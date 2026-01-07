De Europa del Este a Marruecos: los destinos baratos que despegan en 2026

NOTICIA de de Javi Navarro

Al cerrar el año, comienza uno nuevo y, con él, el momento de empezar a planear las escapadas de 2026. Para inspirar los viajes de Año Nuevo, Ryanair, la aerolínea número uno de Europa, ha revelado sus cinco principales destinos dentro de su red de más de 235 ciudades, que están concentrando el mayor interés de los pasajeros de cara a 2026. La selección combina escapadas urbanas, destinos costeros y capitales culturales, todas ellas con un fuerte refuerzo de rutas y capacidad por parte de la compañía aérea. Estos son sus 5 destinos estrella para viajar en 2026:

Bratislava (Eslovaquia)

Bratislava se está convirtiendo rápidamente en uno de los destinos de escapada urbana más atractivos de Europa, gracias a una combinación de historia, tamaño manejable y ambiente moderno. Conocida por su casco antiguo medieval y por las vistas que ofrece sobre el Danubio, la ciudad será más accesible que nunca en el verano de 2026, cuando Ryanair operará 33 rutas, incrementando la capacidad en un 70 %.

Entre sus imprescindibles destacan el Castillo de Bratislava, situado en lo alto de una colina y convertido en uno de los mejores miradores de la ciudad, y el casco antiguo (Staré Mesto), un entramado de calles empedradas, plazas históricas y edificios emblemáticos que se recorre cómodamente a pie.

Tirana (Albania)

La vibrante capital albanesa se consolida como uno de los destinos emergentes del sureste de Europa. Tirana ofrece una experiencia urbana marcada por calles coloridas, cafés animados y un entorno montañoso muy cercano, además de una mezcla singular de arquitectura otomana, italiana y contemporánea.

La Plaza Skanderbeg, auténtico centro neurálgico de la ciudad, es el mejor punto de partida para conocer Tirana, mientras que Bunk’Art, un museo ubicado en un antiguo búnker de la era comunista, se ha convertido en una de las visitas más impactantes para entender la historia reciente del país. En abril de 2026, Ryanair abrirá en Tirana una nueva base con tres aviones, desde la que operará 450 vuelos semanales en 33 rutas.

Pescara (Italia)

Italia sigue siendo uno de los grandes valores seguros para los viajeros europeos y Pescara es una de sus joyas menos masificadas. Situada en la costa del Adriático, Pescara es conocida por sus largas playas urbanas, su ambiente relajado y por ser la ciudad natal del poeta Gabriele D’Annunzio.

Entre las visitas más recomendables se encuentran las playas de Pescara, ideales para combinar descanso y gastronomía local, y la Casa Natale de Gabriele D’Annunzio, hoy convertida en museo. El verano de 2026 se presenta como un momento especialmente propicio para descubrir la ciudad, con Ryanair operando 21 rutas y cientos de vuelos durante la temporada alta.

Rabat (Marruecos)

La capital marroquí se prepara para un impulso notable en 2026 con la apertura, en abril, de una nueva base de Ryanair con dos aviones, lo que elevará su programación hasta 20 rutas que conectarán Rabat con varias grandes ciudades europeas.

Rabat destaca por ofrecer una mezcla equilibrada de tradición y modernidad. La Kasbah de los Udayas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los enclaves más fotografiados de la ciudad, mientras que la Torre Hassan, junto al Mausoleo de Mohammed V, representa uno de los símbolos históricos más reconocibles del país.

Gdańsk (Polonia)

La joya del Báltico polaco también figura entre los destinos con mayor proyección para 2026. Gdańsk contará con un programa récord de 43 rutas de Ryanair, consolidándose como una de las puertas de entrada más accesibles al norte de Europa.

Su casco antiguo, cuidadosamente reconstruido y lleno de fachadas coloridas, es una de las visitas imprescindibles, al igual que el Museo de la Segunda Guerra Mundial, uno de los centros culturales más completos de Europa para comprender la historia contemporánea del continente. Cultura, paseo marítimo y una oferta urbana en crecimiento convierten a Gdańsk en una opción cada vez más atractiva para escapadas asequibles.