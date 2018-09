Vivienda El dichoso pitido o zumbido de oído (‘tinnitus’) afecta ocasionalmente a 8 de cada 10 personas

¿Tienes ese pitido que no para metido dentro de la cabeza? La música alta de conciertos o discotecas, los ruidos de fuerte intensidad y los viajes en tren o avión son los principales causantes de los pitidos en los oídos. Con motivo del Día Internacional de la Sordera, que se celebra hoy 26 de septiembre, un estudio realizado entre más de 1.000 ciudadanos de entre 18 y 65 años revela que ocho de cada diez encuestados asegura padecer estos síntomas de forma habitual o incluso considera tener “tinnitus crónica”.

Pitidos en los oídos (zumbidos)

¿Alguna vez has notado golpecitos o sonidos en el oído que no procedían de ninguna fuente de ruido externa? ¿O incluso has escuchado molestos pitidos en uno o en los dos oídos durante un periodo concreto de tiempo? Según un estudio que analiza los hábitos y cuestiones de salud de los españoles elaborado por Oi2, especialistas en el cuidado de la audición, el 77% de ellos ha sufrido de pitidos o zumbidos en el oído alguna vez en su vida.

Tinnitus o acúfenos, qué son

Así, la presencia temporal de ruido en el oído, también conocida como “tinnitus o acúfenos”, es un fenómeno perceptivo muy común entre la población española y que en muchos de los casos suele ir acompañado de pérdida de audición.

En este sentido, sólo el 23% de los españoles dice no haberlo sufrido nunca, mientras que, entre lo que sí lo han sufrido, un 8% asegura padecer estos síntomas de forma habitual o incluso considera tener “tinnitus crónico”.

Tres de cada diez españoles ha notado pitidos o zumbidos de forma temporal después de acudir a un concierto o ir a una discoteca. Sin embargo, el 75% de la población hace caso omiso a los métodos preventivos como son los protectores auditivos.

Discotecas y conciertos

El elevado volumen de la música en los lugares de ocio y discotecas o la pérdida auditiva momentánea son algunos de los principales causantes de esta dolencia. Según los datos que revela el estudio, un 29% de los encuestados ha notado pitidos o zumbidos de forma temporal después de acudir a un concierto o ir a una discoteca, un 22% tras escuchar un ruido de fuerte intensidad o un 11% debido a los cambios de presión en un viaje en tren o en avión.

Recomendaciones para acabar con los pitidos

Con el fin de evitar sufrir este molesto síntoma de duración temporal, que en la mayoría de los casos desparece cuando desparecen los motivos que lo ocasionan, los expertos recomiendan evitar la exposición a fuentes de ruido durante un periodo prologando, no abusar del uso de reproductores de música y utilizar tapones protectores para que el oído no se vea obligado a soportar más ruido del conveniente. Y es que, en este sentido, el estudio demuestra que son muchos los españoles (75%) que hacen caso omiso a los métodos preventivos como son los protectores auditivos. Sólo un 25% los utiliza en determinadas ocasiones, concretamente un 8% para ir a la piscina, otro 8% para trabajar, un 5% para dormir o descansar, y un 3% cuando acude a conciertos, eventos deportivos o fiestas populares.

Qué hacer si padeces tinnitus crónico

Sin embargo, en el caso de padecer tinnitus crónico, los profesionales de Centro Auditivos Oi2 recomiendan visitar a un especialista para que diagnostique cuáles son las causas del problema y que sea éste el que identifique los cambios de hábitos necesarios o el tratamiento pertinente para mejorar o mitigar estos síntomas.

Si quieres leer más noticias como El dichoso pitido o zumbido de oído (‘tinnitus’) afecta ocasionalmente a 8 de cada 10 personas, te recomendamos que entres en la categoría de Vivienda.

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

Pon 5 estrellitas si quieres más artículos como este

Pon 5 estrellitas si quieres más artículos como este