Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Cómo ver las luces de Navidad en un taxi Tesla con techo panorámico

NOTICIA de de Jessica Pascual

4 personas, 50 euros y una hora de recorrido por las calles más emblemáticas de Madrid para disfrutar de las luces de Navidad en un coche de alta gama Tesla con techo panorámico. Esta es la experiencia que ofrecen empresas como TaxiExecutive, con la que puedes disfrutar de trayecto en un vehículo eléctrico, sin apenas ruido y con un gran techo de cristal para ver la iluminación navideña de la capital con la mayor comodidad.

Ver las luces en un Tesla de alta gama

Este es un servicio específico que te permite disfrutar de la iluminación de Madrid en un taxi Tesla con la mayor de las comodidades, entre ellas, un techo panorámico que recorre los principales puntos de la iluminación de Madrid. Los lugares más destacados del recorridos son Gran Vía, Cibeles, Atocha, Puerta de Alcalá, Velázquez, Goya y la Castellana.

El precio es cerrado, independientemente de si se suben cuatro personas y completan el vehículo, como si lo contrata una persona sola. Es decir, que si te juntas unos cuantos amigos, la experiencia te saldrá más barata. Para disfrutar de esta experiencia inmersiva, cuyo punto de recogida y de fin de trayecto tiene que realizarse dentro de los límites de la M-30, es necesario reservar el servicio. Puedes contactar con la empresa a través del teléfono de información 603 03 82 90.

Taxiluz por 40 euros

Sin embargo, esta no es la única opción para disfrutar de las luces de Navidad de Madrid en un coche de forma privada. ‘Te llevamos a ver las luces de Navidad’ es una iniciativa de la Federación Profesional del Taxi de la ciudad de Madrid con la que puedes disfrutar de las calles más emblemáticas e iluminadas de la capital con precio cerrado de máximo 40 euros.

Con este servicio, que es obligatorio reservar con anterioridad, los taxis circulan por las calles más emblemáticas de la capital para enseñar a los pasajeros las luces de Navidad más espectaculares instaladas por la ciudad.

El coste de este trayecto es de máximo 40 euros, independientemente del número de pasajeros que se suban al taxi. Es decir, que la reserva la hace una familia cuatro personas cuesta lo mismo que si sube sólo una pareja. La cantidad de pasajeros que podrán subirse a estos vehículos dependerá en última estancia de las medidas sanitarias y restricciones por la pandemia.

Tras formalizar la reserva, los taxistas recogen a los pasajeros en un lugar acordado, que debe ser dentro de la M-30 para iniciar el recorrido. La duración completa de la visita para ver las luces de Navidad es de 40 minutos. El fin del trayecto es el mismo punto que el inicio del recorrido.

Taxiluz es una forma alternativa de ver las luces de Navidad sin pasar frío y, de forma privada, con tus seres queridos. El trayecto, que es de recorrido cerrado, circula por zonas tan emblemáticas e iluminadas de Madrid como la Plaza de Carlos V, el Paseo del Prado, Recoletos, Cibeles, Serrano, La Plaza de la Independencia, el Paseo de la Castellena y Calle Alcalá, entre otros.

Y si no encuentras entradas para el autobús de las luces de Madrid o no hay servicio de taxiluz o taxi Tesla disponible, pero no quieres perderte este espectáculo, siempre puedes ir a la capital, parar a un taxi en alguno de los puntos habilitados para ello y pedirle que te de una vuelta por las zonas y calles más iluminadas. En este caso el recorrido lo marcas tu y podrás ajustar el precio a la cantidad que mejor te venga.

Si quieres leer más noticias como Cómo ver las luces de Navidad en un taxi Tesla con techo panorámico, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.