Prueba EBAU 2021: Exámenes año pasado, fechas y notas de corte

NOTICIA de Jessica Pascual

Todos los estudiantes que quieran acceder a la universidad tienen que superar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) o lo que es lo mismo, los antiguos exámenes de Selectividad. Aunque aprobar los exámenes de la EBAU no asegura que un estudiante pueda entrar en la carrera que quiera, puesto que depende de las notas de corte. Éstas son un filtro para seleccionar a los mejores estudiantes que consigan notas más altas en las carreras con mayor demanda.

¿Qué es la Selectividad?

La Selectividad es el nombre antiguo para la actual EBAU o EvAU. Esta prueba consiste en un conjunto de exámenes que buscan valorar el nivel académico de los estudiantes, así como las capacidades adquiridas durante los dos años de Bachillerato.

Fechas de los exámenes en 2021

En cuanto a sus fechas de celebración, éstas varían en función de la Comunidad Autónoma en la que la realices. De todos modos, la primera convocatoria suele tener lugar durante los primeros días del mes de junio y la segunda, o bien a principios de julio o a principios de septiembre.

El calendario de la EBAU para 2021 en la primera convocatoria es el siguiente:

Los primeros estudiantes en hacer esta prueba son los murcianos, que comienzan el 1 de junio .

. El día 7 de junio comienzan los exámenes los estudiantes de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.

comienzan los exámenes los estudiantes de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. El día 8 de junio comienzan los exámenes los estudiantes de la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Extremadura y Galicia.

comienzan los exámenes los estudiantes de la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Extremadura y Galicia. El día 9 de junio comienzan los exámenes en Castilla y León.

comienzan los exámenes en Castilla y León. Por último, el día 15 de junio comienzan la EBAU en Andalucía.

Las fechas de la segunda convocatoria de la EBAU en 2021 son:

La primera Comunidad Autónoma que realiza la convocatoria extraordinaria es Castilla-La Mancha que comienza el 29 de junio.

El día 30 de junio comienza esta segunda convocatoria en la Región de Murcia

comienza esta segunda convocatoria en la Región de Murcia El día 5 de julio comienzan en Aragón.

comienzan en Aragón. El día 6 de julio comienzan los exámenes en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y en Extremadura.

comienzan los exámenes en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y en Extremadura. El día 7 de julio comienza en Castilla y León.

comienza en Castilla y León. El día 13 de julio comienza la segunda convocatoria en Galicia y Andalucía.

comienza la segunda convocatoria en Galicia y Andalucía. Por último, el 7 de septiembre comienza la segunda convocatoria en Cataluña.

¿Cómo van a ser los exámenes en 2021?

Los exámenes de la EBAU en 2021 van a ser más flexibles en la estructura, tal y como ocurrió en 2020 a causa de la pandemia. Antes de la pandemia un estudiante tenía que elegir entre la opción A o la opción B del examen según la que le pareciera más fácil.

Ahora, en lugar de elegir entre la opción A o la opción B, los estudiantes pueden responder a las preguntas que prefiera de todas las que hay en los dos modelos. Es decir, que un estudiante puede responder a tres preguntas de la opción A y dos de la opción B. Los exámenes de la prueba EBAU de este año van a ser presenciales siempre que la situación epidemiológica lo permita.

Funcionamiento

Lo más importante a la hora de enfrentarse a estos exámenes es saber qué es lo que te vas a encontrar cuando llegues a la sala. Por ello, a continuación, te contamos de qué fases consta la prueba.

Fases de los exámenes

Estas pruebas de acceso a la universidad constan dos fases, una más general y otra específica. Ésta última variará en función de la especialidad de Bachillerato realizada, así como de las opciones seleccionadas por el estudiante.

Fase general

Esta fase se compone de cuatro exámenes. O cinco si la Comunidad Autónoma tiene una segunda lengua oficial. Para poder aprobar la EBAU es obligatorio presentarse a todos los exámenes de esta fase y sacar, como mínimo, un cuatro sobre diez.

Lengua castellana y literatura . El examen consistirá en realizar un comentario de texto y responder a cuestiones básicas sobre la lengua.

