Trabajos

Buscar trabajo 30 Consejos para elegir qué carrera estudiar

¿Qué carrera estudiar? No es una pregunta banal, sino todo lo contrario, puesto que la elección determinará en gran medida el futuro profesional de cada uno, por lo que también hay que considerar la situación del mercado laboral y tanto las salidas profesionales como las salidas laborales. Cada año, miles de jóvenes estudiantes se enfrentan a esta decisión, y no sin perder de vista las pruebas de acceso a la universidad cuya nota puede abrir o cerrar las puertas de más de una titulación. Para ayudarte a tomar una decisión, Adecco Profesional ha elaborado un decálogo de consejos. Tomamos nota:

Qué carrera estudiar

1. ¿Qué es lo que te apasiona y se te da bien?

A la hora de elegir titulación hay que tener en cuenta nuestras fortalezas y debilidades; nuestras capacidades para saber cuál es realmente nuestra vocación. Por mucho que nos empeñemos, si elegimos una carrera que no nos apasiona o no suscita nuestro interés, las posibilidades de dedicarnos a ello en un futuro serán mucho menores, sin olvidar que hay un mayor riesgo de abandono de los estudios.

2. Analizar bien todas las posibilidades

Antes de decantarte por una u otra titulación, conviene informarse bien, sobre el plan de estudios, las asignaturas obligatorias y optativas, su contenido, las especialidades, las universidades o centros donde se imparten, la duración de los estudios, el coste de la matrícula…

3. Analizar el mercado laboral

No conviene pasar por alto cuáles son las titulaciones más demandadas por las empresas y que, por lo tanto, más salidas laborales ofrecen.

4. Conjugar intereses y realidad del mercado:

Hay que tratar de encontrar un equilibrio entre lo que nos gusta y la realidad del mercado, es decir, buscar aquellas carreras que más te interesen y en las que realmente sientas que vas a poder dar rienda suelta a todo tu potencial.

5. Busca consejo de profesionales

Si tiene dudas, consulta. Las ferias y jornadas sobre orientación laboral ayudan a los más jóvenes a resolver todas sus dudas sobre el amplio abanico de titulaciones y las salidas laborales que ofrecen.

6. La decisión es tuya

Aunque los consejos pueden servir de ayuda, no sirven de escudo, la decisión debe ser tuya porque es tu futuro el que está esperando.

7. Más de una vocación

Tener varias vocaciones o profesiones en las que, por tus habilidades y motivaciones, encajarías bien no es un problema, sino todo lo contrario.

8. Si en tu ciudad no hay la titulación elegida, muévete

La distancia no debe ser un problema para hacer realidad tu vocación. Recuerda que las notas de corta varían entre universidades y ciudades, por lo que las puertas no se cierran a la primera.

9. La especialización, clave

Un punto a tu favor, aunque la titulación que quieres estudiar no se encuentre entre las más solicitadas, alguna de sus áreas sí puede estar vinculada con lo más demandado en el mercado laboral.

10. Realización personal

La decisión que adoptes determinará tu destino, así que elige bien, y mucha suerte.

Cómo elegir bien el futuro profesional

Si no tienes clara tu vocación o te debates entre lo que te gusta y lo que más salidas profesionales tiene, aquí te ofrecemos 10 consejos para ayudarte a elegir tu futuro profesional. La nueva P.A.U., la antigua Selectividad, está adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las que se valora, además de la formación académica obtenida en el bachillerato, el conocimiento de idiomas y otras habilidades necesarias para el desarrollo de la carrera profesional. Ten en cuenta todo lo que se detalla a continuación:

Los expertos de Adecco recomiendan:

11. Descúbrete a ti mismo

Si no tienes clara tu identidad profesional, haz un ejercicio profundo de reflexión sobre tus capacidades y habilidades. ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Eres bueno en los números, en idiomas, en el análisis y redacción de textos,…? Conocer tus fortalezas y debilidades será fundamental a la hora de descubrir tu inclinación o vocación profesional.

12. Infórmate

Conoce las ofertas de las titulaciones universitarias, sus asignaturas obligatorias y optativas, las especialidades, los practicum, las posibilidades de estudiar en el extranjero, las universidades donde se ofertan, los recursos de los centros, la duración de los estudios, el coste económico, …

13. Conoce el mercado laboral

Cuáles son las carreras con más salidas profesionales, qué especialidades son las más demandadas, aquellas titulaciones en las que más estudiantes hay, en las que menos, las remuneraciones, etc.

14. Conjuga todos los intereses

Una vez descubiertos tus intereses personales y las realidades del mercado, trata de conjugarlos. Busca esas carreras que más te interesen porque se adapten a tus habilidades y gusto, y en las que sientas que vas a poder desarrollar tu potencial en el mercado laboral, tus motivaciones, las funciones que más te atraigan, …

15. Apóyate en profesionales

Si aún así no tienes clara tu futuro profesional, busca el asesoramiento de profesores, acude a las ferias sobre orientación profesional, habla con profesionales de aquellas titulaciones que más te llamen la atención para conocer una visión desde la experiencia y realidad del mundo laboral en esas áreas.

16. Decide tú

En ocasiones factores externos pueden presionarte hacia una opción y otra, pero la decisión vocacional es personal. Por supuesto, escucha los consejos de tu entorno, pero nadie puede tomar la decisión por ti.

