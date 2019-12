Curiosidades del sorteo de lotería de Navidad

Ocio - Tecnología

Es una tradición que el 22 de diciembre los españoles estén pendientes del sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional a través de las televisiones o las radios; pero, ¿conoces los detalles del sorteo? ¿Sabes cuantos elementos diferentes se encuentran en el escenario? ¿De qué están hechas las bolas? Contestamos a estas y otras preguntas para que seas un experto en el sorteo de Navidad.

El sorteo de Navidad se venía celebrando desde el año 1963 en el salón de Loterías de Guzmán el Bueno, pero desde el año 2010 se celebra en el Palacio de Congresos de Madrid. El escenario es diferente, pero los grandes premios seguirán siendo los protagonistas de la jornada.

Unos premios que saldrán de las bolas de los bombos. Concretamente, hay dos tipos de bolas diferentes, 100.000 correspondientes a los números (del 0 al 100.000) y 1.787 correspondientes a los premios. Todas ellas están fabricadas en madera de boj, pesan 3 gramos y tienen un tamaño de 18,8 mm., y todas llevan grabados los números y/o letras con láser. El día 21 de diciembre se hace el recuento de bolas y se ordenan en las liras, que son unos expositores donde se colocan las bolas. En total hay 170 liras, cada una de las cuales contiene 500 bolas. Todas las liras se cuelgan en el paraguas.

El día del sorteo, los asistentes pueden pedir la comprobación de sus números, si así lo desean. Minutos antes del comienzo del sorteo de Navidad las bolas se vierten en la tolva, un recipiente transparente que permite trasladarlas desde las liras hasta los bombos. Las bolas de los premios estarán dentro del bombo pequeño, y las de los premios dentro del bombo grande. Este momento levanta grandes aplausos entre los asistentes ya que quedan pocos minutos para el comienzo del sorteo.

El sorteo comienza cuando la primera bola desciende por la trompeta, y cae a la copa, (por un lado, la bola de números, y ,por otro, la de premios) donde la cogerán los niños de San Ildefonso para cantarlas. Según van apareciendo las bolas de premios y números se van colocando en los popularmente conocidos como alambres. Dichos alambres son unos elementos llamados tablas que contienen, cada una, 200 bolas de cada clase, distribuidas en 10 alambres que contienen cada uno, a su vez, 20 bolas de premios y 20 de números.

Sorteo bicentenario

Continuando con el repaso a las curiosidades más llamativas de un sorteo bicentenario, porque el sorteo de Navidad se remonta al 18 de diciembre de 1812, fecha en la que se celebró por primera vez el sorteo en fechas próximas a la Navidad. Sin embargo, no fue hasta 1892 cuando los décimos de Lotería y el programa de premios del sorteo llevan la denominación de «Sorteo de Navidad». En aquella ocasión se celebró un 23 de diciembre.

De aquella época, curiosamente, se sabe que el primer Gordo, que tenía un premio de 8.000 pesos fuertes, cayó en Cádiz al número 03.604. El precio del billete era entonces de 40 reales. El sorteo de Navidad del año siguiente tuvo como número de la suerte el 08.553, y no se sabe con certeza en qué población tocó, aunque se cree que tal vez fuese también en Cádiz.

En el año 1837 hubo dos ‘Gordos’, ya que ese año se repartieron dos primeros premios que fueron a parar a Jerez de la Frontera (Cádiz) y Badajoz, y los números fueron el 10.998 y 03.616. Fue a partir de 1839 cuando el popular sorteo se empieza a celebrar regularmente. A mediados del siglo XIX ya se había convertido en el sorteo más importante del año, según relata Roberto Garvía en el libro ‘Historia ilustrada de las Loterías en España’.

La Lotería de Navidad se convirtió en todo un acontecimiento social y popular, como puede verse en las páginas de la siguiente información publicada en 1907 con motivo del Gordo que cayó en Barcelona. Las imágenes de la época muestra la expectación que levantaba entonces el sorteo.

Si el siglo XIX marca los comienzos de la Lotería de Navidad, el siglo XX supuso su evolución. Van aumentando progresivamente los premios, adaptándose a los nuevos tiempos, y el sorteo de Navidad es toda una tradición española. Un sorteo que no ha dejado de celebrarse ni un sólo año desde 1812. Tal es así, que en 1938, y debido a la Guerra Civil, se celebraron dos sorteos, uno en Burgos y otro en Barcelona.

A mediados del siglo XX, sobre todo a partir de 1960, comienzan a aumentar progresivamente las series y los billetes por serie; y, por ende, aumentan los premios y los precios de los billetes. Hasta llegar al sorteo de Navidad de este año, que repartirá más dos mil trescientos veinte millones quinientos mil euros (2.320.500.000€) en premios el próximo 22 de diciembre. El sorteo de este año tendrá algo en común con aquel primero, de 1812, y con todos sus predecesores: hará feliz a mucha gente repartiendo fortuna con sus premios.

