue con este medio. Lo buscas, lo encuentras, lo quieres y lo confirmas en muy pocos minutos.

Publicar anuncios gratis en España

En España, muchas empresas y particulares utilizan Google Adwords, Twitter Ads y Facebook Ads para publicar sus anuncios, aunque estas plataformas son de pago. Sin embargo, también tienes a tu alcance otras páginas web que te permiten publicar anuncios gratis por Internet.

La mayoría de ellas pertenecen a lo que se denomina anuncios clasificados o tablón de anuncios. En su interior, podrás observar que existen diversas secciones para publicar anuncios de búsqueda de empleo, productos, cursos, empresas y servicios profesionales.

Y recuerda siempre redactar una descripción detallada del producto que quieras vender, adjuntar fotografías desde todos los ángulos y añadir la información sobre cualquier desperfecto que pudiera tener para evitar tener que estar dando explicaciones en cada pregunta que te hagan los interesados.

Mejores páginas

En la actualidad, entre todas las páginas para publicar anuncios en España gratis que existen en el mercado, concretamente, en el entorno virtual, las que presentan un mayor tráfico de usuarios son:

Milanuncios

Segundamano (Vibbo)

Es.clasificados

Clasificados

Anundos

Locuro

Tablondeanuncios

Además, también puedes acceder a páginas de anuncios gratuitos que te permitirán centrarte en un público determinado, como si decides hacerlo en una red social y vender tus cosas por Facebook. Al igual que si lo haces en redes internacionales. El único inconveniente de esta alternativa es que todos los anuncios que pongas deberás traducirlos al idioma exacto de los usuarios que los visualizarán, teniendo también en cuenta otros aspectos como la moneda, o el valor del producto o del servicio en ese país, entre otros detalles.

Algunas de las páginas web más importantes para publicar anuncios gratis en otros países son:

Alamaula

Anunciatelo

Wanuncios

Locanto

Uclasificados

Clasf

Consejos

No todas las páginas web para publicar anuncios gratis funcionan de la misma manera. En algunas, se requiere que te registres previamente, en otras, no es necesario. Sin embargo, en todas ellas, debes trabajar en la elaboración de un anuncio de calidad que destaque entre el resto de ofertas existentes.

Lo más recomendable es que emplees palabras clave en el título y el cuerpo del anuncio. De este modo, los lectores identificarán de una forma clara y rápida qué es lo que ofreces y, en segundo lugar, será más sencillo que aparezca cuando alguien realice una búsqueda específica.

Para localizar las mejores palabras clave, tienes varias opciones:

Buscador de Google: son palabras que los usuarios introducen en el buscador y que guardan algún tipo de relación con las que has seleccionado para tu anuncio.

Google Trends: esta herramienta te permite comparar zonas geográficas y además, en determinado periodos de tiempo, el número de búsquedas que se efectúan sobre determinadas palabras clave.

Google Adwords: es, sin ninguna duda, uno de los mejores planificadores de palabras clave. Te permite obtener el promedio de búsquedas mensuales que se efectúan sobre una determinada palabra clave, además de extraer este dato sobre otras palabras clave relacionadas o similares.

En Segundamano

Lo primero que debes tener claro es que Segundamano ha cambiado de nombre. Ahora se llama Vibbo, aunque el sistema de publicación de anuncios es el mismo.

Poner anuncios gratis en Vibbo es muy sencillo. Tan solo tienes que acceder a su página web y en la parte superior derecha, podrás ver el enlace que pone “Pon tu anuncio”. En él, observarás que existen tres botones:

– “Algo que tengo por casa” (muebles, productos de electrónica, objetos de deporte, accesorios o incluso si quieres vender ropa o cualquier cosa que ya no uses). En el título escribe lo que vendes y en la descripción, describe el producto.

– “Un vehículo” (coches, motos, caravanas, quads, furgonetas…). En los anuncios para vender un coche, el título se genera de forma automática con marca, modelo y año.

– “Un inmueble” (piso, apartamento, garaje, terrenos) En el caso de que quieras vender un piso, el título se compone de forma automática con tipo de inmueble, calle y número.