17. Diferentes vocaciones

No tiene porque existir una única vocación profesional, en ocasiones, existe una orientación hacia ciertas profesiones en las que tus gustos, habilidades, motivaciones pueden ser desarrollados, y que además sean demandadas por la sociedad y el mercado laboral. Descúbrelas.

18. La especialización de tu vocación

Si aún así, la carrera universitaria que deseas estudiar no se encuentra entre las más demandas por el mercado laboral, analiza qué campo o área está relacionado con las tendencias más actuales del mercado y especialízate en él. En la especialización puede estar la clave de tu empleabilidad.

19. Si no lo hay en tu ciudad, muévete

Las notas de corte del examen de selectividad son decisivas para poder entrar la carrera deseada y en el centro deseado. Una décima puede dejarte fuera de donde tú deseas, pero no ha de hacerte abandonar tu vocación. Abre el abanico de posibilidades: cada universidad y cada ciudad presenta unas notas de corte diferentes, que te pueden abrir la puerta para poder estudiar la carrera/s que deseas.

20. Realización personal

La decisión que tomes marcará el destino de tu persona, pues el trabajo no sólo es un mero medio de subsistencia, sino también un instrumento de realización personal y vínculo social. ¡Suerte en tu decisión!

Diez consejos a la hora de elegir una carrera universitaria y tener un futuro laboral sin desempleo

¿Cuáles serían las 10 claves que todo estudiante se tendría que plantear a la hora de elegir una carrera que le brinde un futuro laboral sin desempleo? Los profesionales del centro universitario U-tad, centrados en contenidos digitales, no dudan en recomendar que los jóvenes centren sus estudios en los ámbitos tecnológicos y digitales. Ahora que los alumnos se empiezan a enfrentar a los exámenes de selectividad, aqui recogemos 10 consejos para guiarles y que escojan las disciplinas académicas que presentan mayores tasas de empleo.

«Pocas elecciones son tan decisivas en nuestra vida como la de la carrera universitaria que vamos a cursar. Los grandes índices de desempleo que estamos sufriendo actualmente obligan a los estudiantes a ser especialmente cuidadosos a la hora de escoger», declara Jorge Calderón, CEO de U-tad. «Sin embargo, hay opciones educativas donde abundan las oportunidades laborales, y para beneficiarse de ellas hacen falta tres condiciones: buscar un centro docente de excelencia, estar dispuesto a viajar a donde haga falta y, sobre todo, no tener miedo de crecer y sacar todo el jugo al propio potencial creativo».

Estas recomendaciones resaltan la importancia tanto de saber buscar las disciplinas con más salidas profesionales como las características que debe reunir un centro académico de excelencia, que multiplique las posibilidades de los licenciados a la hora de incorporarse al mundo laboral. Pero mejor ir analizando una a una. A continuación las diez recomendaciones básicas:

21. Dirígete al entorno digital

El mundo de las TIC se convertirá en los próximos años en el segundo mercado con mayor contribución al PIB. Dentro de él se albergan campos como el mercado de contenidos digitales, que en España casi ha triplicado su facturación en cinco años, superando en 2010 los 9.100 millones de euros. Este incremento de negocio implica una creciente demanda de empleo, a un ritmo ajeno a los efectos de la crisis. La mayoría de los nuevos campos profesionales estarán directa o indirectamente relacionados con el entorno de las nuevas tecnologías.

22. Considera la oferta internacional

No juzgues el futuro laboral de tu carrera sól o por el mercado laboral español. Navega, consulta y entérate de las que ofrecen mayor cantidad de salidas en otros países. El profesional del siglo XXI estará progresivamente globalizado y listo para trasladarse a la parte del mundo donde se encuentren los mejores puestos de trabajo de su especialidad.

23. Si eres creativo, eso es un plus

Los profesionales que corren mayor peligro de perder su empleo son los más fácilmente sustituibles. En el entorno digital están en auge los trabajos donde prima la creatividad y la imaginación, hasta el punto de convertirse en uno de sus principales valores, y muchos de ellos tienen relación directa con la creación de contenidos. Si eres creativo, no lo ocultes: aprovéchalo.

24. Huye de lo establecido

Las mejores oportunidades laborales pueden estar en profesiones de creación relativamente reciente. Tanta, que hasta hace poco tiempo no se han llegado a considerar como opciones laborales serias. Conviene mantener la mente abierta y pensar en las posibilidades que ofrecen nuevos campos, que hasta hace poco no se consideraban como una alternativa sólida de ganarse la vida.

25. Elige bien qué estudias… y dónde

Es recomendable informarse sobre los centros académicos en los que se puede cursar la disciplina elegida. No todos ofrecen idéntico nivel de excelencia, ni las mismas conexiones con el mundo profesional. Su fundamento pedagógico y el historial de su cuerpo docente son dos de los principales puntos de referencia.

26. Busca profesores profesionales

Las carreras más competitivas cuentan con profesores que compaginan su actividad docente con el trabajo en el sector sobre el que enseñan. Esto supone una ventaja añadida, ya que pueden ofrecer a sus alumnos una visión interna sobre la evolución y la demanda laboral de cada disciplina.

27. Aprende idiomas… y exígelos

El inglés y otras lenguas son de uso común en algunos de los campos profesionales más demandados. Esta importancia de los idiomas extranjeros debería estar presente también en el centro educativo, donde el uso de información y documentación en otros idiomas sea práctica común.

