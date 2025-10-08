El escaso avance en obra nueva: solo un 9,7% de las viviendas vendidas en 2025 son nuevas

NOTICIA de de Javi Navarro

La construcción de vivienda nueva en España sigue en mínimos. A pesar de que se ha incrementado un 20% en 2025, sigue sin cubrir la demanda existente, representando solo el 9,7% de las ventas totales en España. Con un total de 6.272 viviendas nuevas vendidas de 64.730 operaciones de compraventa (durante julio de 2025) —según informes recientes—, el sector enfrenta serios desafíos para satisfacer la creciente necesidad de viviendas habitables en el país.

Un histórico escaso de obra nueva

La crisis inmobiliaria de 2008 marcó un antes y un después en el sector de la construcción en España, donde el descenso en la edificación ha generado un déficit estructural. A pesar de que en 2007 se finalizaron más de 100.000 viviendas y las operaciones mensuales superaban las 80.000, la situación cambió drásticamente tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esto hizo que la construcción se detuviera, dejando una oferta desbordada y un mercado paralizado.

Laura Martínez, portavoz del comparador hipotecario iAhorro, señala que “el impacto de la crisis fue determinante. En 2008, la burbuja se había alimentado de un crecimiento desmesurado tanto de la demanda como de la oferta”. En los años posteriores a la crisis, las ventas se estabilizaron en niveles bajos, con caídas que en algunos meses alcanzaron hasta el 61%.

Un crecimiento insuficiente frente a la demanda

Aunque la construcción de obra nueva ha mostrado señales de recuperación desde 2015, con un incremento del 136,9% en ese año, todavía no se alcanza un nivel de edificación adecuado para cubrir la demanda real. A pesar del aumento del 20% en lo que va de 2025, este crecimiento no ha logrado compensar los años de déficit acumulado. “La falta de suelo urbanizable, los largos tiempos de tramitación y la complejidad burocrática siguen siendo obstáculos importantes”, agrega Martínez.

Desigualdad geográfica en la oferta de vivienda

Este déficit de oferta no se distribuye equitativamente en todo el país. Las zonas con mayor demanda, como Andalucía —con Málaga liderando el aumento de obra nueva—, Madrid y partes de Cataluña, concentran la actividad de construcción. Sin embargo, en lugares con mayor disponibilidad de terreno, como el interior peninsular, la falta de demanda junto con la abundancia de vivienda de segunda mano ha llevado a una escasa construcción.

“En el interior peninsular, en capitales pequeñas y en zonas rurales, donde hay más terreno, la falta de demanda y la abundancia de vivienda de segunda mano hacen que apenas se construya”, detalla Martínez.

El impacto en los precios y la accesibilidad

Comprar una vivienda de obra nueva en España es, de media, entre un 40% y un 45% más caro que adquirir una de segunda mano. Sin embargo, la presión de la oferta escasa ha llevado a que los precios de ambos segmentos avancen a ritmos similares. “La falta de vivienda a la venta está llevando a que, por ejemplo, en los últimos datos interanuales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), crezca más el precio de vivienda usada (12,8%) que el de la nueva (12,1%)”, explica Martínez.

La situación plantea un riesgo inminente: “Una oferta insuficiente en un contexto de demanda creciente ejerce presión sobre los precios y amenaza con tensionar aún más el acceso a la vivienda”, concluye la portavoz de iAhorro.

Desafíos a futuro

El panorama del mercado inmobiliario en España es dinámico, con ventas en aumento, pero lastrado por un crónico déficit de obra nueva. Este fenómeno no solo afecta la accesibilidad de los espacios habitables en la actualidad, sino que también despierta inquietud sobre la sostenibilidad del sector a largo plazo.

El gran desafío a enfrentar es desbloquear suelo, simplificar trámites y reactivar incentivos, especialmente en vivienda protegida, para lograr un equilibrio entre oferta y demanda que actualmente parece más lejano que nunca.