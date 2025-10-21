Crece la venta de viviendas okupadas en España: más de 23.000 registradas en 2025

NOTICIA de de Javi Navarro

Un reciente estudio elaborado por idealista revela que el número de viviendas okupadas a la venta en España supera las 23.000, lo que representa aproximadamente el 3% del total de inmuebles disponibles en el mercado —una cifra que marca una preocupante tendencia en el sector inmobiliario español—. Durante el tercer trimestre de 2025, se registraron 23.010 viviendas en esta situación, según datos proporcionados por la plataforma.

Francisco Iñareta, portavoz de idealista, destaca que “a pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante”. Esta situación genera un impacto emocional y financiero considerable para muchos propietarios. Además, advierte que estas ventas se efectúan, en demasiados casos, “a precios que rondan el 50% del valor real de las propiedades”.

Ciudades más afectadas por la okupación

La demografía de viviendas okupadas cambia según las ciudades. Girona destaca como la capital con el porcentaje más elevado, donde el 8,9% de las viviendas a la venta están ocupadas. A Girona le siguen Tarragona (8,8%) y Sevilla (8,4%) —ciudades donde el fenómeno de la okupación ha adquirido una notable presencia—. Almería y Murcia también presentan cifras elevadas con un 6,4% y un 6,3%, respectivamente.

Por el contrario, Soria emerge como la única capital española sin viviendas okupadas a la venta. En otras capitales como León, la incidencia es mínima, con solo un 0,2% de la oferta en esta situación.

Viviendas okupadas por provincias

En términos de provincias, Barcelona tiene el mayor porcentaje de viviendas okupadas en relación con su mercado de venta, alcanzando un 7,9%. Le siguen Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%) y Huelva (5,1%). A nivel general, la tasa en Madrid es del 2,7%. Por el lado opuesto, Soria vuelve a aparecer como la provincia con menor incidencia, con solo un 0,1% de viviendas ocupadas.

Mercados más afectados y total de viviendas

En las principales ciudades, Barcelona se posiciona como la más afectada, con 855 viviendas okupadas en venta, seguida de Madrid con 776 y Sevilla con 558. Juntas, estas capitales concentran un 69% del total de las viviendas okupadas en venta.

Entre otras ciudades relevantes, la situación es la siguiente:

Murcia: 427 viviendas okupadas

Málaga: 304 viviendas okupadas

Valencia: 200 viviendas okupadas

Palma: 184 viviendas okupadas

Almería: 158 viviendas okupadas

En cuanto al total de provincias, Barcelona también ocupa el primer lugar con 6.587 viviendas, seguida de Madrid (1.542), Murcia (1.395) y Alicante (1.265). Soria, en el extremo opuesto, posee solo una vivienda okupada a la venta.

Distribución autonómica de las viviendas okupadas

La distribución de viviendas okupadas también revela que el 39% de todas estas propiedades en España se encuentran en Cataluña, seguida por Andalucía con un 22% y la Comunitat Valenciana con un 11%. La Comunidad de Madrid, por su parte, contabiliza un 7% de la oferta, mientras que Murcia alcanza el 6%.

Francisco Iñareta concluye que “para revertir esta realidad son necesarias políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda”, todo un llamamiento a la acción ante un fenómeno que parece no ceder.