28. Las prácticas deben formar parte de la carrera

Comenzar a coger experiencia antes de terminar los estudios es una buena manera de llevar lo aprendido al terreno práctico del día a día, y de comenzar a construir un currículum dentro del mercado profesional.

29. La formación 2.0 ya no es un lujo

Cuanto mayor sea la presencia de herramientas y soluciones digitales en el entorno docente, mayor adecuación se producirá con los requerimientos operativos de la mayoría de las profesiones de hoy. Ordenadores, tablets, Internet y redes sociales no pertenecen ya únicamente al terreno del ocio: deben formar parte del programa académico.

30. Estudia para crecer

Nadie está tan protegido contra la crisis como el que es capaz de crear empleo para sí mismo y para otros. Las mejores opciones académicas siempre serán las que aporten los conocimientos suficientes para que los alumnos se desarrollen creando sus propias empresas en el sector.

Uno de cada cuatro jóvenes que hace la selectividad no sabe qué carrera estudiar

Para los alumnos que cursen sus estudios a partir de 2014 hay mucha incertidumbre: este curso es el último que se convoca a selectividad y, a partir de ahora, cada universidad tendrá sus propios criterios de admisión. De hecho, el 76% de los encuestados no sabe qué carrera elegirá y, por su parte, el 23% de los estudiantes de bachillerato españoles volvería a estudiar selectividad si la nota que ha obtenido en ella no le diera para cursar el grado que quiere, según un estudio de la consultora Círculo Formación realizado a una muestra de más de 13.000 jóvenes.

Pero todavía queda un año más: los estudiantes de segundo de bachillerato enfrentan por última vez la temida prueba, y ya han pensado las opciones entre las que optan si su nota media no les da para cursar el grado que quieren.

Así, según el estudio, si la nota que han obtenido en selectividad no les da para cursar la especialidad que desean, un 42% tiene pensado cursar un grado que le sirva luego para estudiar ese grado que quieren. Por su parte, un 35% estudiará otro grado dentro de sus opciones, y un 23% afirma que volvería a prepararse la prueba para subir nota y poder entrar en la carrera deseada.

Los estudiantes con más perseverancia para conseguir sus metas son los de Cádiz, donde un 33% estudiará de nuevo selectividad si su nota media no le permite entrar a la primera en la carrera elegida. Les siguen los mallorquines (31%), sevillanos (31%) y cordobeses (31%).

No saben qué carrera elegir, aunque lo harán por vocación

El 76% de los estudiantes consultados no tiene claro qué carrera escoger: un elevado 40% duda entre tres carreras, y un 31%, entre dos. Por su parte, un 24% afirma que sí sabe qué grado escogerá. Los más decididos son los mallorquines, ya que un 30% sabe seguro qué estudiar, seguidos de los estudiantes de Logroño (29%) y Córdoba (28%) y San Sebastián (28%).

No obstante, aunque muchos dudan entre varias opciones, el motivo por el que escogerán titulación es su propia vocación: 43% de los jóvenes españoles de bachillerato escogerá su carrera porque es lo que más le gusta, mientras que un 36% se fijará antes en las salidas profesionales que le ofrezca.

Los más vocacionales son los jóvenes vallisoletanos y valencianos, ya que un 46% de los alumnos de cada provincia basará su elección de grado en este motivo. Les siguen los de Toledo, Vigo, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Vitoria y Burgos, con un 45% en cada provincia.

El 87% quiere estudiar fuera de España algún año de su grado

El 87% de los consultados tiene pensado estudiar fuera de España alguno de los cursos de su titulación. Un 53% piensa que se irá sólo un año, un 25% dos o más años y un 9% tiene pensado estudiar fuera toda la carrera. Por su parte, un 12% no cruzará nuestras fronteras durante su grado.

Los más caseros en este sentido son los jóvenes de Toledo y Logroño ya que en cada ciudad un 18% se quedará en España todo su grado; les siguen los estudiantes de Santander (16%), La Coruña (16%) y Mallorca (15%).

Los puestos de trabajo más buscados y mejor pagados

Ciencias Sociales y Jurídicas, el área más demandada

En cuanto al área preferida por los estudiantes españoles para cursar sus estudios universitarios, las favoritas son Ciencias Sociales y Jurídicas (escogida por un 34%), seguida por Ciencias de la Salud (29% ) e Ingenierías/arquitectura (22%).

Además, cuando se les pregunta sobre lo que más valoran a la hora de elegir universidad, un 30% afirma que es la oferta educativa, mientras que un 18% se guía por el prestigio del centro, y un 16%, por las prácticas en empresas que ofrezca la institución en la que realizará su grado.

Escoger qué grado estudiar, una decisión difícil, pero es más claro que sea en el extranjero

La selectividad se celebrará en pocos días y muchos de los universitarios no han elegido qué grado estudiar, quizás debido a la actual situación de crisis económica. El mercado laboral es cada vez más exigente y la decisión de los estudiantes de segundo de bachillerato pasa por aprobar la selectividad con nota para poder escoger mejor la carrera que les permita acceder mejor a él. Por este motivo, los futuros universitarios aún se encuentran indecisos, sin embargo, la pretensión de la mayoría es estudiar al menos un año en el extranjero.

