Vivienda

Hogar

Cómo vender una casa después de heredarla

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si te han dejado una vivienda en herencia, acabas de comenzar un proceso largo y, en la mayoría de ocasiones, costoso. Debido al incremento de fallecimientos a causa de la pandemia, hay un aluvión de casas y pisos en proceso de herencia y muchos herederos tienen dudas sobre cómo actuar.

Si estás en una situación como esta y te estás preguntando si aceptar la herencia para para después vender la casa o rechazarla, en este artículo te explicamos cómo hacerlo, el proceso y los pasos que debes seguir para vender una vivienda que acabas de heredar.

Aceptar la herencia

Lo primero que hay que saber antes de querer vender una vivienda que recibes en herencia es que hay que aceptar esa herencia ante notario. ¿Y qué supone aceptar la herencia? Entre otros trámites, hacer frente a una serie de gastos. En ocasiones, el coste que se deriva de aceptar una herencia es tan grande que muchos herederos deciden renunciar a estos inmuebles por no poder hacer frente a los impuestos.

En caso de haber testamento y si sólo hay un heredero, bastará con redactar un documento de aceptación de la herencia y que el notario otorgue validez legal al documento y lo firme.

y que el notario otorgue validez legal al documento y lo firme. En caso de no haber testamento, habrá que demostrar de forma legal quiénes son los herederos forzosos de forma previa y después proceder a aceptarla o a rechazarla.

Documentación

Además de pagar impuestos, para poder aceptar la herencia ante notario y que tenga validez legal es necesario reunir los siguientes documentos:

El certificado de defunción de la persona fallecida

El certificado de últimas voluntades

La copia autorizada del testamento en caso de que lo hubiera

Impuestos que hay que pagar por una herencia

A continuación detallamos los dos impuestos que hay que pagar por recibir una herencia.

Impuesto de sucesiones y donaciones

En líneas generales, se trata de un impuesto que es progresivo, es decir, que a mayor valor del bien heredado, más se paga. Sin embargo, la cantidad que hay que pagar por este impuesto depende y varía de cada Comunidad Autónoma. Además, en función de cada autonomía se pueden aplicar una serie de bonificaciones y reducciones.

>> Descubre la cantidad que tienes que pagar de impuesto de sucesiones y donaciones según tu comunidad.

Este impuesto debe que abonarse en un plazo máximo de 6 meses desde el fallecimiento. En caso de no pagarlo dentro de este plazo, habrá que hacer frente a un coste adicional.

Ejemplo práctico

Si heredas una vivienda en la Comunidad de Madrid que pertenecía a tus padres y eres mayor de 21 años (es decir, perteneces al grupo II), te puedes beneficiar de una bonificación del 99%. Esto quiere decir que, en este caso concreto en Madrid, al aplicar la reducción, y como el valor de la vivienda es de 300.000 euros, los herederos tendrían que abonar 3.000 euros por este impuesto.

Como te hemos indicado, cada comunidad autónoma cuenta con sus propios tramos y exenciones en el impuesto de sucesiones y donaciones. Te recomendamos que consultes el enlace anterior con el detalle para cada caso en cada región.

Plusvalía municipal

El segundo impuesto que hay que hacer frente en una herencia de vivienda, y que supone la mayor carga para los herederos, es la Plusvalía municipal. Esta tasa depende directamente de la revalorización del inmueble desde el momento en que se compró hasta que se vende. Esta cuantía debe abonarse en los primeros seis meses desde el fallecimiento.

Cambiar la titularidad

Una vez aceptada la herencia, hay que proceder a inscribir la vivienda a nombre de su nuevo propietario (el heredero) en el Registro de la Propiedad y, a partir de este momento, es posible tramitar la venta de esta casa. Aquí tienes algunos consejos si quieres vender un piso.

Este paso es imprescindible, puesto que no es legal vender una vivienda si el propietario sigue siendo la persona que ha fallecido, por eso hay que aceptar la herencia para cambiar el titular del inmueble .

Registrar la vivienda

Para registrar la vivienda hay que presentar la documentación de todo el proceso en el Registro de la Propiedad que corresponda. El proceso puede alargarse durante 15 días hasta que la inscripción sea efectiva.

¿Cuánto tiempo se tarda en aceptar una herencia?

El tiempo que se tarda en aceptar una herencia es relativo y depende de cada caso particular. Si la persona que ha fallecido tenía un testamento, el proceso será mucho más fácil y rápido que si no lo hubiera hecho.

Aun así, el proceso para aceptar una herencia va a depender de otros factores, como si hay o no consenso entre los herederos y sobre el tiempo que tardemos en reunir los documentos, además del tiempo que podamos tardar, dentro de los plazos, en hacer frente al pago de los dos impuestos que hemos visto (sucesiones y plusvalía).

En total, todo este proceso puede alargarse entre dos y seis meses si no hubiera ningún problema añadido durante este proceso.

¿Y si otro heredero no quiere vender?

En este caso se puede negociar la venta de la parte proporcional de los herederos que quieren vender al que no quiere hacerlo y que ese heredero costee el valor de las partes de los otros copropietarios. Es decir, la solución más sencilla sería que la persona que no quiere vender compre y pague a los otros copropietarios la parte correspondiente, aunque las casuísticas dependerán de cada caso concreto.

Cómo vender una casa después de heredarla was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo vender una casa después de heredarla, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES