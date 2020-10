¿Cuándo caducan mis neumáticos? Guía para comprobarlo

Coches

¿Los neumáticos caducan? Las ruedas de los vehículos no tienen una fecha de caducidad exacta que indique el fin de su vida útil, pero sí que hay una serie de indicadores clave que evidencian el desgaste de los neumáticos y por tanto es momento de cambiarlos.

Los neumáticos de los vehículos son una de las partes más importantes a la hora de garantizar la seguridad vial, por eso es imprescindible tener las ruedas en buen estado.

A continuación te dejamos una guía para que puedas saber cuál es el estado de los neumáticos, la fecha en la que han sido fabricados y los indicadores principales de desgaste de las ruedas.

Fecha de fabricación de los neumáticos

Hay mucha confusión entre la fecha de fabricación de un neumático y la fecha de caducidad. Para empezar, hay que saber que no hay una fecha exacta que determine el fin de la vida útil de los neumáticos, es decir, que no hay una fecha en la que las ruedas caduquen. El fin de la vida útil de un neumático la van a marcar otra serie de indicadores que se explican de forma posterior.

Primero hay que explicar qué es la fecha de fabricación de un neumático y cómo saber cuál es la fecha en la que se han fabricado tus neumáticos.

Código DOT

La fecha de fabricación o código DOT (Department of transportation) son cuatro dígitos que aparecen en la goma del neumático, en el flanco. Estos cuatro dígitos indican tanto la semana como el año de fabricación de los neumáticos.

Ejemplo: Una rueda que en el flanco tenga grabados estos números: 2208, tal y como aparece en la siguiente imagen, indica que la cubierta de esta rueda se ha fabricado la semana 22 de 2008.



Con esta pequeña comprobación podremos saber cuándo se han fabricado los neumáticos que nos ponen en el taller.

Por tanto, como se acaba de explicar, el código de fabricación no es la fecha de caducidad del neumático.

¿Cuándo empieza la vida útil del neumático?

Tampoco es lo mismo la fecha de fabricación del neumático y el inicio de su vida útil. La fecha de fabricación es el momento en el que se fabrica la rueda y el inicio de su vida útil comienza cuando la rueda se instala en el vehículo.

Por tanto la fecha de fabricación del vehículo no tiene por qué indicar la fecha de inicio de su vida útil. Esto es así porque un neumático ha podido fabricarse en una fecha concreta pero hasta pasado un periodo breve de tiempo no se ha instalado en ningún vehículo.

Así que la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que la vida útil de los neumáticos comienza cuando se instalan en nuestro coche, no cuando se fabrican.

No es lo normal, pero puede suceder que si los neumáticos no se han guardado en buenas condiciones desde la fecha de fabricación hasta que se procede a instalar en un vehículo o si ha transcurrido demasiado tiempo desde su fabricación hasta que van a instalarse, lo más seguro es que hayan perdido calidad y se hayan empezado a deteriorar.

¿Cuándo cambiar los neumáticos?

Una vez el neumático se instala en el vehículo, se recomienda que a los cinco años de rodaje se lleve a una revisión para comprobar a fondo su estado. Una vez alcance estos cinco años, se recomienda además hacerle revisiones anuales al neumático.

Además, independientemente del momento en el que se instalan los neumáticos en un vehículo, se recomienda que una vez alcanzados los 10 años desde la fecha de fabricación del neumático, se cambien y se sustituyan por otros.

Se pueden considerar estos dos parámetros como reglas generales, aunque hay situaciones concretas en las que hay que cambiar los neumáticos antes. En el siguiente apartado se detallan los indicadores de que un neumático está desgastado y que ha llegado el momento de cambiarlo.

Tampoco hay un número de kilómetros establecidos para la vida útil de todos los neumáticos puesto que dependen de factores externos como la forma de conducción, la temperatura de la zona o el estado de la carretera.

Por tanto detectar el fin de la vida de unos neumáticos no es algo estándar. Va a depender sobre todo del estado de los neumáticos más que de fechas concretas.

Indicadores neumático desgastado

Un neumático desgastado, viejo o con mala presión puede ser causa directa de averías o accidentes. Es fundamental mantener los neumáticos en buen estado porque son la pieza que mantiene al vehículo en contacto con el suelo y por tanto son los encargados de evitar deslizamientos en carretera y asegurar la sujeción.

Algunos de los indicadores más comunes que evidencian que un neumático está desgastado son:

Dibujos del neumático. El grosor mínimo que deben tener los dibujos de los neumáticos está regulado por el Reglamento General de Vehículos. El tamaño estándar del groso del dibujo se recomienda que esté en los 3 milímetros mientras que si un neumático tiene menos de 1,6 milímetros de grosor en los dibujos, tiene que cambiarlos de forma inmediata.

Por tanto los parámetros establecidos en el apartado anterior carecen de validez si por ejemplo a los 3 años un vehículo tiene menos de 1,6 de grosor en las líneas del neumático.

Si detectas la aparición de grietas, es un signo evidente de que tienes que cambiar los neumáticos. Si se empieza a deteriorar la parte exterior y comienzas a ver algunas grietas, ha llegado el momento de comprar unos nuevos.

Si notas que a la hora de frenar no responde como debería o si no te agarra bien al asfalto en rotondas o curvas, ve al taller a pasarles la revisión.

Todos estos factores también dependen del tipo de neumáticos que tengas instalados en el vehículo.

Cómo hacer un buen mantenimiento de las ruedas

Un buen mantenimiento de las ruedas garantiza nuestra seguridad y la de los demás. Por eso es imprescindible antes de que realices ningún viaje o trayecto largo, además de hacerlo de forma periódica, las siguientes comprobaciones:

Comprobar la presión del aire según las indicaciones del fabricante. Es recomendable que se compruebe todos los meses por seguridad.

Comprobar el desgaste de los dibujos. Ya se ha explicado las medidas estándar que deben de tener para garantizar una conducción segura.

Que no tengan grietas puesto que es un signo de que hay que cambiar inmediatamente el neumático.

Si detectas fallos a la hora de frenar o notas que las ruedas no agarran bien en las curvas, es momento de acudir al taller para comprobar cualquier fallo antes de sufrir un accidente o avería.

Cómo almacenar los neumáticos

Los neumáticos tienen que almacenarse y guardarse en lugares con una serie de condiciones concretas para evitar su deterioro. Si tienes neumáticos guardados en casa, asegúrate que cumplen estas condiciones:

Los neumáticos no deben estar expuestos al sol

No deben colocarse en posición vertical

Es mejor que no estén expuestos a cambios bruscos de temperatura

Que el lugar donde estén guardados sea seco y esté limpio

Evitar que esté en contacto de superficies grasas

Si tienes varios amontonados en casa, no los dejes mucho tiempo en la misma posición porque se deforman