Los jóvenes españoles son cada vez más proclives a salir fuera de España, quizá debido a la difícil situación laboral en la que nos encontramos. El 88 % de ellos pasará una parte de su grado fuera de nuestro país: el 54% se irá un año mientras que un 25% tiene pensado estar fuera dos años o más, y un 9%, toda la carrera. Por su parte, sólo un 12% tiene pensado estudiar su grado completo en España. Estos datos son extraídos de un estudio de Círculo Formación, consultora especializada en el sector de la formación, reaelizado a una muestra de los más de 26.000 jóvenes que acudieron al Salón de Orientación Universitaria UNITOUR.

Los jóvenes sevillanos son los más aventureros en este sentido ya que un 93% de los consultados pasará al menos un año de su carrera fuera de España. Les siguen los madrileños, malagueños, valencianos y gaditanos (92% en cada provincia). Por su parte, los que pasarían un tiempo más prolongado son los malagueños (un 17% estudiará toda la carrera fuera), seguidos de los tinerfeños (con un 15% que elige esta opción).

Tienen varias opciones, pero el 24% volvería a estudiar selectividad para subir su nota

La próxima semana los alumnos de segundo de bachillerato comienzan a enfrentarse a las pruebas de selectividad, pero muchos de ellos todavía no ven claro su futuro profesional. El 83% de los encuestados entre los meses de noviembre de 2011 y marzo de 2012 todavía no había decidido qué carrera estudiaría: un 37% dudaba entre tres carreras, un 32% entre dos, y un 7%, no valoraba ninguna opción por encima de otra. Por su parte, un 24% afirmaba saberlo con seguridad.

Los más indecisos son los madrileños, ya que un 83% duda entre dos o más opciones, seguidos de los valencianos (82%) y los vallisoletanos (82%).

No obstante, barajar más de una opción es recomendable por si la nota media que obtienen en bachillerato y selectividad no les permite acceder a su grado. Cuando se les interrogaba sobre qué harían en caso de no llegar a la nota requerida por su especialización un 40% afirmaba que haría un grado que le sirviera para estudiar luego la que era su primera opción, mientras que un 36% estudiaría otro grado dentro de sus opciones y un 24% se prepararía de nuevo las pruebas de selectividad para mejorar su nota.

¿Y por qué razón eligen un grado u otro?

Aunque barajen varias opciones o no tengan claro qué van a estudiar, cuando se les pregunta por el motivo para elegir uno u otro grado, lo tienen claro: el 43% de los jóvenes españoles de bachillerato escogerá su carrera por vocación.

Así, vemos que aunque la situación laboral actual es especialmente virulenta con los jóvenes licenciados sin experiencia, los estudiantes de bachillerato todavía priman su vocación a la hora de escoger carrera. Un 43% d e los encuestados se guía por este motivo, mientras que un 36% se fijará antes en las salidas profesionales que le proporcione su grado. En los últimos años ésta segunda opción va cobrando cada vez más fuerza, pero todavía no ha conseguido superar a los gustos personales de cada joven en lo que a su futuro profesional se refiere.

En este sentido, los malagueños son los más preocupados por su futuro laboral, ya que son los únicos que se fijan antes en las salidas profesionales (elegidas por un 39%), que en la vocación (38%). Por su parte, los más vocacionales son los jóvenes madrileños, ya que un 46% basará su elección de grado en este motivo, seguidos por los estudiantes de Mallorca, Alicante y Valencia (45% en cada ciudad).

Además, cuando se les pregunta sobre lo que más valoran a la hora de elegir una carrera, un 29% afirma que es la oferta educativa, mientras que un 21% se guía por el prestigio de la universidad, y un 20%, por las prácticas en empresas que ofrezca la institución en la que realizará su grado.

En cuanto al área preferida por los estudiantes españoles para cursar sus estudios universitari os, las favoritas son Ciencias de la Salud (escogida por un 25% de los consultados), Ciencias Sociales y Jurídicas (23%) y Ingeniería o Arquitectura (18%). Además, un 12% escogerá ciencias, un 11% Magisterio o Educación y un 10%, Arte o Humanidades.

Trabajarán en la empresa privada y, si es posible, dentro de su comunidad

Cuando se les pregunta sobre el tipo de empresa en el que les gustaría desarrollar su carrera profesional, un 41% elige la empresa privada. Por su parte, a un 26% le gustaría montar su propio negocio, mientras que otro 26% quiere ser funcionario. Sólo un 8% se ve desempeñando su trayectoria profesional en el marco de una ONG.

Los más emprendedores son los jóvenes de Sevilla (un 33% marca esta opción), seguidos por los de Málaga (29%), y los de Tenerife, Gran Canaria, Mallorca y Valencia, con un 28% en cada provincia. Por el contrario, los murcianos son los más interesados en hacer una oposición (34%), seguidos por los ovetenses (32%), los vigueses (31%) y los vallisoletanos (30%).

Finalmente, destaca el hecho de que los españoles cada vez tienen menos en cuenta las fronteras a la hora de buscar trabajo. Si bien la mayoría de los jóvenes preferiría trabajar en su propio municipio o comunidad (28%), esta cifra ha descendido sensiblemente con respecto a la edición anterior, donde era el 34% el que se quedaría en su ciudad de origen. Además, un 26% afirma que le es indiferente la ciudad, se trasladará allá donde encuentre trabajo, y un 24% afirma que le gustaría ejercer su profesión fuera de España.

A este respecto, los más aventureros son los malagueños, pues a un 33% le gustaría desarrollar su carrera profesional en el extranjero, seguidos de los murcianos (32%) y los madrileños y alicantinos (30% en cada provincia).

