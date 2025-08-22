Trabajos

Jubilación y Pensiones

El envejecimiento poblacional en España: ¿quién compensará las jubilaciones?

El relevo generacional en el mercado laboral español es un reto inminente. En la próxima década, más de 5,3 millones de trabajadores en España se jubilarán, mientras que solo se espera que 1,8 millones de jóvenes ingresen al mercado laboral, lo que genera una preocupación creciente acerca del equilibrio en la fuerza laboral. Este análisis, llevado a cabo por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, subraya la necesidad de adoptar políticas activas para enfrentar este desafío demográfico.

Desajuste entre jubilaciones y nuevos ingresos

El informe revela que, a pesar de que actualmente hay 4.831.209 personas entre 6 y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para trabajar, se estima que solo 1.826.197 de estos jóvenes se unirán a la población activa. Esto contrasta drásticamente con el número de jubilaciones previsto para el mismo período: 5.318.600 trabajadores de 55 años o más abandonarán sus puestos de trabajo.

Esto representa una alarmante desproporción: por cada tres jubilados, solo uno se incorporará al mercado laboral. La conclusión es clara: se evidencia un notable desequilibrio en el relevo generacional.

Por CCAA

Comunidad Autónoma Personas que se jubilarán por cada joven que entrará al mercado laboral en la próxima década Euskadi 4,6 Castilla y León 4,4 Galicia 4,4 Asturias 4 Extremadura 3,6 Cantabria 3,5 Canarias 3,3 Navarra 3,1 Andalucía 2,9 Aragón 2,9 Comunidad de Madrid 2,9 Comunidad Valenciana 2,8 La Rioja 2,8 Castilla-La-Mancha 2,7 Baleares 2,6 Cataluña 2,2 Murcia 2 ESPAÑA 2,9

La importancia de la migración

El fenómeno migratorio jugará un papel fundamental en el sostenimiento del mercado laboral en España. Se proyecta que, entre 2026 y 2035, lleguen alrededor de 4.593.871 personas extranjeras, de las cuales un 80% se encontrará en edad laboral. De estos, aproximadamente 2,5 millones activamente buscarán empleo. Esta tendencia migratoria será crucial para compensar la falta de relevo generacional, especialmente en sectores con una alta demanda de mano de obra.

Preparar y aprovechar el talento

A pesar de que la migración puede ayudar a cubrir vacantes, persiste un desajuste significativo entre las competencias requeridas y los perfiles de muchos trabajadores migrantes, que a menudo enfrentan barreras como la homologación de títulos o la falta de reconocimiento de sus cualificaciones.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, señala que: “La migración será clave para sostener el mercado laboral —especialmente en sectores con escasez de mano de obra—, pero no basta por sí sola.” Para abordar este desafío, propone priorizar la cualificación y recualificación del talento, tanto autóctono como migrante. Esto incluye elementos como:

Formación digital y técnica.

Homologación ágil de títulos.

Acreditación de competencias.

Acciones contra la discriminación laboral.

El valor del talento sénior

Mesonero también enfatiza la necesidad de valorar el talento sénior: “En un país con déficit de relevo, discriminar por edad es un completo contrasentido.” Esta discriminación implica prescindir de más del 35% de la fuerza laboral, ignorando la experiencia y el conocimiento que aportan los profesionales mayores de 50 años. Retener a este grupo a través de modelos laborales flexibles no solo aumentará la base de talento sino que también contribuirá a la productividad.

La tecnología como aliada

La inteligencia artificial (IA) y la automación también se perfilan como herramientas clave para mitigar el déficit de relevo generacional. Estas innovaciones pueden transformar puestos de trabajo, aumentar la productividad y permitir que la fuerza laboral existente se adecue mejor a las necesidades del mercado. Mesonero destaca que: “La IA y la automatización no resolverán por sí solas el reto demográfico, pero sí son palancas decisivas para avanzar.”

Finalmente, asegura que se debe apostar por un modelo de trabajo en el que la tecnología ayude a mejorar la productividad en sectores clave, lo que convertirá el desafío del relevo generacional en una oportunidad de crecimiento sostenible y cohesión social.