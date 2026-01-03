Comprobar La Primitiva: resultados de ayer sábado 3 de enero de 2026

En el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado el sábado 3 de enero de 2026 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 06, 15, 20, 22, 26 y 36. En este sorteo de La Primitiva, el Complementario ha sido el 18 y el Reintegro el número 6.

Lista de premios del Joker de La Primitiva

El premio especial para el Joker ha sido el número 6480511. El poseedor de este resguardo, que coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden, ha ganado un millón de euros. Además del premio especial del Joker, existen otros premios económicos según la coincidencia de cifras que puedes consultar a continuación:

Coincidencia Número Premio 6 primeras o últimas cifras 648051- | -480511 10.000 € 5 primeras o últimas cifras 64805– | –80511 1.000 € 4 primeras o últimas cifras 6480— | —0511 300 € 3 primeras o últimas cifras 648—- | —-511 50 € 2 primeras o últimas cifras 64—– | —–11 5 € Primera o última cifra 6—— | ——1 1 €

En la sección sobre los resultados de las loterías de Casacochecurro.com puedes comprobar los números premiados de la Primitiva de cada sorteo de cada lunes, jueves y sábado.

Además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios. Del mismo modo, puedes consultar los resultados que han salido de los últimos 90 días, la fecha de validez legal que hay para poder cobrar un boleto con aciertos.

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).