¿Estudiar una carrera no sirve para nada?

Seis de cada diez universitarios desempeñan un trabajo que requiere de una preparación académica inferior a la que poseen. Además según la encuesta de satisfacción laboral, la mala formación interna y los nulos beneficios son los aspectos en donde los trabajadores se muestran más insatisfechos. Estas conclusiones se desprenden de la 2ª oleada del «Observatorio del Mercado Laboral de los Profesionales del Marketing, la Comunicación y la Publicidad Digital» del IAB en colaboración con ESIC, Cool Insights y Netquest.

En una escala de 0 a 10, en la que 0 significa «muy insatisfecho» y 10 «muy satisfecho» con el trabajo, el promedio se sitúa en 6,6. Si utilizáramos el sistema tradicional de calificaciones académicas, podríamos decir que la satisfacción laboral de los profesionales del marketing y la comunicación digital roza el notable. Sólo hay dos ámbitos en los que los profesionales se manifiestan claramente insatisfechos: la formación interna (4,5) y los beneficios sociales (3,7).

Alrededor de la mitad de los profesionales encuestados (55%) manifiesta haber recibido alguna oferta para cambiar de trabajo en los últimos 12 meses. Una proporción muy similar (53%) plantea su predisposición a cambiar de trabajo en los próximos 12 meses siguientes.

El salario medio anual bruto de los participantes en la encuesta asciende a 33.565 euros. No obstante, como es lógico, se observan importantes diferencias en función de la edad, experiencia y nivel de responsabilidad de los encuestados.

En relación son los salarios, una amplia mayoría (69%) valora positivamente el ligar los salarios con la productividad de la empresa. Solo uno de cada diez (11%) contempla esta posibilidad con recelo.

Formación

La mitad (50%) de los profesionales del marketing y la comunicación con estudios universitarios o de postgrado (93%) ha cursado una carrera directamente relacionada con el trabajo que desempeñan. A medida que aumenta la edad del entrevistado, crece también la proporción de profesionales cuya formación académica universitaria no es acorde de las competencias requeridas por su trabajo.

La carrera cursada en mayor proporción por los profesionales de la comunicación y el marketing es «Publicidad y Relaciones Públicas» (23%). A medida que se ascienden niveles en las organizaciones, se observa mayor presencia de los profesionales que realizaron carreras del ámbito de las ciencias económicas y empresariales. Así, por ejemplo, entre los directivos y gerentes de las compañías hay más diplomados o licenciados en Económicas, Empresariales o Dirección y Administración de Empresas (19%) que en «Publicidad y Relaciones Públicas» (15%).

El informe ha tratado de analizar, desde una perspectiva subjetiva, en qué medida existen las necesarias sinergias entre el ámbito académico y el mundo de la empresa.

De este modo, cerca de la mitad de los encuestados que finalizaron sus estudios universitarios en los últimos cinco años (47%), considera que la formación recibida les ha ayudado «mucho» o «bastante» para su desempeño cotidiano.

En contra, un porcentaje algo mayor (53%) opina que lo aprendido en la universidad les ha ayudado «algo» (36%), «poco» (13%) o «nada» (4%).

Sobre-cualificación

La sobrecualificación entre diplomados y licenciados es un rasgo característico del mercado laboral español en su conjunto. Los datos de la Encuesta de Población Activa estiman que alrededor de seis de cada diez universitarios están infraempleados, es decir, desempeñan un trabajo que requiere una preparación académica inferior a la que poseen.

A tenor de los resultados de la encuesta, los profesionales del ámbito del marketing y la comunicación tampoco escapan a esta problemática generalizada. El 43% de los encuestados considera que su nivel de formación está por encima (35%) o muy por encima (8%) de lo requerido por el puesto desempeñado.

Formación interna

Uno de cada dos profesionales encuestados (52%) ha recibido formación interna en los últimos 12 meses. En un momento en el que el sector, en su conjunto, atraviesa una situación compleja debida a la reducción de los presupuestos de marketing y comunicación, debe valorarse de forma positiva que no se haya sucumbido a la tentación de prescindir por completo de la formación interna, que tal vez sea más necesaria hoy que en los tiempos de bonanza.

Los departamentos en los que parece haberse realizado un mayor esfuerzo formativo son, precisamente, los que están más relacionados de manera más directa con las finanzas de las empresas: Comercial/ventas (63%), Desarrollo de negocio (64%), Cuentas (61%) y Gerencia/dirección (63%).

Dado el ritmo veloz con el que se producen los cambios en un sector tan dinámico, la consolidación de un hábito de autoformación que mantenga a los profesionales conectados a la realidad en cada momento es tan importante – si no más- como la formación reglada. El estudio arroja un resultado positivo en este sentido: el 84% de los consultados dedica más de una hora a la semana a la autoformación.

Importancia de diferentes variables en la satisfacción laboral

A través del estudio se ha querido analizar la importancia que los profesionales del sector conceden a diferentes variables que inciden en la satisfacción laboral. Como tal vez cabía esperar, el salario es la variable más valorada por los encuestados. Más de la mitad (53%) la considera como la primera o segunda más importante.

En siguiente lugar, a notable distancia del resto de variables, se encuentra la relación con los compañeros y el ambiente de trabajo (máxima prioridad para el 28% de los encuestados).

Se trata de una proporción que es incluso superior a la que ubica el salario en la misma posición (26%), lo que indica que, para muchos trabajadores, desarrollar su actividad profesional en un entorno de cordialidad y compañerismo es aún más importante que la remuneración recibida.