. El examen consistirá en realizar un comentario de texto y responder a cuestiones básicas sobre la lengua. Historia de España . Desarrollo de alguno de los temas estudiados.

. Desarrollo de alguno de los temas estudiados. Lengua extranjera . Puede ser de inglés, alemán, francés, italiano o portugués, en función de la selección del alumno. En éste se analizará la comprensión oral, la lectura, la expresión oral y la escrita.

. Puede ser de inglés, alemán, francés, italiano o portugués, en función de la selección del alumno. En éste se analizará la comprensión oral, la lectura, la expresión oral y la escrita. La cuarta prueba variará en función de la modalidad de Bachillerato cursada. Así, podrá ser de Fundamentos del Arte, Latín, Matemáticas aplicadas o Matemáticas puras.

Por último, el quinto examen solo tendrá lugar en las Comunidades Autónomas con dos idiomas y hará referencia a la segunda lengua oficial.

A nivel general, estas pruebas pueden tener de 2 a 15 preguntas y los estudiantes tendrán como mucho una hora y media para responder a todas ellas. Además, en el caso de las Comunidades Autónomas con dos idiomas oficiales, el estudiante podrá escoger expresarse en el que más cómodo se sienta.

Fase específica

Ésta es optativa y servirá únicamente para subir nota. Así, los alumnos que lo deseen podrán mejorar sus calificaciones presentándose a un mínimo de 2 asignaturas y a un máximo de 4. Las materias a evaluar pueden ser el resto de las que se hayan cursado en Bachillerato o incluso alguna otra de las disponibles, aunque no se haya estado matriculado en éstas.

El tiempo disponible para realizar estas pruebas será de una hora y media y al igual que en el caso anterior, los exámenes pueden ser redactados en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma.

Por último, conviene mencionar que si apruebas la EBAU, pero necesitas obtener más nota, podrás volver a presentarte las veces que quieras para mejorar tus resultados. Además, si superas la fase general, recuerda que su validez será indefinida, por lo que solo tendrás que presentarte a los exámenes de la parte específica.

Notas

Todos los exámenes se puntúan de 0 a 10, con tres cifras decimales en el caso de las pruebas de la fase general y con dos para las pruebas de la fase específica.

Para aprobar, necesitarás obtener cuatro puntos de media entre todos los exámenes de la fase general y en el caso de la parte específica, tendrás que sacar un 5 para aprobar cada examen.

De todos modos, es importante tener en cuenta que la nota final con la que accederás a la universidad no será la media aritmética de todas las pruebas. Por el contrario, ésta se calculará en base a la siguiente fórmula:

Nota final de admisión = 60% de la nota media de Bachillerato + 40% de la nota de la fase general + a*M1 + b*M2

Para hallar el resultado de la fórmula anterior, conviene especificar que M1 y M2 hacen referencia a las notas de dos asignaturas, como mucho, de la fase específica que mejoren tus resultados. Eso sí, para que estas calificaciones se tengan en cuenta, tendrán que estar relacionadas con los estudios universitarios a los que optes.

Por su parte, la “a” y el “b” se corresponden con los parámetros de ponderación de las asignaturas de la fase específica. Éste será de 0,1, aunque algunas universidades pueden llegar a subirlo al 0,2 si consideran que esas materias son especialmente recomendables para el desarrollo de los estudios universitarios a los que optes.

Revisión de las notas

Si no estás satisfecho con tus notas y no comprendes por qué te las han puesto, puedes solicitar la revisión en uno o varios exámenes. Para ello, tienes tres días hábiles a partir de la publicación de las calificaciones.

Un profesor diferente al que realizó la primera corrección, revisará tu examen. Si la nueva nota no se diferencia en más de dos puntos frente a la primera, el resultado final será la media entre ambas calificaciones. Por otra parte, si hay dos o más puntos de diferencia, se pasará a realizar una tercera corrección y la nota final será la media de las tres.

