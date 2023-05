Ocio - Tecnología

Cuál es la tarifa móvil más barata con datos ilimitados

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Cuál es la compañía que ofrece datos ilimitados al mejor precio? Desde 12 euros al mes y por menos de 40, en esta guía puedes consultar una selección de las tarifas móviles que ofrecen las distintas compañías a un precio más barato y competitivo. De grandes compañías como Vodafone y Movistar, hasta otras más pequeñas como Yoigo y Oroc. Todas ellas tienen datos ilimitados, con conexión y velocidad 5G y también cuentan con servicio de llamadas ilimitadas nacionales. Algunas de ellas no tienen permanencia y ofrecen, además, servicios adicionales, como roaming en la Unión Europea y Estados Unidos.

Las mejores tarifas móviles con datos ilimitados

Las tarifas de móviles que pueden constatarse a las puertas del verano en 2023 a un precio más barato, con datos ilimitados, son las siguientes:

Tarifa en OROC por 12 euros al mes

La compañía telefónica OROC ofrece un servicio de tarifa móvil con datos ilimitados durante 5 meses por 12 euros al mes. Es la oferta más barata en la actualidad que permite a los clientes disfrutar de conexión a internet de forma ilimitada, así como llamadas sin fin, pro tan solo 12 euros al mes. Aunque es una oferta que está limitada a 5 meses y, a partir de este momento, la conexión a internet queda reducida a 70 gigas.

Puedes consultar más detalles de la oferta desde aquí.

Tarifa datos ilimitados de Euskaltel por 16 euros

Euskaltel ofrece también una de las ofertas más competitivas del mercado. En concreto, cuenta con un plan de datos móviles ilimitados, para navegar sin límites por un precio de 16 euros al mes en oferta durante los primeros tres meses de contrato. Una vez finalice el periodo de promoción, el precio es de 32 euros al mes.

Además de gigas ilimitados en el teléfono, el servicio no tiene contrato de permanencia y las líneas adicionales de móvil pueden contratarse a mitad de precio. También se incluyen llamadas ilimitadas y servicio de roaming en Europa y Estados Unidos. Puedes consultar todos los detalles de esta oferta desde aquí.

Tarifa de datos ilimitados por 20 euros en Yoigo

El plan sinfín gigas infinitos de Yoigo cuesta 20 euros al mes en promoción durante los tres primeros meses. Es una de las ofertas que ofrece conexión a internet de manera ilimitada con máxima velocidad hasta 5 gigas y sin permanencia. El envío de la tarjeta SIM es gratis, tiene llamadas gratis 24 horas a fijos y móviles nacionales y roaming gratis en la Unión Europea. Una vez finalice la promoción, el precio asciende a 35 euros al mes.

Puedes consultar más detalles acerca de esta tarifa desde aquí.

Tarifa de Xenet por 21 euros al mes

Xenet es otra de las operadoras de telefonía que ofrece una de las tarifas más baratas con conexión a internet de forma ilimitada. En concreto, el plan móvil ofrece por 21 euros al mes la conexión ilimitada de datos, así como llamadas y minutos sin límites. Puedes conocer todos los detalles desde aquí.

Tarifa de Vodafone por 24 euros al mes

La tarifa de móvil ilimitada Básica de Vodafone tiene un precio de 27 euros al mes, con condición de un año de permanencia. Es una de las tarifas más baratas que ofrece conexión a internet ilimitada y que, en el caso de contratarse por internet, a través de la web de la compañía, permite a los clientes un ahorro de 36 euros al año. En la cuota mensual el precio baja 3 euros y permite a los clientes contratar la tarifa por 24 euros al mes.

Entre otros servicios, incluye el roaming por Europa, Estados Unidos y Reino Unido. También ofrece servicio y cobertura de conexión con velocidad alta y datos y minutos ilimitados. Cuenta con conexión de red 5G a alta velocidad, con 10 Mbps de bajada y de subida. Puedes consultar más detalles desde aquí.

Tarifa ilimitada de Digi por 25 euros

La compañía telefónica de Digi ofrece a los usuarios una tarifa por 25 euros al mes que incluye gigas y llamadas ilimitadas. El plan, que tiene el nombre de ilimiTODO, permite además de disfrutar de conexión total a internet sin restricciones, de llamar todos los minutos que quieras sin coste adicional, incluidos algunos destinos internacionales.

Puedes consultar más detalles de esta tarifa desde aquí.

Tarifa con datos ilimitados en Movistar por 41 euros

Movistar cuenta con el plan contrato ilimitado Plus que ofrece tanto conexión a internet como llamadas ilimitadas, para que los usuarios puedan disfrutar de la máxima velocidad y experiencia de navegación con velocidad ultrarrápida a 5 gigas. El contrato no tiene permanencia y el precio a pagar es 41,95 euros al mes. Además, con la tarifa se incluye Movistar Plus+ Lite, para contenidos de televisión.

También incluye servicio de Roaming en la Unión Europea y llamadas ilimitadas a fijos y móviles, así como el envío de mensajes de texto ilimitados. Puedes consultar más detalles de esta oferta desde aquí.

