¿El dinero está seguro en el banco? Esto es lo que no cubre el Fondo de Garantía de Depósitos

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Tener los ahorros en el banco es una apuesta segura? ¿Qué ocurre con el dinero si el banco se declara en quiebra? En España, existe un sistema denominado Fondo de Garantía de Depósitos, que protege el dinero depositado por los clientes en el caso de que el banco no pueda hacerse cargo de ello.

Se trata de una herramienta que protege la economía de los clientes, pero que no lo cubre todo. Por el contrario, este fondo asegura la devolución del dinero que los clientes tienen guardado en los bancos a través de cuentas corrientes y de ahorro, principalmente, con un límite máximo de dinero. Pero hay otros productos bancarios donde los clientes pueden depositar su dinero que no están protegidos por este organismo.

Cuánto dinero cubre el FGD

El Fondo de Garantía de Depósito de las Entidades de Crédito es un sistema de protección que se activa si alguna de las entidades adheridas al FGD tiene problemas y se declara que no puede devolver el dinero a sus clientes. En general, garantiza la devolución de hasta 100.000 euros por entidad y titular. Esto significa que si una persona tiene una cantidad superior guardada en su cuenta corriente, la cantidad restante superior a los 100.000 euros no está cubierta. Y en el caso de la quiebra del banco, el cliente lo perdería.

Sin embargo, existen excepciones a la norma. En concreto, este organismo explica que en determinados casos, se puede llegar a garantizar el importe total depositado por el cliente. Una situación que solamente puede darse en los depósitos realizados en los tres meses anteriores a la fecha en la que se determine que la entidad afectada no puede devolver los depósitos que se ajusten a alguna de las siguientes circunstancias:

Que procedan de transacciones de bienes inmuebles de naturaleza residencial y carácter privad

Los que se deriven de pagos recibidos de forma puntual y vinculados al matrimonio, divorcio, jubilación, despido, invalidez o fallecimiento

Basados en el pago de importes procedentes de seguros o indemnizaciones por delito o error judicial

Pero más allá de la cantidad, hay que tener en cuenta que este fondo no cubre el dinero depositado en cualquier producto ofrecido por la entidad, sino solo el que está depositado en las cuentas corrientes, en las de ahorro y en los depósitos a la vista y depósito a plazo fijo.

El dinero que no cubre el FGD

El Banco de España explica que el Fondo de Garantía de Depósitos no protege el dinero que los clientes tienen depositados en los siguientes productos bancarios:

El dinero de los depósitos estructurados. En concreto, el organismo explica que, en este caso, puede ocurrir que no recibas todo el importe depositado por estar sujetos a la variación de cualquier tipo de variable financiera, como los índices bursátiles. Por el contrario, solamente estarán cubiertos cuando se garantice la devolución a vencimiento del total del capital depositado

El dinero de los planes de pensiones, dado que tienen su propia regulación.

El importe depositado en los fondos de inversión, que al igual que en el caso anterior, tienen también su normativa propia

Los criptoactivos tampoco están regulados por este fondo.