Considerando la situación actual, puede llamar la atención que, en promedio, la seguridad en el empleo ocupe el penúltimo lugar, tras los beneficios sociales. Es necesario profundizar para darse cuenta de que estamos ante una variable cuya importancia se juzga de manera muy diferente en función de la edad de los profesionales. Sólo el 8% de los encuestados más jóvenes -menores de 25 años- considera esta variable como la más importante. En cambio, en el tramo de mayores 40 años esta proporción casi se triplica, hasta llegar al 21%.

Perfiles y conocimientos más demandados

En los próximos 12 meses, los perfiles vinculados al auge de los medios sociales serán, previsiblemente, los más demandados. De forma más concreta, sobresale la demanda de gestores de comunidades online o community managers (43%). Además de este perfil, que ya emergió con fuerza en la edición anterior del estudio, en esta oleada se detecta también la necesidad de incorporar profesionales que posean competencias que vayan más allá de la gestión de comunidades, como expertos o estrategas especializados en medios sociales (13%). Parece, pues, que los profesionales del sector, lejos de considerar los medios sociales una moda pasajera, creen que la demanda de personal cualificado en este ámbito irá en aumento.

Sin salir del ámbito digital, destaca la demanda genérica de responsables de marketing, comunicación o publicidad especializados en esta área (19%). Este dato deja entrever que el mercado laboral para estos profesionales más generalistas aún no ha tocado techo.

Otros perfiles del ámbito tecnológico que son mencionados de forma destacada son: expertos en SEO, SEM y posicionamiento Web (12%), desarrolladores Web y de aplicaciones (11%) y expertos en analítica Web (7%).

La consolidación del fenómeno de los medios sociales también tiene una fuerte incidencia en los conocimientos que los encuestados creen que necesitarán actualizar en los próximos 12 meses. En general, se detecta un interés inmediato por mejorar los conocimientos relacionados con el desarrollo digital.

Las demandas más específicas se centran en conocimientos sobre medios sociales y community managers, web 2.0, cloud computing -40%-, Marketing Digital, SEO, SEM, buscadores -13%-, programación y desarrollo de webs -7%-, analítica y métricas -7%-, mobile advertising -6%-, community management -5%- y estrategia digital -4%-.

Elegir carrera universitaria no es cosa de la personalidad

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) han estudiado la relación entre las preferencias profesionales y la personalidad a partir de entrevistas y cuestionarios a 735 estudiantes de Secundaria de la provincia de Cádiz. Sus resultados indican que la personalidad no influye a la hora de decidir la carrera profesional. De hecho, dos de cada tres jóvenes en edad de entrar en la universidad no tienen claro qué estudiar.

«Los datos nos revelan que no existe una relación estrecha entre la elección de una carrera universitaria (vocación) y los rasgos de personalidad. Como consecuencia habrá que reconsiderar la utilización de cuestionarios de personalidad en los procesos de orientación y tomarlos como información relevante», explica Manuel Antonio García Sedeño, investigador principal del estudio y profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UCA.

Los participantes en el estudio que publicó recientemente la revista Psychological Reports fueron seleccionados durante el curso académico 2004-2005 mediante un muestreo aleatorio en la provincia de Cádiz. En total, 735 estudiantes de 4º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), de los cuales 371 eran chicos (50,5%) y 364 chicas (49,5%) de entre 17 y 20 años.

Para conocer los factores vocacionales de los escolares se empleó el cuestionario ‘Kuder-c’, que evalúa sus intereses profesionales según 10 campos diferentes de trabajo: al aire libre, mecánico, aritmético, científico, persuasivo, artístico, literario, musical, administrativo y de asistencia social; y cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes a orientar sus actividades de capacitación y elegir una carrera.

También se empleó el cuestionario Cattell para evaluar los factores de la personalidad y obtener resultados relacionados con la capacidad de liderazgo y la creatividad, así como un índice de fluctuación de la motivación.

Asimismo, se les pidió a todos los participantes que identificaran qué materias querrían estudiar de 52 carreras universitarias. Esta variable se denominó «Licenciatura» y se crearon dos grupos diferentes en función de las preferencias: Ciencia / Tecnología y Humanidades / Ciencias Sociales.

Dos de cada tres estudiantes no sabe qué quiere hacer

«Dos de cada tres jóvenes en edad de entrar en la universidad no tienen claro qué estudiar, así que hay una necesidad de proporcionar herramientas de información útil», apunta García Sedeño.

Los datos recabados vuelven a confirmar que «el sexo del individuo no es una variable importante en la relación entre los rasgos de la personalidad y la preferencia general por el tema de estudio universitario».

Los investigadores sociales relacionan la extroversión con la mecánica, la aritmética, y la persuasión. Por otro lado, tener una fuerte determinación se relaciona de forma negativa con el factor artístico.

El equipo constata que el rasgo de independencia se relaciona de forma negativa con el trabajo persuasivo y el interés por la asistencia social.

Las teorías del desarrollo de la carrera profesional se están revisando y se agrupan bajo los conceptos de ‘madurez profesional’ (la capacidad para tomar decisiones sobre la vida en general y sobre la carrera en particular) y ‘relevancia’ (el valor que los individuos atribuyen a cada uno de los roles que ocupan en sus vidas).

