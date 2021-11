Trabajos

Cómo aprender francés desde casa con videos

Para algunos estudiantes, aprender francés es una tarea relativamente sencilla, puesto que es una lengua romance y guarda ciertas similitudes con el castellano. Sin embargo, el hecho de que sean idiomas relativamente parecidos, no quiere decir que no requiera una inversión de gran cantidad de horas en todo el proceso. Si has decidido aprender francés, esta información te interesa y te puede venir muy bien para conseguir tus objetivos.

Desde cero

En muchas ocasiones, estudiar un nuevo idioma puede transformarse en algo rutinario, e incluso, es habitual que llegue un momento en el que tengas la sensación de que te has estancado. No obstante, siempre existen maneras de hacer todo mucho más ameno y poder poner en práctica todo el aprendizaje fuera de las aulas. Toma nota de los siguientes consejos para aprender francés desde cero:

Gramática

Empieza por tratar de entender los fundamentos gramaticales del francés sin necesidad de traducirlo. Es fundamental para que puedas sumergirte de lleno en el idioma y comienzas a pensar directamente en él. Sin embargo, aunque la gramática es esencial, no lo es todo. Sin práctica, no conseguirás unos buenos resultados.

Palabras y frases útiles

Lo más útil es que sigas el mismo método de aprender francés para niños, memorizando vocabulario común y útil. Por ejemplo, te recomendamos que empieces por saber cómo presentarte, saludar y despedirte, sin que ello te suponga una gran dificultad. Lo mejor es que empieces manejando con soltura frases sencillas y cotidianas, del día a día.

Películas y música

No existe un método común a la hora de aprender francés, puesto que cada uno puede hacerlo a su manera. De hecho, hay personas que son más visuales y otras más auditivas. En este sentido, ver películas o escuchar música francesa es una herramienta perfecta para adquirir vocabulario y comenzar a familiarizarte con la fonética.

Por otro lado, si escoges películas interesantes en francés, podrás empaparte de la cultura y te ayudarán a asentar mejor los nuevos conocimientos adquiridos. Además, ver películas o series con subtítulos en francés, te permite ver cómo se escriben cada una de las palabras en relación a su pronunciación.

También cabe resaltar los beneficios de escuchar música en francés. En general, son canciones con frases cortas y bastante repetitivas que se quedan grabadas con facilidad en tu mente. Para ir un paso más allá, busca la letra y síguelas junto a la melodía.

Conversación con nativos

Otra de las formas de aprender francés, y mejorar tu pronunciación al mismo tiempo, es conversar con personas nativas. No tengas miedo y pierde la vergüenza en un ambiente cómodo de diálogo. Si practicas tu francés, rápidamente verás cómo progresas y poco a poco, irás cometiendo menos errores.

Aprender lo básico

Cuanto más estés en contacto con el francés, más rápido te acostumbrarás a su vocabulario, su estructura y, sobre todo, su pronunciación. Además, como truco, te proponemos que realices pequeños cambios en tu rutina diaria que te ayudarán a familiarizarte con el idioma. Por ejemplo, cambiar la configuración de tu correo electrónico o tu cuenta de Facebook de español a francés. Lo verdaderamente importante es que los practiques de forma continua, teniendo en cuenta los pequeños detalles.

Deja a un lado la timidez

Seguramente conozcas a personas que son capaces de escuchar, leer y escribir en francés, pero cuando llega el momento de comunicarse, se bloquean y apenas pueden entablar una conversación. No hay duda de que, para mejorar en este aspecto, tienes que hablar.

Como en todo proceso de aprendizaje, al principio cometerás muchos fallos y te costará hablar con fluidez, pero si no practicas nunca, será bastante complicado que superes esas dificultades. Tenlo claro y no dejes que nunca la timidez arruine tu divertido aprendizaje.

En casa

En Internet puedes encontrar gran cantidad de sitios para aprender francés. En ellos, se proponen actividades interactivas y variados ejercicios de diferentes dificultades. Por ejemplo, algunas webs como TV5 Monde o RFI (Radio Francia Internacional) proponen interesantes actividades a partir de materiales concretos extraídos de sus emisiones, incluyendo vídeos y podcasts.

Para aprender francés desde casa, no dudes en escuchar la radio francesa, así como ver las diversas cadenas de televisión del país. Aunque no logres comprender todo, intenta escuchar. Cuanto más escuches el idioma, más confianza ganarás con los sonidos y, poco a poco, te resultará más fácil de comprender. Por ello, es muy útil impregnarse del estilo, la entonación y la pronunciación francesa.

Con YouTube

También puedes aprender francés en Youtube porque encontrarás gran cantidad de vídeos didácticos realizados por profesores, estudiantes o, simplemente, por francófilos que pueden aportarte consejos muy interesantes para tu aprendizaje.

Entre los mejores canales de YouTube para aprender francés se encuentran:

– Learn French with FrenchPod101

Este canal cuenta con más de 100.000 suscriptores y te aseguran que podrás hablar francés en pocas lecciones con sus lecciones en vídeo. Contiene entretenidas y cortas piezas que te ayudarán a expandir tu vocabulario, al tiempo que recopilas expresiones y palabras comunes en francés.

– En simples palabras

Muy adecuado para aprender francés básico. Cuenta con más de medio millón de suscriptores y en él, encontrarás una serie de vídeos orientados al aprendizaje de diferentes temas de uso cotidiano. Sobresale por su sencillez a la hora de explicar los contenidos, sin que necesites mucho esfuerzo para afrontar los conceptos.

– Oh la la! I speak French!

En este canal encontrarás diferentes lecciones para aprender francés gratis.

Es perfecto si ya sabes hablar inglés, puesto que algunos de los vídeos están en los dos idiomas. Además, adjunta listas de reproducción para que puedas acceder directamente a las diferentes temáticas propuestas.

