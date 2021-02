Coches

Eléctricos

Cuánto cuesta recorrer 100 kilómetros con un coche eléctrico

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Cuánto cuesta cargar un coche eléctrico? Si te estás preguntando cuánto cuesta recargar la batería de un vehículo eléctrico en euros para saber si va a ser más barato que echarle gasolina o diésel a tu coche actual, a continuación te explicamos con algunos ejemplos cuánto cuesta cargar estos coches en un punto de recarga pública para un recorrido de 100 kilómetros.

Además, si no te atreves a lanzarte a comprar un coche eléctrico por miedo a quedarte sin batería o a no saber dónde cargarlo, en este artículo te lo explicamos todo con detalle.

Cuánto cuesta cargar un coche eléctrico

Lo primero que hay que saber es que no hay un precio fijo del kilovatio ni en los puntos de recarga públicos ni en los hogares. Las tarifas van a variar enormemente en función de la potencia que tengamos contratada en nuestra vivienda en caso de tener un punto de recarga instalado o del precio al que esté el kilovatio en el punto de recarga en el que nos paremos a repostar.

Aunque no hay un precio fijo del kilovatio en los puntos de recarga de coches instalados por el país, el precio medio en todas ellas oscila entre 30 y 70 céntimos el kilovatio.

Para calcular cuánto va a costar recorrer 100 kilómetros con tu coche eléctrico, además de saber el precio del kilovatio en cada uno de los puntos de recarga, tienes que tener en cuenta el consumo medio de tu coche. Los hay más eficientes, que consumen unos 13 kilovatios por cada 100 kilómetros y los que más consumen que llegan a los 20 kilovatios por cada 100 km.

En un vehículo eficiente que gaste una media de 14 kilovatios por cada 100 kilómetros, los precios de recarga serían los siguientes:

14 kilovatios por 0,40 céntimos el kWh es igual a 5,6 euros cada 100 km de carga.

14 kilovatios por 0,70 céntimos el kWh es igual a 9,8 euros 100 kilómetros de carga.

En el otro extremo, un vehículo que consuma una media de 20 kilovatios por cada 100 kilómetros, los costes de recarga son los siguientes:

20 kilovatios por 0,40 céntimos el kWh es igual a 8 euros por cada 100 kilómetros.

20 kilovatios por 0,70 céntimos el kWh es igual a 14 euros por cada 100 kilómetros.

Estos ejemplos son en los supuestos de cargar el vehículo en un punto de recarga público. En caso de tener un punto en casa instalado, podrás beneficiarte de las tarifas más económicas que tengas contratada en la tarifa de luz y que repostar te salga más barato. Eso sí, tendrás que hacer un desembolso inicial más grande para poner la instalación en tu vivienda.

Cómo gestionar la autonomía

Para saber gestionar la autonomía de un vehículo eléctrico tenemos que tener claro qué uso vamos a darle y la clave para no agobiarte por la batería es la planificación. A rasgos generales, podemos distinguir dos tipos de recarga si tienes un coche eléctrico:

Recargas cortas y rápidas varias veces por semana.

Una recarga larga y completa la semana.

Dónde cargarlo

Existen dos posibilidades a la hora de cargar un coche eléctrico, hacerlo en una estación pública de recarga, o cargarlo en tu vivienda.

En tu vivienda

Si tienes un garaje en tu vivienda y posibilidad de instalarte un punto de recarga, tendrás todas las facilidades del mundo para cargarlo en el momento que prefieras y sin preocuparte en ningún momento por la autonomía.

Sin embargo, muchas personas no tienen esta posibilidad, por tanto, vamos a explicar cómo sacarle el mayor partido a la batería y las diferentes formas de carga que puedes hacerle a tu vehículo para que puedas usar tu coche eléctrico con tranquilidad sin agobiarte por la autonomía de la batería.

Punto de recarga público

En España hay un total de 8.545 puntos de recarga de acceso público según los datos del informe elaborado por ANFAC en el último trimestre de 2020.

Del total de los puntos de recarga, 7.738 permiten hasta 22 kilovatios de potencia y el tiempo de carga oscila entre 3 y 19 horas.

286 puntos permiten una potencia de entre 22 y 50 kilovatios y el tiempo de carga es entre 1 hora y 20 y 3 horas.

470 de los puntos permiten una potencia de entre 50 y 150 kilovatios y el tiempo de carga es de entre 27 y 40 minutos.

Por último, 38 puntos permiten potencias de al menos 250 kilovatios y el tiempo de carga es entre 10 y 15 minutos.

Antes de cargar

Antes de buscar puntos de recarga donde puedas cargar la batería de tu coche tienes que asegurarte de que ese punto va a ser válido y compatible con tu coche. Para saber si tu coche es compatible tienes que saber qué potencia admite tu vehículo y la potencia que admite el punto de recarga.

¿En qué puntos puedo cargar mi coche?

Encontramos distintos puntos de recarga en función, como hemos detallado, al tipo de carga y potencia que admite el cargador. A la hora de cargar la batería tenemos que tener en cuenta dos factores:

La potencia que emite el poste, es decir, la energía que puede suministrar la red a la que enchufamos el coche y que oscila entre aquellos que permiten una potencia máxima de 22 kilovatios y los que permiten potencias de más de 250 kilovatios.

La capacidad que puede admitir tu coche en cuanto a potencia.

Estos dos factores van a determinar la rapidez o velocidad a la que vamos a poder cargar nuestro vehículo, que oscila entre apenas media hora y varias horas. Hay un tercer aspecto que interviene en el proceso y es el conector con el que enchufamos el coche a la red.

Los enchufes

Existen diferentes tipos de enchufes que van a influir en la velocidad de carga de un coche eléctrico:

El normal es el tipo Schuko que es un enchufe como los que tenemos en casa, pero la carga es más lenta.

Otros más rápidos son el Mennekes que nos va a servir en la mayoría de postes públicos.

Hay algunos puntos de carga rápida continua que requieren un enchufe llamado CCS.

Tipos de cargas

En función a la potencia que admite el punto de recarga y de la potencia que admite el vehículo podemos distinguir hasta cinco tipos de carga:

Carga lenta que tiene una duración de más de 10 horas y se carga en puntos que admiten como máximo 3,6 kilovatios. Estas situaciones suelen encontrarse en los puntos de viviendas.

Carga normal, que tiene una duración de entre 6 y 9 horas y que admite potencias de entre 3,6 y 7,4 kilovatios.

Carga semi rápida que dura entre hora y media y 3 horas con potencias de 11 hasta 22 kilovatios.

Carga rápida que puede durar en torno a una hora con potencias de más de 50 kilovatios.

Carga súper rápida con potencias permitidas de 150 kilovatios.

Cuándo cargar la batería

Hacer un buen uso de la batería es fundamental para no estropearla o deteriorarla antes de tiempo. Por este motivo se recomienda que la batería nunca se descargue por completo y que tampoco abuses de tenerla siempre al 100%. La regla óptima para mantener la batería en buen estado es que la tengamos entre el 20 o 30% y el 80%.

