El Konjac, verdades y mentiras de la pasta que no engorda

¿Has oído hablar del konjac? Se trata de un alimento que algunas famosas como Pilar Rubio consumen y que se ha puesto muy de moda. Pero también ha abierto un debate entre los expertos en nutrición por los beneficios que algunos nutricionistas le atribuyen, así como las contraindicaciones que otros no pasan por alto en cuanto al valor nutritivo de este novedoso producto.

Si quieres saber todo acerca de las verdades y mentiras del konjac, el alimento que supuestamente no engorda, sigue leyendo.

Qué es el Konjac

Para empezar hay que saber que el konjac o también conocido como shirataki es un tubérculo que procede de Asia. No es un cereal, no es harina de trigo ni otros alimentos similares. Es un tubérculo asiático que tiene una raíz muy rica en fibra.

La planta Amorphophallus konjac es la que aparece en la siguiente imagen:



Dicho esto, las principales elaboraciones que se pueden extraer directamente de la planta y que son comunes en parte de Asia son la harina y la mermelada. Y derivado de la harina se extractan los diferentes productos que han llegado a España, como la pasta, el arroz o los noddles de konjac.

Se trata de un producto que se utiliza de forma habitual en la cultura asiática pero que en la actualidad ya ha traspasado nuestras fronteras posicionándose como una supuesta alternativa para adelgazar sin dejar de comer.

Propiedades del konjac

El konjac es un tubérculo que tiene unos niveles muy altos en fibra y en agua. En apariencia el konjac es una fibra muy soluble que se convierte en una solución viscosa.

Su principal característica es que no tiene apenas calorías, puesto que la mayor parte de su composición es fibra. Por eso este alimento se suele utilizar en dietas, porque apenas contiene aporte calórico en el organismo.

De forma general, las diferencias en cuanto a las calorías que tiene la pasta konjac frente a la pasta de harina de trigo es de prácticamente un 90%. Cuando se ingiere pasta konjac se introduce al organismo tan sólo el 10% del aporte calórico que introduciríamos con pasta normal.

Por tanto, los productos konjac son alimentos que se componen exclusivamente de fibra y agua. Esto implica que estos productos apenas tienen valor nutricional.

Aunque a pesar de apenas introducir nutrientes en el organismo, es un alimento que si lo ingerimos tiene un efecto saciante porque la fibra ayuda a conseguirlo. Es un elemento que absorbe mucha agua y consigue esa falsa sensación de llenado pero que como señalan los nutricionistas no aporta ningún valor nutricional. Es decir, engaña al estómago porque tiene efecto saciante y eso repercute en una menor ingesta de alimentos y, a la vez, de aportes energéticos.

Otra de las propiedades de este ingrediente es que no sabe a nada. Si pruebas a tomar un fideo o grano de arroz de la pasta konjac cocida, sin nada más, te quedarás igual porque apenas tiene sabor.

Y aquí es donde entran en juego los ingredientes que ingieras para acompañar al konjac. Si por ejemplo lo mezclas con tomate frito para que tenga sabor y te sepa bien, no estarás consiguiendo nada porque el konjac sólo te aportará fibra y el tomate grasas saturadas.

Glucomanano

El Konjac es pasta de glucomanano. Pero, ¿Qué es el glucomanano?

El glucomanano es uno de los complementos alimenticios que han sido aprobados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En el estudio ‘Opinión científica sobre la sustanciación de las declaraciones de propiedades saludables relacionadas con konjac manano (glucomanano) y reducción del peso corporal […]’, (‘Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to konjac mannan (glucomannan) and reduction of body weight […]’) lo clasifican como producto seguro. Este organismo ha dado el visto bueno a este alimento como elemento adelgazante en dietas hipercalóricas siempre y cuando se sigan estas indicaciones:

Sí, sirve para perder peso pero debe consumirse al menos tres dosis diarias con un mínimo de un gramo por cada dosis justo antes de cada comida disolviéndolo en uno o dos vasos de agua.

Una de las propiedades del glucomanano es que posee una elevada capacidad de absorción de agua, lo que hace que el estómago se hinche y consigas así la sensación saciante que ya hemos indicado.

Nutricionistas como Julio Basulto se pronuncian sobre el glucomanano. En su blog ‘Comer o no comer‘ incide en la importancia de que el glucomanano es un aditivo alimentario que se obtiene de las raíces de una planta.

Explica que se trata de “una fibra dietética que no es capaz de digerir el intestino delgado” y recalca que “todos los estudios que se han realizado sobre el glucomanano son cortoplazistas, por tanto, no se sabe si se produce algún tipo de efecto más allá de los tres meses de ingesta”, comenta Basulto.

Contraindicaciones

El secreto de este alimento milagro es que apenas engorda porque no aporta nada al organismo. Su valor nutricional es prácticamente nulo. No tiene apenas calorías, ni grasas, ni hidratos, ni proteínas… sólo fibra.

Este hecho indica que si ingerimos este ingrediente nos faltarán un montón de nutrientes en el organismo.

Además de volver a señalar que el intestino delgado es incapaz de digerir el glucomanano.

Según estudios experimentales sobre el konjac, como ‘Reevaluación de la goma konjac (E 425 i) y el glucomanano konjac (E 425 ii) como aditivos alimentarios‘ (Re-evaluation of konjac gum (E 425 i) and konjac glucomannan (E 425 ii) as food additives), se estima que el elemento clave, el glucomanano, que “tras una dosis diaria de 3.000 miligramos en adultos durante doce semanas, algunas de las personas experimentaron molestas en el abdomen, descomposición o estreñimiento”.

