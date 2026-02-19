Dormir mal, tensión alta y problemas digestivos: la factura física del estrés económico

NOTICIA de de Javi Navarro

El estrés económico ya no se queda en el bolsillo. Dormir peor, sufrir más tensión muscular, notar molestias digestivas o registrar subidas en la presión arterial son algunas de las consecuencias físicas que puede provocar la preocupación prolongada por el dinero. En un contexto en el que solo el 17% de los españoles califica como buena su salud financiera —dos puntos menos que el año anterior—, los expertos sanitarios alertan del impacto directo que esta tensión puede tener sobre el organismo.

Los primeros meses del año suelen concentrar pagos acumulados, reajustes de presupuesto y decisiones financieras complejas. Esta reorganización económica, habitual tras el cambio de calendario, coincide con una percepción creciente de vulnerabilidad económica en España. Según el Cigna Healthcare International Health Study, apenas un 17% de la población considera que su salud financiera es buena, frente al 19% del ejercicio anterior.

Este descenso se produce pese a la moderación general de la inflación. Sin embargo, muchos hogares siguen percibiendo presión en su economía diaria, especialmente por el encarecimiento de la vivienda, los alquileres, los suministros y la alimentación. Como consecuencia, una parte cada vez mayor de los ingresos se destina a cubrir necesidades básicas, reduciendo la sensación de estabilidad y seguridad económica.

El cuerpo en estado de alerta continua

La preocupación económica mantenida en el tiempo activa mecanismos fisiológicos que afectan tanto a la salud mental como física.

“Cuando la preocupación por la situación económica se mantiene en el tiempo, el cuerpo entra en un estado de tensión continua. Esto puede traducirse en dificultades para dormir, mayor cansancio, dolores musculares, problemas digestivos o alteraciones en la presión arterial. Son señales que indican que el organismo está soportando una carga extra y que, si no se aborda, puede acabar pasando factura a la salud.”, explica la Dra. Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare España.

La advertencia médica coincide con datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, que señalan que más de la mitad de la población ha experimentado algún problema relacionado con la salud mental, siendo los problemas económicos uno de los principales factores desencadenantes. También la Organización Mundial de la Salud subraya que determinadas condiciones sociales y económicas aumentan el riesgo de ansiedad, estrés o depresión.

Los efectos más habituales del estrés económico prolongado

Los expertos de Cigna Healthcare identifican varias manifestaciones frecuentes cuando la tensión financiera se mantiene en el tiempo:

Cansancio mental constante. Pensar de forma repetida en pagos, deudas o en cómo llegar a fin de mes mantiene la mente en estado de preocupación permanente. Esto dificulta la concentración, complica la toma de decisiones y aumenta la sensación de agotamiento, incluso sin esfuerzo físico relevante. Con el tiempo puede favorecer desánimo o apatía.

Pensar de forma repetida en pagos, deudas o en cómo llegar a fin de mes mantiene la mente en estado de preocupación permanente. Esto dificulta la concentración, complica la toma de decisiones y aumenta la sensación de agotamiento, incluso sin esfuerzo físico relevante. Con el tiempo puede favorecer desánimo o apatía. Dificultad para regular emociones complejas. La incertidumbre económica incrementa la irritabilidad y el nerviosismo. Es más fácil reaccionar de forma impulsiva ante situaciones cotidianas, lo que puede intensificar discusiones en el ámbito familiar, de pareja o laboral.

La incertidumbre económica incrementa la irritabilidad y el nerviosismo. Es más fácil reaccionar de forma impulsiva ante situaciones cotidianas, lo que puede intensificar discusiones en el ámbito familiar, de pareja o laboral. Alteraciones del sueño. Las preocupaciones económicas no se desconectan al final del día. Dar vueltas a la cabeza por la noche pensando en facturas o imprevistos dificulta conciliar el sueño y provoca despertares frecuentes. El descanso deja de ser reparador y aumenta el cansancio al día siguiente.

Las preocupaciones económicas no se desconectan al final del día. Dar vueltas a la cabeza por la noche pensando en facturas o imprevistos dificulta conciliar el sueño y provoca despertares frecuentes. El descanso deja de ser reparador y aumenta el cansancio al día siguiente. Mayor tensión cardiovascular. El estrés prolongado mantiene al organismo en estado de alerta casi constante, elevando la frecuencia cardiaca y favoreciendo que la presión arterial permanezca alta durante más tiempo del recomendable. A largo plazo puede incrementar el riesgo de hipertensión crónica o arritmias.

El estrés prolongado mantiene al organismo en estado de alerta casi constante, elevando la frecuencia cardiaca y favoreciendo que la presión arterial permanezca alta durante más tiempo del recomendable. A largo plazo puede incrementar el riesgo de hipertensión crónica o arritmias. Tensión muscular y cefaleas. La ansiedad sostenida se refleja en contracturas en cuello, hombros y espalda, generando dolores musculares y de cabeza recurrentes. La falta de relajación muscular efectiva contribuye a una mayor percepción de fatiga.

La ansiedad sostenida se refleja en contracturas en cuello, hombros y espalda, generando dolores musculares y de cabeza recurrentes. La falta de relajación muscular efectiva contribuye a una mayor percepción de fatiga. Alteraciones digestivas y desequilibrio del eje intestino-cerebro. La inseguridad económica puede afectar al sistema de comunicación neuroendocrina e inmunológica que regula el equilibrio del organismo. Esto se traduce en dolor abdominal, cambios en el tránsito, acidez o mayor vulnerabilidad a trastornos funcionales como el síndrome del intestino irritable.

Una preocupación que va más allá de las cifras

Las dificultades para llegar a fin de mes, la incertidumbre sobre el futuro o el miedo a imprevistos no solo afectan a la planificación económica. Impactan directamente en cómo las personas afrontan su día a día, en su descanso, en sus relaciones y en su bienestar general.

La interrelación entre finanzas personales y equilibrio emocional es cada vez más evidente. En un escenario donde la percepción de estabilidad económica sigue deteriorándose, los especialistas insisten en que identificar las señales físicas del estrés financiero es clave para evitar que la tensión prolongada termine convirtiéndose en un problema de salud mayor.