Este estudio se encuadra dentro de una serie de trabajos sobre orientación profesional y motivación que ha llevado a cabo el equipo de investigación de la UCA.

Recomendaciones a los estudiantes de qué estudiar y dónde

Tener fuerza y ‘palanca’ para hacer cosas grandes, reinventarse cada siete años, tener un estilo explicativo, ‘alimentarse bien’ emocionalmente, usas la polaridad para generar y tener una determinación grande y construir una red de soporte, son para el reconocido profesor Luis Huete las seis claves fundamentales para conseguir alcanzar el sueño que nos propongamos.

Bajo el título de ‘¿Qué estudiar y dónde?. Construye tu sueño’, el que está considerado como «el mejor gurú del management español» ha ofrecido este jueves en Mérida la ponencia de apertura de las I Feria Hispanolusa de la Formación, Empleo y Desarrollo de Extremadura, en la que se dan cita cerca de 30 expositores pertenecientes a diferentes sectores de España y Portugal, que ofrecen al público sus ofertas de empleo y sus cursos de formación.

Durante su extensa, pero muy interesante, intervención de más de una hora y media, Huete ha ofrecido lo mejor de sí mismo para invitar a los jóvenes a que se formen, a que sean positivos, a que no se detengan ante ningún obstáculo y a que siempre respeten a quienes tienen en frente.

Con respecto a la primera idea, Huete ha precisado que las empresas «tenemos que convertirnos en escuelas de vida» y, para ello, es necesario que las personas tengan fuerza (adquiriendo conocimientos y competencias) y palanca (actitudes y formas de pensar). En este sentido, ha asegurado que mientras haya ganas y seguridad de lo que se puede hacer en la vida, la gente que no tiene estudios, incluso, es posible que lleguen algún día a conseguir algo.

Según sus palabras, en Asia la clase media es menor que en Europa o en Estados Unidos, pero en 20 años se va a disparar hasta conseguir 3.000 millones e personas, esto se va a traducir en una revolución puesto que se van a crear más empresas y va a haber muchos competidores. Prueba de ello es que hoy en día, en la India hay 500.000 graduados al año, en China se gradúan anualmente 600.000, mientras que en el conjunto de Europa salen al año 60.000 graduados.

Así pues, «hay que competir, porque en el mundo hay mucha gente que tiene muchas ganas, que pertenece a la primera generación de una familia humilde, que quiere trabajar para sacarla de la pobreza», por eso, «tenemos que espabilarnos». Además, la era digital está haciendo que todo lo que pase en cualquier punto del planeta se esté radiando, por lo que es otro de los cambios que se están produciendo en el mundo y que va a traer consigo más competitividad.

Centrándose en el caso de España, Huete ha señalado que lo que está funcionando en España en los últimos años son las pequeñas empresas que están exportando sus productos. Por tanto, cree más que esencial la formación para resolver los problemas del país y poner las bases de cara al futuro, puesto que «es preocupante» la tendencia que se está produciendo en el mundo.

«Recursos hay, lo que no tenemos aún es un mecanismo de producció n para que esos recursos se repartan o se utilicen de otra manera», subrayó en otro momento de su conferencia el profesor, quien ha detallado que Bill Gates, junto con otros 19 multimillonarios del mundo, han decidido donar en vida el 90% de su patrimono.

Y es que, según sus palabras, «a ti no te va a ir bien, sino le va a ir bien a la sociedad», por lo que considera que la gestión de ti mismo es la base de todo, es decir, la capacidad de emoción, de conocimiento, de empatía, de «olfato» de lo que está pasando con la gente, de «pegada 1 a 1». Eso sí, junto con la gestión de equipo. «Pensar en términos de crear instituciones y hacer que éstas funcionen», apostilló.

Reinventarse cada siete años

Según Huete, todo ser humano tiene un ciclo natural, por lo que cada siete años «hay que hacer un cierto parón y reinventarse», porque de lo contrario caerá en la decadencia. En este punto, ha recordado que en su día estuvo presente en una conferencia ofrecid a por el ex presidente del Gobierno, Felipe González, quien dio cuatro claves para reinventarse.

A este respecto, tal y como ha detallado Huete, González insistió en que los seres humanos somo «un producto de calidad» que tiene que entrar en el mercado, por lo que hay que tener conocimientos; compensa tener una sensibilidad hacia los demás; le suele ir mejor a la gente que tiene un proyecto de futuro; así como a la gente de niveles de exigencia altos e impecables, a éstos últimos también les va a ir mejor que a quienes sólo lo quieren hacer bien o para salir del paso.

Así pues, Huete considera que hay que tener «temple», es decir, contar con una mezcla de fortaleza, aguante y resistencia, y que las oportunidades sean más parecidas para todos.

«El desafío y el talento te instalan en un sentimiento»

El tercer mensaje que ha lanzado el profesor tiene que ver con la preparación que tengan las personas para afrontar todo tipo de desafíos. En est e sentido, ha recalcado que una persona con preparación alta afrontará la vida como «otro sentimiento», mientras que una persona con preparación baja, sufrirá mucho para alcanzar los desafíos con los que se encuentre en el camino.

Para ello, según sus palabras, «hay que tener un estilo explicativo», eso sí, éste deberá ser «positivo», deberá «generar expectativas de futuro» y deberá contar con sentido del humor, una idea que ha tomado del psiquiatra español, afincado en Nueva York, Rojas Marcos. «En la vida vencen los optimistas porque lo intentan muchas veces», aseveró.