Cuando te decantes por uno de estos tres botones, si no estás registrado en Vibbo, debes introducir tu correo y contraseña. Si no tienes cuenta, te pedirá crearla.

Una vez hayas accedido con tus datos, te dirigirá al proceso de inserción de anuncios en una de las tres categorías mencionadas anteriormente.

Una particularidad de esta página web es que no te pide el número de teléfono. Si lo quieres añadir, debes editarlo directamente desde tu cuenta, siendo, a partir de ese momento, visible para todos tus anuncios. Sin embargo, si no quieres que los interesados en tus productos o servicios te llamen, debes dejar este campo vacío.

En Ebay

Plataformas como eBay facilitan vender cosas que ya no queremos de forma fácil y sencilla y conseguir así un dinero extra. eBay es otra plataforma más que te lo pone muy fácil y te abre una ventana a millones de potenciales compradores, pudiendo poner a la venta tu producto en escasos minutos.

En primer lugar, para poder publicar anuncios gratis en Ebay debes estar registrado previamente y disponer de una cuenta activa. Tras este paso, para empezar a vender tienes que seguir los siguientes apartados:

En la parte superior de cualquier página de Ebay, pulsa sobre la pestaña ‘Vender’. Una vez dentro de esa página, presiona sobre ‘Empezar a vender’. Rellena el formulario ”Vende tu artículo’. Selecciona una categoría en función de las características del artículo. Crea tu anuncio teniendo en cuenta sus formatos de venta, los diseños de su contenido y otras opciones de personalización.

Ebay es el portal pionero en compraventa de artículos de segunda mano. Al tener clientela a nivel internacional, puedes estar seguro de que acabarás vendiendo tus productos. Además, Ebay tiene una comisión muy baja respecto a sus competidores: el 8% del valor final.

En Wallapop

Wallapop es la aplicación estrella para la venta de artículos y productos de segunda mano. Tú eres el que gestiona los productos y la forma en que estos llegan al comprador, así que el beneficio es neto. Como desventaja podemos decir que eres tú el que debe encargarse de todo el proceso, por eso es una app indicada para productos individuales y no para grandes cantidades de artículos.

Para poder poner un anuncio en Wallapop tienes que registrarte o iniciar la sesión con Facebook o Gmail de forma gratuita. El proceso para subir un producto es muy sencillo. Tan sólo tienes que crear tu propio perfil asociado a tu cuenta y empezar a subir todos los productos que quieras vender. Funciona mediante anuncios en los que se adjuntan fotografías, aunque, en ella, suele ser más habitual que tengas que quedar en persona con el comprador de tus prendas y recibir el dinero en mano.

Tendrás que describir con detalle le producto, subir una imagen, establecer un precio y todo lo necesario para que tu artículo se pueda poner a la venta y listo. Tan sólo tienes que esperar a que alguien se interese en tu producto.

A día de hoy, también se ha implementado en Wallapop la posibilidad de realizar envíos a través de la propia app, aunque aún no son muchos los usuarios que se decantan por esta opción por tratarse de un proceso con diferentes pasos que requieren bastante tiempo.

Si estás pensando en poner a la venta un producto o deshacerte de algún objeto que ya no utilizas, una de las mejores alternativas en la actualidad es vender en Wallapop. Ten en cuenta que miles de personas se encuentran incluidas en esta aplicación, por lo que para diferenciarte y conseguir dar rápida salida a tu anuncio, debes tener en cuenta los siguientes consejos.

Cómo descargarlo en el móvil

Aunque también existe una versión de escritorio para tu ordenador, debes tener descargada la app de Wallapop para poder comprar y vender a través de ella. Para realizar este sencillo paso, puedes localizar la aplicación en AppStore o Google Store.

Desde un ordenador

Resulta muy habitual que quieras usar Wallapop desde tu ordenador, puesto que si quieres publicar muchos anuncios seguro que es más cómodo realizarlo a través de tu propio ordenador, como por ejemplo en el proceso de subir fotos e imágenes.

Antes, esto no era posible y había que usar emuladores como Andy Android o Bluestacks, puesto que la app únicamente estaba preparada para ser utilizada en dispositivos móviles. Pero esto ya no es así y Wallapop es compatible para usarlo desde tu ordenador entrando directamente en su web e iniciando sesión.

