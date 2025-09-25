El 72% de los compradores españoles considera el precio de la vivienda su mayor preocupación

NOTICIA de de Javi Navarro

Los españoles exigen medidas para lograr un acceso más asequible a la vivienda. La vivienda se ha consolidado como la mayor inquietud para los españoles, según el último barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un informe de UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios —especializado en financiación sostenible—, indica que el precio es la principal preocupación para siete de cada diez compradores, alcanzando un 72%. Esta cifra pone de manifiesto la tensión existente en un mercado inmobiliario marcado por la escasez de oferta.

Otras preocupaciones de los compradores

Durante el estudio, se identificó que el segundo mayor motivo de preocupación para los futuros compradores es encontrar una ubicación adecuada que satisfaga sus necesidades, con un 49% de menciones. Sin embargo, esta preocupación ha ido disminuyendo con el tiempo; en 2024 era del 52% y en 2023 alcanzó el 64%. Por otro lado, la capacidad de compra en función del propio salario se ha incrementado casi dos puntos, preocupando especialmente a las mujeres con un 54%.

Además, se destaca la importancia de la estabilidad laboral, un factor que ha adquirido relevancia y que alcanza un 39% frente a la edición de 2024. Esta inquietud es más pronunciada entre las personas menores de 54 años (42%), quienes tienen ingresos brutos anuales inferiores a 21.000 euros (48%) y residentes en Andalucía (51%).

La progresiva bajada de tipos de interés también se posiciona como un aspecto relevante, ocupando el quinto lugar en la lista de preocupaciones con un 38%, seguido por la posibilidad de acceder a financiación hipotecaria, que preocupa a un 33%.

Demandas para facilitar el acceso a la vivienda

Los compradores han expresado una serie de soluciones que consideran necesarias para mejorar el acceso a la vivienda. Entre las propuestas más citadas figuran:

Reducción de los gastos asociados a la compra de vivienda (56%)

Aumento de los salarios (55%)

Bajada de tipos de interés (51%), aunque esta medida ha decrecido en seis puntos en comparación con 2024

Recuperación de incentivos fiscales para la compra de vivienda habitual (44%)

Concesión de hipotecas al 100% (43%)

Alquiler con opción a compra (33%)

Aumento del parque de vivienda protegida (31%)

No obstante, un 15% de los encuestados considera que la línea de avales ICO para jóvenes o familias con hijos a cargo es una solución efectiva.

Perspectivas del sector

Lorena A. Zenklussen, directora comercial de UCI, ha afirmado: “La vivienda sigue encabezando las preocupaciones ciudadanas, lo que pone de relieve el gran reto estructural que enfrenta nuestra sociedad: garantizar un acceso justo y sostenible a un bien esencial”. Asimismo, agregó que “el peso que adquiere la asequibilidad y la estabilidad laboral en esta ecuación refleja que no hablamos solo de un mercado inmobiliario, sino de la capacidad de los hogares para construir proyectos de vida estables”.

Zenklussen concluye que estos datos invitan a repensar “soluciones conjuntas entre sector público y privado, orientadas a mejorar el acceso sin comprometer la seguridad económica de las familias”.