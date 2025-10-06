Comprobar El Gordo de la Primitiva: resultados de ayer domingo 5 de octubre de 2025

En el sorteo del Gordo de La Primitiva celebrado el domingo 5 de octubre de 2025 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 05, 14, 16, 20 y 39. En este sorteo del Gordo de La Primitiva, el número clave ha sido el 8.

Ganadores y premios

De primera categoría, con 5 aciertos más el número clave, el reintegro, no existen boletos acertantes en el sorteo de El Gordo de la Primitiva, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego para el próximo sorteo, un único acertante podría ganar más de 5.700.000,00 euros.

De segunda categoría (5 números acertados) existe un único acertante que obtiene un premio de 151.627,98 euros.

Resultado El Gordo de la Primitiva

05, 14, 16, 20 y 39Número clave: 8

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).