Cuándo cambiar la batería del iPhone y precios por modelos

La batería de los iPhone es un tema que obsesiona a sus usuarios. Si notas que tu iPhone ya no tiene la misma autonomía que hace unos meses, que va lento o se calienta demasiado, es probable que sea el momento de cambiar la batería. Pero, ¿cómo sabemos a ciencia cierta si toca o no cambiarla? El servicio técnico de Apple da una serie de recomendaciones para conocer el estado de salud real de la batería del iPhone, que también puedes consultar desde los ajustes del móvil.

Si estás pensando en tener un móvil de la marca Apple, aquí te contamos cuál es el mejor iPhone calidad precio según las especificaciones técnicas que más te convengan, como puede ser la duración de la batería para no tener que cambiarla pronto o verte obligado a usar un power bank para iPhone.

Cómo saber la salud de la batería del iPhone

Para consultar la salud de la batería del iPhone hay que seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, debes ir a los ajustes del móvil .

. Cuando estés dentro, tienes que bajar hasta el apartado de ‘Batería’ y pulsar sobre él.

y pulsar sobre él. Dentro del menú de la batería, aparecerá una pestaña llamada ‘Salud y carga de la batería’ . Pulsa ahí.

. Pulsa ahí. Finalmente, te aparecerá el porcentaje de la salud de la batería.

¿Has seguido los pasos y no te aparece la opción de ‘Salud de la batería’? Esto se puede deber a que la batería que tiene tu iPhone no sea original de Apple. Si compraste el móvil de segunda mano o reacondicionado, es posible que el anterior dueño haya cambiado la batería por una que no es oficial de Apple.

Síntomas para cambiar la batería

Una vez consultada la salud que tiene la batería, es el momento de decidir si conviene cambiarla o no. En las imágenes anteriores, se puede observar que el dispositivo tiene un 78 % de salud de la batería. ¿Esto es bueno o malo?

Según el servicio técnico oficial de Apple, recomiendan cambiar la batería del móvil cuando la salud de la batería esté por debajo del 80 %. Es decir, normalmente sucede al cabo de dos años desde la compra del iPhone, aunque depende del uso que se le haya dado.

Ojo, no hay que confundir el porcentaje de la salud de la batería con el porcentaje de carga de la batería, son dos cosas distintas. Aquí estamos haciendo referencia en todo momento a la vida útil que tiene la batería del dispositivo.

Por lo tanto, si tu iPhone tiene un porcentaje de salud de batería inferior a 80 %, es el momento de cambiarla, sobre todo porque es probable que empieces a notar los siguientes síntomas:

Las aplicaciones del dispositivo se abren un poco más lento

En los días de calor, la batería dura menos de lo habitual

El volumen del altavoz disminuye

La batería se calienta con facilidad

Dónde cambiar la batería del iPhone y su precio

El servicio técnico de Apple ofrece el remplazo de la batería. En el caso de que el deterioro de la batería no se haya producido por un uso normal del móvil, la garantía no lo cubrirá.

Hay varias formas de que el servicio técnico de Apple te cambie la batería. Puedes programar una cita con un proveedor de servicios autorizado por Apple o, en la Apple Store más cercana, enviar el dispositivo por correo hasta el taller de Apple o contactar con un asesor del soporte técnico de Apple para que te recomiende qué hacer.

Precio

Si la garantía no te cubre el cambio o no tienes contratado el seguro AppleCare +, tendrás que abonar una tarifa que dependerá del modelo de iPhone.

En la página web del servicio técnico de Apple hay un buscador que te dice el precio exacto por el cambio de batería de tu iPhone según el modelo. El precio ascenderá cuanto más nuevo sea el dispositivo. Aquí tienes el detalle de precios por modelos de iPhone:

Cualquier modelo de iPhone SE, el iPhone 7, el iPhone 7 Plus, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus cuesta 79 euros.

Los modelos que van desde el iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 y hasta el iPhone 13 tienen un coste de 99 euros el cambio de batería.

El iPhone 14 y todos sus modelos cuesta 119 euros cambiar la batería por ser el último modelo del mercado.

