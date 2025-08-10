Trabajos

Jubilación y Pensiones

El 38% de los mayores de 55 años en activo está dispuesto a compatibilizar pensión y empleo en un futuro

Un nuevo estudio revela que el 38% de los trabajadores españoles mayores de 55 años están interesados en la posibilidad de compaginar su pensión con un empleo activo, mientras que el 44% prefiere jubilarse antes de alcanzar los 65 años. Estas cifras subrayan una dualidad en las intenciones de este grupo demográfico, a pesar de las significativas barreras que enfrentan en el mercado laboral, como el edadismo, que limita su plena participación sociales y económicas.

La oportunidad económica que representa el talento sénior

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fomentar medidas que impulsen la movilización del talento sénior podría traducirse en un incremento de 0,26 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto (PIB) de España. Este dato se vuelve relevante en el contexto de un país con más de 530.000 personas mayores de 55 años en situación de desempleo, registrado a mediados de este año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desigualdades y barreras en el mercado laboral

El ‘V Barómetro del Consumidor Sénior’, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, revela que un 32% de los españoles de 55 a 59 años ha experimentado discriminación laboral debido a su edad. Este porcentaje disminuye al 23% para el grupo de 60 a 64 años, pero aún refleja un problema persistente que impide la integración de los mayores en el entorno laboral. La discriminación también afecta el acceso a servicios básicos y productos financieros, lo que contribuye a un panorama desalentador para el talento sénior.

Perspectivas para el futuro laboral de los séniores

El estudio también destaca que un 25% de los jubilados desearía la opción de compatibilizar trabajo y pensión, lo que indica una situación que trasciende generaciones. A pesar de la disposición a mantener la actividad laboral, el 44% de los mayores en activo planea jubilarse antes de los 65 años.

Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, expresa que “las nuevas políticas y recomendaciones deben ir acompañadas de un cambio cultural profundo en las empresas y en la sociedad”, añadiendo que “no podemos permitirnos desaprovechar el talento de las personas mayores de 55 años”. Enfatiza que es crucial crear un entorno laboral más inclusivo, flexible y sin prejuicios para convertir el envejecimiento en una oportunidad de crecimiento económico y bienestar social.