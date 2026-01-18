Comprobar El Gordo de la Primitiva: resultados de ayer domingo 18 de enero de 2026

NOTICIA de de Redacción

En el sorteo del Gordo de La Primitiva celebrado el domingo 18 de enero de 2026 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 05, 33, 34, 40 y 45. En este sorteo del Gordo de La Primitiva, el número clave ha sido el 2.

En la sección sobre los resultados de las loterías de Casacochecurro.com puedes comprobar los números premiados del Gordo de la Primitiva de cada sorteo de los domingos.

Además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios. Del mismo modo, puedes consultar los resultados que han salido de los últimos 90 días, la fecha de validez legal que hay para poder cobrar un boleto con aciertos.

Resultado El Gordo de la Primitiva

05, 33, 34, 40 y 45Número clave: 2

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).