Comprobar Euromillones: resultados de ayer martes 2 de septiembre de 2025

El sorteo de Euromillones del martes 2 de septiembre de 2025 ha dado una combinación ganadora que corresponde a los números 13, 30, 31, 32 y 36. En este sorteo de Euromillones, las estrellas han sido el 01 y el 12.

En la sección sobre los resultados de las loterías de Casacochecurro.com puedes comprobar los números premiados del Euromillones de todos los martes y viernes.

Además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios. Del mismo modo, puedes consultar los resultados que han salido de los últimos 90 días, la fecha de validez legal que hay para poder cobrar un boleto con aciertos.

Resultado Euromillones

13, 30, 31, 32 y 36Estrella: 01Estrella: 12

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).