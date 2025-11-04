David Lucas, secretario de Estado de Vivienda: “Rehabilitaremos 1.377.000 viviendas para 2030”

NOTICIA de de Javi Navarro

España está en camino de cumplir con los objetivos europeos de rehabilitación de viviendas, con un compromiso claro de rehabilitar 1.377.000 viviendas para 2030, según ha declarado el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Durante la tercera edición de Rehavita, un foro organizado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), expertos y autoridades en materias de vivienda y descarbonización han resaltado la importancia de la colaboración público-privada para alcanzar este ambicioso objetivo.

“Vamos a cumplir los ratios exigidos por Europa. El objetivo para 2030 es alcanzar 1.377.000 viviendas rehabilitadas”, afirmó Lucas, quien también destacó la complejidad urbanística de España, donde la mayoría de las viviendas son de altura, lo que dificulta la cooperación entre vecinos para abordar la rehabilitación de conjuntos habitacionales.

Manuel Illueca, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), enfatizó la necesidad urgente de intervenciones en el sector del alquiler, donde “tenemos un fallo de mercado focalizado en el mercado del alquiler”. Illueca expuso que se han asignado más de 40 millones de euros en el ICO, permitiendo la rehabilitación de más de 5.000 viviendas. “Es fundamental actuar por el lado de la oferta y el alquiler social. Es algo que el país necesita”, resaltó.

En esta jornada también se discutieron las nuevas tendencias de descarbonización en el parque de viviendas. Desde la Embajada de Dinamarca en España, Patricia Álvarez expuso el modelo danés, donde la planificación energética —en colaboración con los ayuntamientos— se realiza mediante redes térmicas que conectan bloques de edificios. Asimismo, Cecilia Hugony, vicepresidenta de Tecnología e Innovación de ANCE, mencionó la importancia de involucrar a los vecinos desde el principio en los proyectos de rehabilitación.

El evento reunió a cerca de 150 profesionales, quienes participaron en mesas de diálogo que abordaron la rehabilitación socioeconómica y la necesidad de digitalizar el sector para mejorar su eficiencia. Según Maite Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, “los beneficios de la rehabilitación son claros: desde el punto de vista de la salud, evitar 96.000 enfermedades, ahorros en costes sanitarios de 370 euros por vivienda”.

Miriam Peón, directora general de la Oficina del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, anunció que “Madrid va a servir de prueba piloto para traducir el Plan del Ministerio de Vivienda”, incluyendo la creación de un observatorio activo de ciudad que medirá diferentes indicadores para mejorar la calidad de vida urbana.

Finalmente, Pedro Megre, CEO de UCI, cerró el evento afirmando que “la rehabilitación debe tener un propósito humano” y que “es importante que tengamos un propósito compartido entre administraciones públicas y empresas privadas”.

La jornada concluyó con reflexiones sobre cómo la rehabilitación no solo es un acto de sostenibilidad, sino también de justicia social y mejora en el bienestar de los ciudadanos.