Alimentarse bien «emocionalmente»

Huete se ha centrado en el cuarto mensaje de su intervención, defendiendo que hay que escapar de los aspectos por los que se valora hoy en día a una persona: el poder, el dinero, la fama o imagen que des al exterior, y las relaciones que tengan, a quién conoces y qué influencias tienes.

«Debes escapar de esto, porque si ésta es la forma en la que me valoran a mí, yo no me tengo que valorar así», apuntó el profesor, quien ha advertido que si en las empresas o en el mundo de la política hay gente así, lo que suele pasar es que «maten» incluso para conseguir sus metas, por lo que ha pedido a los presentes que no tomen estos aspectos para valorarte, para que «esto nunca se convierta en un fin, puesto que no necesitas de lo de fuera para sentirte bien», incidió.

Lo que hay que hacer, a su entender, es: ganar en seguridad, tener capacidad de divertirte y aventura, sentir que destacas y eres importante, tener cercanía con la gente que te quiere, tener un crecimiento personal (capacidad cognitiva y capacidad emocional), y ver que vas a más, «que te mueves con un deseo de hacer el bien desinteresadamente», que creces en capacidades. Todo ello es la «felicidad».

«Hay que alimentarnos bien emocionalmente. Tal y como decía Teresa de Calcuta: un trabajo hecho sin amor, es exclavitud», aseveró Huete, quien, para fin alizar esta idea, ha destacado cuatro necesidades básicas: seguridad, aventura, diversión y singularidad. «Una mala alimentación emocional hace que puedas acabar ‘grillao'», advirtió.

«Usa tu polaridad»

Respecto al quinto mensaje, Huete ha pedido a los presentes que usen la polaridad para generar. «Decidimos con el corazón y racionalizamos lo que ha decidido éste con la cabeza, por lo que son necesarias las dos cosas y que éstas se tensionen» para poder lograr los objetivos previstos. Según sus palabras, todas las personas «somos una mezcla de cuatro caracteres»: anglosajón (cabeza, estrategia, ambición o competitividad); germánico (racionalidad, ciencia, análisis, control de lo que dices o resolución de problemas); asiático (dar respuesta a lo más cercano, coordinación, colaboración, consenso, huir del enfrentamiento o tener valores); y latino (desafío a la hora de relacionarte con los demás, creatividad, tener olfato, alegría, gustarte lo que haces, s er buen comunicador o tener amigos).

De este modo, Huete ha recalcado que hay que desarrollar estas cuatro capacidades, teniendo dos de ellas «muy altas» y las otras dos «en diagonal». Y es que, a su entender, «nadie es perfecto, pero un equipo sí lo puede ser». A su juicio, una persona sola no sería capaz de conseguir objetivos que afectan al mundo, pero la unión de varias organizaciones «sí podrían ser capaces de lograrlos». «La naturaleza te pide que hagas un equipo con alguien que es distinto a ti y que aprendas de ellos. En la vida hay que saber parar para reparar».

Tener una determinación

Para finalizar su intervención, Huete ha hecho alusión al último de sus seis mensajes, «tener una determinación grande y construir una red de soporte». Según sus palabras, la gente que tiene una determinación genera cuatro mecanismos: cierto entusiasmo, complicidad, encuentra una metodología de trabajo y se convierte en una persona mucho más disciplinada. As í, «es mucho más probable que triunfes», aseguró.

Según el profesor, «no hay objetivos imposibles, sino plazos inadecuados», por lo que cree indispensable que para triunfar -ha puesto el caso de Rafa Nadal-, es necesario tener alrededor a 6 o 7 personas que te den una red de soporte, creando con ellas una complicidad. «Hoy más que nunca se puede ser autodidacta con el apoyo de gente a tu alrededor -existe Youtube Business School que es gratuito-, pero también es bueno tener una semana al año sin pensar en nada, viajando por el mundo, para recargar las pilas».

En definitiva, Huete ha recalcado que para que una persona cumpla su sueño «tiene que tener un trabajo que le guste; alguien a quien amar; y tener algo que esperar, una ilusión por cumplir o un proyecto de futuro», sentenció.

Gurú del management español

Luis Huete es profesor de IESE Business School desde 1982. Ha sido profesor en los programas Achieving Breakthrough Service y Advenca Management de Harvard Business School (Boston). Como profesor visitante, participa regularmente en programas de la ESMT (Berlín), ISEM Fashion Business Scholl (Madrid) y otras escuelas de negocio de prestigio.

Es autor de nueve libros de referencia en el panorama del management en España y un reconocido conferenciante. Licenciado en Derecho, MBA por IESE Business School, y Doctor en Administración de Empresas por Boston University. Fue becario Fulbright y su tesis doctoral fue premiada como la mejor tesis finalizada en Estados Unidos en el año 1988.

Ha recibido tres premios de la revista Actualidad Económica a las 100 mejores ideas de negocio del año. La publicación Who’ s who en el Management español lo destaca como una de las figuras más influyente en el Management español. Según el Institute for International Research (IIR), tres de cuatro directivos lo consideran como «el mejor gurú del management español».

El profesor Huete ha trabajado como speaker, consultor o facilitador de equipos de alta dirección en más de 500 empresas en 50 países. En España ha colaborado con más del 50% de las empresas del Ibex 35.

30 Consejos para elegir qué carrera estudiar was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 30 Consejos para elegir qué carrera estudiar, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES