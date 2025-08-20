Vivienda

El deseo de tener piscina y zonas verdes es una prioridad para el 57% de los compradores

Un nuevo estudio revela que el 57% de los españoles valora positivamente contar con servicios comunitarios como piscina, gimnasio y zonas verdes al momento de adquirir una vivienda. Este deseo es especialmente notable en la Comunidad de Madrid (71%), Castilla-La Mancha (69%) y Asturias (67%) —donde más se enfatiza esta preferencia—, contrastando con regiones como Aragón (38%) y País Vasco (40%), que presentan los porcentajes más bajos.

Preferencias según la ubicación

El análisis también indica que los residentes en el centro de las ciudades buscan estos espacios recreativos en mayor proporción (61%), comparado con un 53% de quienes habitan en áreas rurales. Esta disparidad resalta la necesidad de contar con espacios al aire libre y áreas recreativas en entornos urbanos densamente poblados.

Oferta de viviendas con piscina en España

A pesar de esta clara preferencia, solo el 24% de las propiedades en venta en España cuenta con piscina, según datos de Idealista, donde se señala que el sobrecoste medio por este servicio alcanza el 65%.

“Estos datos reflejan una evolución clara en la mentalidad de los compradores: la vivienda se concibe como un espacio integral que debe ofrecer confort, seguridad y oportunidades para el ocio saludable sin salir de casa”, comentó José Manuel Fernández, subdirector general de UCI.

En términos de precios, se destaca que adquirir un piso con piscina puede suponer un incremento del 91% en el coste medio, especialmente en ciudades como Barcelona, donde esta diferencia se eleva al 163%. En Madrid, por ejemplo, las viviendas con piscina son un 14% más caras.

La evolución del mercado inmobiliario

A pesar de que el 34% de los pisos en venta incluye piscina, la oferta no siempre satisface la demanda, lo que plantea un desafío para los desarrolladores inmobiliarios. “Con veranos cada vez más calurosos y una mayor densidad de población en las grandes ciudades, contar con piscina, zonas verdes o áreas deportivas es un valor añadido que puede influir directamente en el bienestar”, concluyó Fernández.

Este informe forma parte del III Observatorio UCI sobre Vivienda y Sostenibilidad. Para leer el informe completo y conocer el retrato robot de los compradores de vivienda, puedes hacerlo a través del siguiente enlace: III Observatorio UCI sobre Vivienda y Sostenibilidad.