Smartphones Descubre cómo conducir y contestar un WhatsApp de forma segura

¿Contestar un WhatsApp mientras conduces sin poner en peligro a nadie? Sí, es posible con los asistentes de smartphones de Google y Siri.

El asistente de Google y Siri pueden leer en voz alta tus mensajes de WhatsApp mientras conduces o realizas otras tareas sin tener que tocar el teléfono. Con esta nueva funcionalidad podrás conducir y escuchar o contestar los mensajes de WahtsApp de una forma segura sin poner en peligro tu propia seguridad y la de los demás.

Además de la funcionalidad de estos asistentes hay una nueva aplicación que se llama Myfreehands que permite escuchar y contestar WhatsApp mientras conduces sin tener que tocar el teléfono ni distraerte.

Siri o el asistente de Google

Con Siri o el asistente de Google puedes escuchar los mensajes de WhatsApp y responderlos sin tener que tocar el teléfono móvil. Podrás utilizar estos sistemas tanto en el coche mientras conduces, como si estás en casa cocinando o tienes las manos manchadas.

Tanto Siri como Google Assistant leen tus mensajes de WhatsApp que estén marcados como ‘no leídos’ siempre que se lo pidas.

Si es la primera vez, ambos asistentes van a pedirte acceder a tus datos de WhatsApp para poder ofrecerte esa información.

En el caso de Siri hay que decirle lo siguiente: Oye Siri, lee mis mensajes de WhatsApp .

. En el caso de Google bastará con decirle: Google, lee mis mensajes de WhatsApp.

Los dos asistentes leen los mensajes en alto y también permiten responder a estos mensajes con tu voz.

Después de terminar de leerlo el asistente te preguntará si quieres responder al mensaje. En caso de querer hacerlo, debes contestar y darles la respuesta que quieres enviar. Los asistentes la escribirán y te preguntarán si quieres enviarla, a modo de confirmación. Si dices que sí, el mensaje se enviará sin haber tenido que tocar el teléfono.

Los mensajes los leen en voz alta, así que asegúrate primero de mirar quien hay a tu alrededor por si no quieres que se entere de tus mensajes.

Myfreehands

Myfreehands es una nueva aplicación diseñada de forma específica para poder escuchar y contestar los mensajes de WhatsApp de una forma segura. Es una aplicación que te lee en voz alta los mensajes de WhatsApp que te lleguen mientras conduces a través de los altavoces del coche.

Además tiene la funcionalidad extra de que puedes contestar a esos mensajes con tu voz utilizando el micrófono del coche y la propia aplicación MyFreeHands será la encargada de escribirlos. Una vez le digas la respuesta y la palabra ‘Enviar’ la aplicación enviará de forma automática el mensaje.

Además MyFreehands cuenta con una tercera posibilidad. El usuario puede generar una respuesta automática para que se envíe a las personas que envíen un mensaje mientras conduce. En este mensaje puede avisar a sus contactos de que está conduciendo y emplazarles a hablar más tarde con ellos.

Por tanto se trata de una aplicación que permite escuchar y responder a los mensajes que te lleguen al WhatsApp mientras conduces a través de los altavoces y el micrófono del vehículo. Algo así como una aplicación manos libres.

Myfreehands es una aplicación gratuita que de momento sólo está disponible para los móviles Android a través de la tienda de apps Google Play. Cuenta con un servicio limitado. Los usuarios que se descarguen la aplicación gratis tendrán un número limitado de mensajes diarios que pueden enviar o recibir a través de este sistema.

