Cómo ver en Google Maps los precios de las gasolineras cercanas

Google Maps añade una nueva funcionalidad a través de la que los usuarios pueden ver el precio de los carburantes de las estaciones de servicio de cualquier parte de España. Pero como las gasolinas tienen un precio que varía a diario, te recomendamos que consultes el enlace anterior en el que puedes saber el precio de los carburantes de tu localidad para que puedas elegir dónde repostar.

La aplicación incluye este nuevo servicio que informa a los conductores de los precios de los distintos tipos de carburante que hay en una estación de servicio concreta. Para activar esta funcionalidad tienes que acceder a la aplicación, desde tu teléfono móvil o desde el ordenador, y escribir en el buscador ‘gasolineras‘.

En la versión de escritorio de ordenador, los precios de las gasolineras se muestran justo debajo del nombre de la estación, tal y como muestra la imagen.

Por otra parte, en la versión móvil aparecen remarcadas en un recuadro junto a un icono de estación de servicio.

Si seleccionas la opción ‘Mostrar lista‘ que aparece en la parte inferior de la pantalla, se despliega un listado de gasolineras de la zona concreta donde estás mirando y el precio por litro, como puedes ver en la imagen.

Y si quieres tener más información, puedes pulsar sobre el icono de una estación y aparecerá con detalle los precios de los distintos combustibles que ofrecen en ese establecimiento así como reseñas de clientes y la ruta para llegar a la estación.

