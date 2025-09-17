El 36% de los españoles se plantea cambiar de trabajo: Las razones detrás de la nueva búsqueda laboral

NOTICIA de de Javi Navarro

El 36% de los trabajadores en España tiene la intención de cambiar de empleo en el transcurso del próximo año —esto revela un creciente dinamismo en el mercado laboral—, impulsado principalmente por razones relacionadas con el salario, el equilibrio entre la vida personal y profesional, y las oportunidades de desarrollo profesional. Así lo indica el último Estudio de Recursos Humanos 2025 realizado por Personio, una plataforma especializada en la gestión de RRHH para pymes.

Por otro lado, un 3% de los profesionales ya ha encontrado una nueva oportunidad laboral y ha notificado su decisión a su actual empleador. Sin embargo, casi un 60% de los encuestados no tiene planes de cambiar de trabajo en los próximos 12 meses.

Razones para cambiar de empleo

Entre las motivaciones que están llevando a los españoles a buscar nuevos horizontes laborales se encuentran:

Mejores salarios: 36% desea un incremento en su remuneración.

Beneficios limitados: 32% considera insuficientes las condiciones brindadas.

Falta de oportunidades de progresión: 28% menciona la carencia de avances en su carrera.

Escaso reconocimiento: 28% siente que su trabajo no es valorado adecuadamente.

Entorno laboral estresante: 25% se siente agobiado en su puesto actual.

Desequilibrio entre vida profesional y personal: 22% evidencia un mal balance en su día a día.

Al comparar la situación entre géneros, los datos indican que las mujeres muestran mayor interés por mejorar su salario (38,8% frente al 33,6% de los hombres). Por su parte, estos últimos destacan el valor de los beneficios limitados (35% en hombres contra 28,8% en mujeres) y problemas de liderazgo (21,5% en hombres frente a 13,1% en mujeres).

Lenke Taylor, Chief People Officer de Personio, comenta: “La escasez de talento ya dificulta la contratación y la retención en España, y este estudio muestra que el reto va en aumento. Los líderes de RRHH tienen una oportunidad crítica para alinear las habilidades de las personas con las necesidades del negocio y crear lugares de trabajo que sean atractivos, productivos y gratificantes. Esto significa invertir en desarrollo, confiar en que los empleados trabajen con flexibilidad y contratar por su potencial, no solo por sus credenciales”.

Desafíos en la retención de talento

Las empresas enfrentan un complicado panorama, donde el 35% de los responsables de RRHH señala los altos costes de contratación y la retención de talento como sus principales obstáculos. También se identifica el encarecimiento de materiales y servicios (40%) y la fuerte competencia en el mercado laboral (32%) como factores clave. A esto se añaden preocupaciones relacionadas con la inestabilidad macroeconómica (31%) y las implicaciones de la inteligencia artificial en la fuerza laboral (27%).

El futuro del trabajo: prioridades para los próximos 12 meses

Mirando hacia el futuro, los responsables de RRHH en España han trazado una hoja de ruta enfocada en:

Atraer talento joven: 38%

Preparar a la plantilla para trabajar con inteligencia artificial: 38%

Mejorar la productividad: 37%

Aumentar el compromiso de los empleados: 36%

Atención al bienestar de los empleados: 33%

Los errores de contratación y la falta de formación adecuada han costado a las pymes una media de 274.500 euros en el último año.

El cambio en la contratación: competencias sobre credenciales

Una revelación notable del estudio sugiere que el 67% de los responsables de RRHH ya otorgan más importancia a las competencias y al potencial que a las credenciales académicas. Al mismo tiempo, un 54% de los empleados considera que los títulos universitarios están perdiendo relevancia en el proceso de selección. Además, el 50% de los trabajadores demanda formaciones en herramientas digitales e inteligencia artificial, aunque solo un 37% percibe que su empresa les brinda el apoyo necesario.

Preferencias de trabajo y flexibilidad

El anhelo de flexibilidad también se observa entre los jóvenes profesionales. El 54% considera obsoleto el tradicional modelo de trabajo de 9 a 17 horas, y un 35% de los trabajadores dejaría su puesto si se les exigiera asistir a la oficina más de tres días a la semana.

Este estudio fue elaborado por Censuswide entre el 25 de junio y el 4 de julio de 2025, contando con la participación de 1.001 empleados y 501 responsables de RRHH en diversas empresas de entre 10 y 2.000 trabajadores.