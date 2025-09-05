Comprobar Euromillones: resultados de ayer viernes 5 de septiembre de 2025

El sorteo de Euromillones del viernes 5 de septiembre de 2025 ha dado una combinación ganadora que corresponde a los números 27, 30, 31, 41 y 43. En este sorteo de Euromillones, las estrellas han sido el 05 y el 08.

Ganadores y premios

Hay un único acertante de España y un único acertante en el resto de países europeos de primera categoría (5 + 2). Cada acertante obtiene un premio de 65.278.573,00 euros.

En el próximo sorteo de Euromillones, al consumirse el bote, se pondrá en juego un Eurobote con un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes del primer premio, los 5 números más las 2 estrellas.

No ha habido boletos acertantes en España de la combinación ganadora de segunda categoría (5 + 1) y un único acertante en el resto de países europeos. Cada acertante obtiene un premio de 743.932,43 euros.

Hay un acertante de España y 5 acertantes en el resto de países europeos de tercera categoría (5 + 0). Cada ganador obtiene un premio de 34.773,85 euros.

Resultado Euromillones

27, 30, 31, 41 y 43Estrella: 05Estrella: 08