Notas de corte

Los estudiantes no pueden saber con seguridad cuál va a ser la nota de corte que va a tener la carrera que quiere estudiar. La nota de corte varía cada año y depende de dos factores:

Las calificaciones de los alumnos que opten a esa carrera

El número de plazas disponibles

Por tanto, la única forma que tienen los alumnos de hacerse una idea de qué notan necesitan es mirar las notas de corte del año anterior. Por ejemplo, si quieres estudiar el Grado en Medicina debes saber que en 2020 ésta fue la carrera con la nota de corte más alta. Todos los alumnos que querían estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Madrid tuvieron que sacar, al menos, un 13,426.

Aquí te dejamos un listado en el que puedes consultar todas las notas de corte de carreras y grados de cada universidad de España correspondientes al año 2020.

Exámenes EBAU de cada comunidad 2020

A continuación te vamos a facilitar los enlaces a las universidades que recogen los modelos de examen dela EBAU por Comunidades Autónomas:

Andalucía

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Andalucía del año pasado 2020.

Aragón

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Aragón del año pasado 2020.

Asturias

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Asturias del año pasado 2020.

Cantabria

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Cantabria del año pasado 2020.

Castilla y León

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Castilla y León del año pasado 2020.

Castilla- La Mancha

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Castilla-La Mancha del año pasado 2020.

Cataluña

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Cataluña del año pasado 2020.

Madrid

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de la Comunidad de Madrid del año pasado 2020.

Comunidad Valenciana

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de la Comunidad Valenciana del año pasado 2020.

Extremadura

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Extremadura del año pasado 2020.

País Vasco

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU del País Vasco del año pasado 2020.

Galicia

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Galicia del año pasado 2020.

Islas Baleares

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de las Islas Baleares del año pasado 2020.

Islas Canarias

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de las Islas Canarias del año pasado 2020.

La Rioja

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de La Rioja del año pasado 2020.

Murcia

Aquí puedes descargar los exámenes EBAU de Murcia del año pasado 2020.

Consejos

Una vez que tienes claro todas las fases de los exámenes de la EBAU y el modo de puntuar, solo quedará preparar las pruebas para superarlas con éxito a la primera. A continuación, te dejamos algunos consejos para facilitarte la tarea:

Exámenes resueltos. El primer consejo es clave: practicar, practicar y practicar. Estas pruebas tienen una estructura muy concreta, por lo que es muy importante practicar con ejemplos reales de otros años para ponerte en la piel al 100%. En Internet, además, encontrarás ejemplos resueltos para que sepas cuáles serían las respuestas más recomendadas. Eso sí, es importante que tengas en cuenta que éstas no tienen por qué ser las correspondientes a un examen de 10. Por ello, nuestra recomendación es que complementes lo que aparezca en estas pruebas con otros conocimientos que hayas adquirido tú mismo. Duerme bien. Es muy importante que durante los días previos a los exámenes descanses correctamente. Necesitas tener la mente clara y descansada para dar todo de ti el día de las pruebas. Elige bien las asignaturas optativas. Es muy importante que analices bien esta decisión para que te beneficie. Sobre todo, para no invertir mucho esfuerzo en materias que finalmente pueden no ser de ninguna ayuda. Organiza los tiempos. Es igual de importante estudiar mucho y bien, que hacerlo de forma ordenada en el tiempo. Por eso, nuestro consejo es organizar el temario para repasar un poco cada día. Así, los conocimientos se asentarán de forma más segura que si te das grandes atracones. No estudies el día antes de la prueba. Piensa que lo que no sepas ya, no lo aprenderás en un día. Por el contrario, solo conseguirás ponerte nervioso. El día del examen, prepara toda la documentación con antelación. Así evitarás sustos de última hora al dejarte algo en casa. Antes de entregar tu examen, revisa todas las respuestas. Es posible que así captes alguna que otra falta que se te haya podido colar.

Por último, conviene extraer como conclusión que lo único importante es ir preparado. Aunque en el momento te de pereza, la única clave es haber estudiado lo suficiente. Piensa que esta etapa solo la vivirás una vez en tu vida, así que merecerá la pena el esfuerzo para quitártela de encima lo antes posible.

