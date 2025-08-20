Vivienda

El gasto medio para la vuelta al cole por hijo en 2025 se estima en torno a los 425

El gasto medio que los españoles prevén destinar a la ‘vuelta al cole’ para este 2025 se sitúa en 425 euros, según revela el último informe del Observatorio Cetelem. Esta edición del zOOm ‘Vuelta al cole’ analiza de manera exhaustiva las intenciones de gasto de los consumidores y amplía su estudio con un mayor número de preguntas, facilitando así un análisis más detallado de las expectativas de compra para el inicio del curso escolar. Otro informe recién publicado también, el del comparador financiero Banqmi, estima en 422 euros el gasto por niño de vuelta al cole.

Reducción y aumento de presupuestos para la compra escolar

A pesar de que más de la mitad de los encuestados —exactamente un 54%— asegura que mantendrá su presupuesto en comparación al año anterior, un 27% de los españoles planea reducir sus gastos. Entre estos últimos, la mitad tiene la intención de acogerse a planes de préstamo de libros, mientras que un 40% optará por reutilizar material escolar de años anteriores. Por otro lado, un 34% se inclina por realizar compras de segunda mano para ahorrar costos.

En contraste, el 20% de los encuestados ha indicado que su presupuesto aumentará. De estos, un destacado 74% justifica este incremento por el aumento generalizado de precios —que ha afectado sobre todo el costo de los materiales escolares—, a lo que se suma que 5 de cada 10 afirman que este aumento se debe al incremento del número de materiales y libros que deben adquirir. Solo un 3% apunta que la razón de su mayor gasto radica en dejar de acceder al sistema de préstamo de libros.

¿Qué productos se compran para la vuelta al cole?

Según el estudio, los productos que más se adquirirán son:

Material escolar: 85% de los encuestados planea comprarlo.

85% de los encuestados planea comprarlo. Libros: 70% de intención de compra.

70% de intención de compra. Ropa: 68% prevé adquirir prendas nuevas.

68% prevé adquirir prendas nuevas. Dispositivos informáticos y electrónicos: 14% tiene pensado comprar alguno de estos productos.

Radiografía de los encuestados

El 41% de los participantes en la encuesta tiene hijos en edad escolar. De ellos, el grupo más representativo es el de 40 a 44 años, con un 60% de menciones, seguido por aquellos de 45 a 49 años, que suman una representación del 63%. En cuanto a la etapa escolar, el 42% tiene hijos que cursarán educación primaria, un 27% secundaria, y un 24% educación infantil, mientras que un 14% estará en bachillerato y un 11% comenzará la guardería.

Además, la mayoría de los encuestados indica que sus hijos están escolarizados en centros públicos —con un 69% de menciones—, seguido por un 23% que acude a centros concertados y un 13% a centros privados.

Metodología del estudio

El estudio, presentado por el Observatorio Cetelem en agosto de 2025, se basa en una encuesta online llevada a cabo por Invesmarket, con una población mayor de 18 años, en ámbito nacional. Se realizaron 1,000 encuestas para obtener estos datos, con un error muestral de ±3,16%.

Estudio de Banqmi

Por su parte, según el análisis que realiza cada año el comparador financiero Banqmi, el coste medio de la vuelta al cole en España vuelve a aumentar para este próximo curso 2025-2026: el gasto medio por alumno se situará en los 422,05 euros, lo que supone un incremento del 1,59% respecto al curso anterior (415,43 euros), y equivale a 6,62 euros más por estudiante. Igualmente, si vemos la evolución desde el curso 2018-2019, el coste total ha crecido en 7 años un 14,88%, desde los 367,37 euros por alumno de entonces.

Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, explica que “la subida de este año refleja varios factores: el incremento de precios de los libros, la renovación de materiales y la adopción de nuevos formatos educativos como los libros digitales o licencias mixtas. Todo esto afecta de manera más notable a las familias con hijos en Infantil y Primaria, donde aumenta el gasto de forma más considerable. Por este motivo, muchas familias se ven obligadas a planificar cada vez con más antelación este gasto o a recurrir a estrategias de ahorro para poder afrontar el inicio de curso sin comprometer su presupuesto familiar”.

En este sentido, Iñigo Batuecas, responsable de Banco Mediolanum en la zona Madrid-Centro, recomienda “anticiparse y repartir el gasto a lo largo del año para evitar que septiembre suponga un golpe al presupuesto familiar”, así como “evitar recurrir a financiación para un gasto previsible, salvo que se estudien bien las condiciones porque puede llevar a algunas familias a endeudarse”.