Consulta legal: Me he caído en la calle y me he roto un brazo, ¿puedo reclamar una indemnización?

Me he caído en la calle… Si usted se ha caído en la calle como consecuencia de la mala conservación y mantenimiento de la vía pública, puede reclamar una indemnización a la Administración Local correspondiente.

Por tanto, la Administración Local, en este caso, tendrá la obligación de responder, por tres razones:

1. La prestación y, en su caso, el establecimiento de los servicios mínimos municipales, es un derecho de los vecinos.

2. La pavimentación de las vías públicas urbanas es competencia de los municipios, lo que responde a la necesidad la seguridad del tránsito de vehículos, pero sobre todo, el de las personas.

3. Las Administraciones Locales deben responder directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.

He sufrido lesión en transporte público por frenazo, ¿puedo pedir indemnización?

Partiendo de la base de que el conductor no hizo parte de sus lesiones para su seguro de responsabilidad civil, además de pedir una indemnización por las lesiones ocasionadas y los gastos médicos u hospitalarios que se hayan producido, si las lesiones han sido causa de baja médica y laboral, también por ellas.

Antes de recomendarle los pasos a seguir, debe tener claros varios detalles, como la fecha, hora, nombre de la empresa de transportes y línea.

Documentación necesaria para la indemnización

1. Reúna la siguiente documentación:

– Billete del viaje validado. Es la prueba de que usted hizo ese viaje.

– Un informe médico de las lesiones sufridas.

– Si le atendieron en urgencias, también el parte de urgencias

– Si hubiera baja médica, también el parte de baja médica y conserve todos los que le vayan dando.

– Si hubiera baja laboral, también el parte de la misma. Igual que en el caso anterior, conserve todos los que le vayan dando.

– Respecto a los gastos médicos y/u hospitalarios, si le atendió la sanidad privada, y consta en los respectivos partes e informe que las lesiones son derivadas de un accidente de tráfico, se pondrán en contacto con usted para informarse y reclamarán directamente a la compañía de la empresa de transportes. En caso de que no conste la expresión «accidente de tráfico», pida a su compañía de seguro médico que le expidan una factura por los gastos que usted haya tenido que afrontar.

2. Diríjase al servicio de atención al cliente de la empresa de transportes y exponga su reclamación, mejor por escrito que por teléfono. Debe explicar todo lo que sucedió y adjuntar copia de la documentación que le he apuntado. Conserve el documento escrito de la reclamación. La empresa de transportes le contestará, pero mientras espera su respuesta tiene derecho a acudir al Juzgado antes de que transcurran seis meses.

3. Si decide acudir al Juzgado, le recomiendo que acuda antes a un Abogado, para que le asesore.

María del Mar Lesmes Arenas es Abogada en ejercicio por el Colegio de Abogados de Madrid «Confianza, por profesionalidad – Empatía, por proximidad – Resolución, por necesidad»

Si se cae en un autobús puede obtener una indemnización de 1.700 euros

Si ya se ha caído alguna vez en el autobús y ha tenido como consecuencia alguna lesión, o algún desperfecto en sus pertenencias y no ha reclamado, debe saber que ha perdido la posibilidad de obtener hasta 1.700 euros de indemnización. Esto es lo que ha obtenido una usuaria de la empresa de transportes urbanos de huelva que sufrió una caída al bajar de un autobús de Emtusa por un deterioro en la rampa, lo que le ocasionó diversas heridas y desperfectos materiales.

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (Emtusa) ha indemnizado con 1.710 euros a una usuaria que había sufrido una una caída en un autobús. Todo sucedió al bajar por la rampa, que tenía un pequeño desperfecto y se inclinó bastante más de lo habitual provocando la caída.

A consecuencia de la caída la viajera recibió una sutura de siete puntos en uno de sus dedos de la mano, además de un cuadro clínico de vómitos, mareos y molestias en diversas partes del cuerpo. Igualmente la socia sufrió importantes daños materiales al rompérsele las gafas.

La indemnización no resultó en ningún caso fácil, y demuestra que los usuarios pueden obtener más de lo que las empresas ofrecen. Tras su reclamación, la empresa de transportes de Huelva sólo le facilitó un número de póliza de accidente y le indicó la clínica en la que debía realizarse la revisión tras el accidente. La aseguradora le informó de que la póliza únicamente cubría 90 días de curaciones.

Descontenta con la respuesta de la empresa municipal, la viajera acudió a los servicios de FACUA, que inició una labor de mediación con la compañía de autobuses solicitándole una cobertura más amplia del siniestro, no sólo de la caída sino también por la rotura de las gafas, lo que ha permitido la indemnización de 1.710 euros.