Poner a la venta

Una vez hayas instalado la app, para que puedas darte de alta, tan solo tendrás que rellenar el formulario de registro. Además, para que resulte efectivo, lo más recomendable es que completes todos los campos disponibles en el perfil. De este modo, mostrarás confianza a tus potenciales compradores.

Sin embargo, si deseas modificar alguno de tus datos personales, incluyendo también la fotografía, tienes que pulsar en el icono superior con forma de tuerca.

Poner un anuncio

Poner un anuncio en Wallapop con el objetivo de comenzar a vender es muy sencillo. En primer lugar, tienes que pulsar directamente en el icono de “+”, situado en la parte superior de la aplicación.

A continuación, rellena toda la información del anuncio describiendo el artículo. Ten en cuenta que la extensión se encuentra limitada a un número máximo de caracteres y las imágenes no pueden superar un peso determinado.

Por último, pulsa en Subir producto en la parte inferior de la pantalla y comprueba que, previa indicación de la ubicación, tu anuncio ya se encuentra publicado. En algunas ocasiones, si no lo ves al momento puede deberse a que se encuentre en fase de revisión por los moderadores de Wallapop.

Consejos de venta

Y después de toda la información anterior, de un carácter algo más técnico, para vender en Wallapop de la forma más satisfactoria, te mostramos los siguientes trucos y consejos:

Observa a tu competencia antes de poner un anuncio en Wallapop. No pierdas el tiempo anunciando algo que no sabes por cuánto se vende y ten cuidado con el precio si es muy elevado.

Aprovecha y optimiza al máximo el título del anuncio. Sé preciso y aporta el mayor número de datos con característica de lo que quieres vender.

Las imágenes de tu anuncio son esenciales. Los productos, aunque sean de segunda mano, deben parecer perfectos. Límpialos e intenta que parezcan nuevos. Es algo básico. Nunca utilices fotos captadas de Internet, sino que lo más apropiado es hacerlas mostrando la realidad.

Postea tu anuncio en las mejores horas del día. Generalmente, la mejor opción es hacerlo en los festivos, incluyendo los fines de semana. También los primeros días de cada mes o en las fechas posteriores al cobro de las pagas extra.

Renueva tu anuncio diariamente. De este modo, conseguirás estar siempre en las primeras posiciones del listado y tendrás más visibilidad. Además, un truco que funciona bastante bien es que, si vives en dos ciudades diferentes, lo publiques en cada una de ellas. Si no puedes, créate otro perfil con otro correo electrónico diferente.

Responde siempre al instante ante cualquier pregunta o sugerencia de otros usuarios. La venta está muy relacionada con la inmediatez. Si tardas, puedes perderla y el posible comprador se decantará por otro perfil más atractivo.

Prepara un buen discurso de venta. Lo más habitual es que los compradores siempre realicen las mismas preguntas concisas, relacionadas con el precio final, una posible rebaja, el método de envío o el lugar de recogida. Lo más recomendable es que seas previsor y tengas este texto ya preparado para evitar problemas ni malentendidos.

En Milanuncios

Si decides poner anuncio en Milanuncios es importante que sepas que puedes hacerlo como particular o como profesional. En ambos casos es una función totalmente gratuita. Además, si estás pensando en poner varios anuncios o hacerlo de manera regular, la opción de insertar todos ellos como profesional tiene algunas ventajas añadidas. Algunas de las más habituales son:

Puedes crear tu propia tienda online en Milanuncios. De este modo, todos tus productos y servicios estarán agrupados en una misma página web.

Puedes personalizar tu sitio a través de una cabecera con tus datos personales o el nombre de tu empresa, incluyendo nombre, dirección, teléfono, imagen y descripción de la tienda.

Puedes disponer de un buscador desde el que los usuarios podrás aplicar sus propios filtros, tanto en tu tienda, como en todo el portal de anuncios.

Puedes contar con botones para que tus visitantes compartan el contenido de tu tienda en las principales redes sociales.

Mejores páginas para publicar gratis un anuncio y vender mis cosas was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Mejores páginas para publicar gratis un anuncio y vender mis cosas, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.